Nye låter: Sa_G slår tilbake og Ane Brun tar en «Bryan Ferry»

---

5

LÅT

Sa_G

«Thank God»

---

Egentlig heter hun Gunhild Roel, men det er under navnet Sa_G hun har slått seg inn i norsk rap med en kraft som gjør henne til en nærmest umiddelbar ener innen sjangeren. Låter som «Voguesigg» og prosjektet «Planet Platina» har skaffet henne massiv oppmerksomhet i undergrunnen og på sosiale medier, og med oppmerksomhet kommer også gjerne et lass med uønsket oppmerksomhet. Det aller meste går på stilen hennes, som kort sagt er annerledes. Selvsagt slår hun tilbake.

Sa_G: «Thank God»

«Er det ikke deilig å ha noen å hate», sang Raga Rockers i en annen tid. Sa_G deler åpenbart innstillingen, og for hennes del er det «haterne» selv det går ut over. På «Thank God» snur hun hatkommentarene til sin fordel: «Helt ærlig er (jeg) glad for at de typene ikke liker meg! En hvit mann med dreads som bor hjemme hos mammaen sin liker ikke musikken min? Thank God» er beskjeden rundt låt-slippet, som tekstmessig konkluderer med «Ikke snakk om meg som du har no å si om meg/Eneste stabile i ditt liv er et sideleie». Det er klasse og rå eleganse over måten Sa_G leverer versene på, og vokalen og den nesten tilbakelente hardheten gjør at alt hun tar i blir til gull. «Thank God» er ikke noe unntak. Chrisander Pluto Rønneseths stramme produksjon kler et tekstunivers som er strippet for alt overflødig, og gjør ikke Sa_G posisjon som norsk raps ypperste utfordrer mindre overlegen.

Les også: Mío er eventyrlig alvorlig på nytt album

RABO på tåspissene

Live Rabo «RABO» Lund-Rolands «Tiptoes» er ute nå. (Cathrine Wessel)

---

5

LÅT

RABO

«Tiptoes»

---

Disney er ikke det første som rammer pannebrasken når man hører Rabos nye låt «Tiptoes», men at hun er den første utenfor Nord-Amerika som har kontrakt med Disney Publishing for å skrive nye låter, sier noe om posisjonen hun har som akkurat det. Låtskriver. «Tiptoes» viser at hun ikke bare kan skrive, hun vet også å framføre poplåter som om hun aldri har gjort annet. Denne er en enkel liten sak, trippende som tittelen tilsier rundt anger, forelskelse, brutte bånd og nye forhåpninger. Det er åpenbart en eks med i bildet, men låten er lyden av framtida for Live Rabo Lund-Roland, eller RABO.

Rabo: «Tiptoes»

Oslo-artisten byttet surferdrømmen mot musikken, flyttet til Bergen og har på kort tid blitt et navn det knyttes enorme forventninger til. Disney er en ting, men i verktøykassa ligger også bookingbyrået CAA og agenten Emma Banks, som styrer Florence + The Machine og Katy Perry. Rabos første virkelige Norgeskonsert, under Trondheim Calling, går det gjetord om, om i sommer står både Bergenfest og Øyafestivalen for tur. «Tiptoes» er låten som du vil høre om og om igjen, en fengende nøtt som ikke lar seg knekke på første forsøk, og som viser hvilken stemme hun har som popartist med rocken under panseret. «Tiptoes» er en låt av det slaget som løfter en artist fra et nivå til et annet, like forut for det store gjennombruddet.

Nye låter: Highasakite går til Sverige og Team Me peiler inn Berlin

Tidstyv med låt og turné

Tidstyv er klar for sommerturné. (Anine Desire)

---

5

LÅT

Tidstyv

«År»

---

Det ligger mye gammelt grums mellom linjene som Tidstyv-vokalist Hanne Rye slynger ut over en gitardrevet punkrock-låt som bare befester bandet som et av de beste innenfor en hybridsjanger som forener hardcore, punk og klassisk ustrigla rock ‘n’ roll. Selvsagt synger hun på norsk, nynorsk til og med, med aksentadresse Nordfjordeid. Om denne bygda spiller en rolle i låten er ikke godt å vite, men «År» handler i hvert fall om barndomstraumer og hvordan man løsriver seg fra disse i voksen alder.

Tidstyv: «År»

«Det blir bra til slutt» het Tidstyvs debutalbum som kom for et drøyt år siden. «År» er det første vi hører fra album nummer to, som kommer neste år. Siden sist er fem blitt til fire, da gitaristen, Marius Storm Trælstad hoppet av dette ustoppelige godstoget seinhøstes i fjor. Men Marcus Greenways gitar skjærer riffsterkt gjennom her fra første sekund, mens Pål Magne Lillerovde på bass og Christian Gathe på trommer utgjør det solide grunnlaget for trøkket og effektiviteten som ligger i en låt som «År». Den er et øs rent musikalsk, medrivende og poge-vennlig, mens Ryes tekst drypper av humoren som kjennetegner det lakoniske uttrykket i stemmen og låtene. Ny turné står for turen denne sommeren, med start nå på en haug festivaler blant annet i Ryes egne hjemtrakter.

Nye låter: Jonas Benyoub er Vårsøg og Bianca er tilbake med Tyr

Svømmebasseng med sommerfølelse

Svømmebasseng (Henrik Hoff)

---

5

LÅT

Svømmebasseng

«Endelig ensom»

---

Har du ikke hørt om Svømmebasseng før, så gå for all del ikke i den fella at du tror det er nok et festmusikkband med et morsomt navn. Sånn à la Golfklubb. Riktignok er det snakk om et opprinnelig vestkantband, men festen denne sekstetten med to vokalister skaper, er av et helt annet kaliber enn den som blåser ut ruter på russebussene. Her snakker vi om en utsøkt, varm og elegant miks av ulike musikkstiler som danner en pophybrid der elektronika, jazz, soul, RnB ypper mellom linjene. Og hver eneste låt de lager høres ut som et nytt forsøk på å lage den ultimate sommerlåten. «Endelig ensom» er ikke noe unntak.

