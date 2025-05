Småsjarmerende rampestreker

---

Det er bare to måneder siden sist Disney-konsernet nyinnspilte en av sine tegnefilmklassikere med skuespillere foran grønnlerret og kald datakraft. «Snehvit» ble en knusende fiasko som de fleste hatet med brennende lidenskap (meg så absolutt inkludert) og en økonomisk katastrofe. Sånn kan det gå, men Disney gir seg ikke. Etter å ha nyinnspilt konsernets aller første håndlagede helaftens tegnefilm, gir de seg nå i kast med en av de siste: «Lilo & Stitch» (2002).

Undertegnede er i utgangspunktet ingen kjempestor tilhenger av hvordan Disney-konsernet plyndrer sin betydelige kulturarv på jakt etter kjapp profitt til aksjonærene sine, men helt uavhengig av den typen kynisme har disse syntetiske reprisesendingene et enda større problem: de befinner seg sjeldent på den rette siden av severdig. Noen fungerer bedre enn andre, men ingen av dem har vært en forbedring i forhold til opphavet. Det samme gjelder «Lilo & Stitch», som heldigvis har flere ting på sin side som ikke gjør en nyinnspilling til verdens verste ide.

LILO & STITCH Maia Kealoha spiller Lilo og Sydney Agudong er Nani i «Lilo & Stitch». (Disney/DISNEY)

Den opprinnelige «Lilo & Stitch» er ingen tidløs klassiker, men fortsatt en av Disneys mest utypiske, undervurderte og underholdende eventyr; som mest ble benyttet som et springbrett for flere rett-på-video-oppfølgere og animerte TV-serier. Så fremfor å stålsette seg for nok en digital Disney-reproduksjon med en blanding av resignert likegyldighet og åpenlys motvilje kan man isteden ønske «Lilo & Stitch» velkommen med et åpent sinn og varsom optimisme. Årets spillefilmversjon toner ned tegnefilmens elastiske Looney Tunes-energi til fordel for hjertevarm sentimentalisme, men har faktisk litt av sjarmen i god behold. Til stor del takket være åtteåringen Maia Kealoha, som er veldig lett å like i hovedrollen som Lilo.

Hun er så utagerende som en kvinnelig Disney-hovedperson tillates å være, et velmenende rampetroll på den idylliske Oahu-øya i Hawaii som nylig mistet begge foreldrene i en bilulykke. Storesøsteren Nani (Sydney Agudong) har påtatt seg rollen som mor og verge, men er åpenbart overveldet. Hun har gitt slipp på håpet om å studere marinebiologi for å forsørge dem begge som servitør, men regningene tårner seg opp. Sosialarbeideren fru Kekoa (Tia Carrere) føler at det beste er at Lilo sendes til en fosterfamilie. Ingen tvil om at lille Lilo er en håndfull, som stadig vikler seg inn i problemer og konstant skaper kaos.

LILO & STITCH Stitch og Maia Kealoha i «Lilo & Stitch». (Disney/DISNEY)

Situasjonen blir ikke nevneverdig mindre kaotisk etter at Lilo får oppfylt ønsket om å finne en ekte bestevenn, og adopterer en villhund hun døper Stitch. Denne uoppdragne kjøteren ser ut som resultatet av en syndig natt mellom en Gremlin og brisen koalabjørn, men er egentlig et romvesen skapt som et eksperimentelt masseødeleggelsesvåpen av den smågale, genetiske forskeren Dr. Jumba.

Etter å ha blitt dømt til eksil av Den Forenede Galaktiske Føderasjonen stjeler Stitch et romskip og krasjlander på jorden. Hakk i hæl kommer Dr. Jumba (Zach Galifianakis) og agenten Pleakley (Billy Magnussen), som sendes ut på oppdrag for å pågripe den destruktive plageånden før han forårsaker varige skader på planeten. De forkler seg som helt normale jord-mennesker på ferie, og er naturligvis så ubehjelpelig slapstick-klossete at de skaper flere problemer enn de løser.

Årets utgave av «Lilo & Stitch» følger i grove trekk plottet fra tegnefilmen, og forandringene er ikke en forbedring. Introduksjonen av den velmenende sosialarbeideren fru Kekoa tilfører ikke filmen så mye mer enn ryggdekning fra beskyldninger om å demonisere hardtarbeidende statsbyråkrater, og en liten rolle for Tia Carrere – som var den originale stemmeleggeren til Nani. Man har også ryddet plass til et større fokus på Hawaiis kultur og de pittoreske omgivelsene på Oahu, så spilletiden er utvidet med en halvtime uten nevneverdig uttelling.

Den treffsikre humoren som var en frisk pust da tegnefilmen dukket opp for over tjue år siden (særlig i forhold til konsernets mer pompøse prinsesse-musikaler) er tonet ned, til fordel for forbrukertestede ablegøyer der en demonstrativt uengasjert Zach Galifianakis og påtatt overentusiastisk Billy Magnussen med jevne mellomrom faller om kull og snubler i sine egne skolisser. Muligens mye moro for de minste, men ikke spesielt for oss voksne. En dubbet versjon for smårollingene settes også opp på kino her hjemme (der blant andre Savanna Schei og Christoffer Staib stiller opp som stemmeleggere), noe som sikkert er den utgaven av filmen de fleste småbarnsforeldre vil bli utsatt for.

Lilo & Stitch Fra Disneys nye kino-nyinnspilling «Lilo & Stitch». (Disney/DISNEY)

Formatet er kledelig beskjedent, siden «Lilo & Stitch» egentlig ikke skulle være en kinofilm i det hele tatt, men ble laget for strømmetjenesten Disney+. Responsen på de tidligere testvisningene var så positiv at Disney valgte å først sette opp filmen på kino, og det var sikkert et smart økonomisk valg. Dette fungerer i alle fall helt ok som straight familiefilm, der indie-regissøren Dean Fleischer Camp («Marcel the Shell with Shoes On») fokuserer enda mer på hjertevarme livsleksjoner, familiebånd og vennskap. Heldigvis er skuespillerne tilstrekkelig sympatiske til at stilskiftet blir bedre enn fryktet, og den hårete kaosagenten Stitch er såpass livaktig dataanimert at han aldri blir distraherende. Tegnefilmen er på absolutt alle tenkelige måter å foretrekke, men årets «Lilo & Stitch» hever seg fortsatt et stykke over gjennomsnittet av Disneys kronisk unødvendige nyinnspillinger.