Svømmebasseng: «Endelig ensom»

Synger Ine Johnsen og Lars Sandbakken ensom, eller «en som»? Det er ikke godt å si, men uansett ligger det en melankolsk ferniss over det hele, over rytmer som nærmest kroer seg i en dam av sol. «Endelig ensom» er den første utgivelsen på et par år, men her er det åpenbart flere ting på gang. Albumet «Når solen har gått ned» ble en favoritt for mange, og er verden rettferdig for en gangs skyld, vil fansen vokse i antall. Jens Heli, Philip Lindberg, Jørgen Tholens og Hans Heli danner for øvrig resten av dette bandet som sympatisk nok har det med å rekke fram labben når sola hinter om sommer.

Les også: Undergrunns mørke nattafortellinger

Elias Melkersen med ny Fig Tape-låt

Fig Tapes, eller Elias Melkersen. (Gustav Sigmundstad)

---

5

LÅT

Fig Tape

«Hedgehog»

---

Det mangler ikke sommerfølelse når Fig Tape spanderer nok et kutt fra høstens kommende debutalbum. Med en tre år lang musikkbakgrunn fra Berlin i bagasjen, har han tidligere boret dypt i den mørkere, house- og casioinspirerte elektronikaen, men her leverer han reinspikka pop av det alternative slaget, hvor han både får vist fram vokalen og teften han har for det umiddelbare og melodiøst rytmiske. Det finnes en flik av 80-tallet i det hele, med drivende gitarer og en pulserende bass, men også tydelig inspirasjon fra Blood Orange og beslektede artister.

Fig Tape: «Hedgehog» (Fig Tape)

Fig Tape heter egentlig Elias Melkersen, og kanskje var det ikke alle som skjønte greia da han varmet opp for Sigrid i Oslo Spektrum. Med «Hedgehog» treffer han sitt publikum, og bekrefter status som en av norsk musikks store talenter, noe plassen i P3s Urørtfinale i fjor også var et bevis på. Den nye låten, for øvrig en av flere skrevet sammen med svenske Sam Florian i Stockholm, peker fram mot albumet «Forcefed Serenity». Låten oser av lummer sommer. Den legger seg tungt på gassen om den spilles i bilen, samtidig er den leken og med store rom for spontanitet. «And we should stick together till end of time/My life is like a puzzle you’re the piece I gotta find», synger han. Dette er i hvert fall en puslespillbit som passer rett inn i det store bildet av sommeren 2025.

Les anmeldelse av nye låter: Ea Othilde er klar og Beharie slipper taket

Ane Brun i endring

Ane Brun er ute med ny musikk. (Nina Anderson)

---

5

LÅT

Ane Brun

«Two In This Story»

---

Ane Brun har startet på arbeidet mot sitt første studioalbum på fem år. I fjor rundet hun 20-årsmerket for karrieren med en omfattende «20th Anniversary Tour», som også ble festet til «tape» og viste hvilken omfattende og rik katalog hun sitter på. Når hun nå utgir ny låt, springer den rett inn i det øverste sjiktet i Ane Brun-reolen. Der representerer den nok en ny dreining rent musikalsk, med 80-tallshjertet bankende ømt under en flytende elektronikakomposisjon som hun selv med rette først kalte «The Bryan Ferry Song», nettopp på grunn av trommeprogrammeringen hun fant fram til mens demoen ble til.

Ane Brun: «Two In This Story»

Dette er en låt hvor Ane Brun igjen får demonstrert hvilken stemme hun har, sterk, nyansert og drømmeaktig jagende selv i en låt der hun ikke bruker de store faktene rent musikalsk. Minimalismen er ofte et kvalitetstegn hos Brun, og her slår det ut for fullt, med bruer og refrenger som virkelig stanser tiden. En sang om uro, engstelse, fornemmelser og illusjoner, som legger et trist og ettertenksomt slør over en produksjon som sømløst syr sammen den enkle beaten, vokalen og følelsen av en slags forlatthet.

Les også: Kort og rått fra Azealia Banks i Oslo

Molly Sandén og Astrid S med konfetti

Astrid S og Molly Sandén har slått seg sammen på «Konfetti». (Johanna Pettersson )

---

4

LÅT

Molly Sandén, Astrid S

«Konfetti»

---

«Lykke til, ha det bra» smeller det som fra en konfettikanon. Bare med den lille haken at her har ikke den som ønskes lykke til, mye å feire. Norsk pops mest strålende stjerne om dagen, Astrid S, har en rekke samarbeid med andre artister bak seg. Etter at svenske Molly Sandén varmet opp for henne i et fullsatt Oslo Spektrum tidligere i vår, lå det vel noe mer i luften.

Molly Sandén og Astrid S: «Konfetti»

Sandén har for lengst klatret høyt opp i karrierestigen i Sverige, med første album ute allerede i 2009. Nå har artisten med det klingende navnet Molly My Marianne Sandén et sjette album på gang og en rekke store konserter, også i Norge denne sommeren. «Konfetti» er utgangspunktet en Molly Sandén-låt, men Astrid S er med både på oppløpssiden og ellers i en lett, fengende og ukomplisert pop-banger med to stemmer som utfyller hverandre på beste vis. «Konfetti» er låten som kommer til å forfølge oss inn i sommeren enten vi vil eller ikke, en Molly Sandén-hit hvor vi trolig kan regne Astrid S som reisefølge også på utvalgte konserter.

---