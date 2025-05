Norges sleipeste svindler er blitt serie

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Man tror ikke det er sant. En svindler som sultestreiker for å få solarium i fengselet?!?

Men jo. Det Ulrik Imtiaz Rolfsen sier er sant.

Nå har han laget dokumentarserien «Fantomet Philip», om Norges sleipeste svindler. Serien vises på NRK fra og med 22. mai.

– Denne saken kilte meg på alle nysgjerrighetsknappene. Det er helt utrolig at ingen har fortalt den før. Men det har vært mye jobb å samle alle punktene og se sammenhengene. Når man går inn i alle dommer og samler vitnenes fortellinger, er det hele mye, mye, villere enn man kunne ha forestilt seg, sier Rolfsen til Dagsavisen.

Ulrik Imtiaz Rolfsens nye serie, «Fantomet Philip», vises på NRK nå. (Gerd Elin Stava Sandve)

«Fantomet Philip»

Over fire episoder viser «Fantomet Philip» den sanne historien om hvordan en og samme mann stjal identiteten til flere hundre mennesker. Disse brukte han til å lure banker, rikfolk, politi og fengselsvesen. Han ranet, truet og kidnappet, med og uten våpen. Ble tatt – og stakk av. Flere ganger.

– Han klarte det fordi han var veldig sky. Det fins så å si ingen bilder av ham. Han byttet navn lovlig tre ganger, og brukte identiteten til flere hundre andre mennesker i tillegg. Mange av disse hadde han ekte ID-kort til, sier Ulrik Imtiaz Rolfsen til Dagsavisen.

Kapitals oversikt over de 400 rikeste nordmennene ble lest som inspirasjon av Philip Holst-Cappelen. Målet var å finne rikfolk som ikke var så profilerte i media. Her er Henrik Holm i hovedrollen som svindleren i Ulrik Imtiaz Rolfsens serie «Fantomet Philip» på NRK. (NRK)

I serien blir mannen kalt Philip Holst-Cappelen, siden det var ett av navnene han valgte selv og brukte mye. Der forklares også metoden han brukte for å skaffe seg ekte identitetspapirer med sitt bilde og andre menneskers navn og private detaljer.

Til sammen stjal Philip flere hundre millioner kroner. Forbryterkarrieren strakte seg fra 1980-tallet til 2010-tallet.

Philip Holst-Cappelen

Svindleren ble riktig nok tatt, flere ganger. Han ble dømt og satt til å sone i fengsel.

– Han tilsto hver gang. Da blir det ingen rettssak. Dessuten fikk han redusert straff, siden samfunnet slipper å bruke penger på rettssak. Advokaten hans jobba dessuten med å få alle sakene samla hver gang han ble tatt for noe. Da får man også redusert straff, forklarer Rolfsen.

Lengden på utmålt straff spiller uansett mindre rolle, siden Philip rømte fra fengselet.

– Ikke én gang. Hver eneste gang han var i fengsel, rømte han, så snart han fikk permisjon, sier Rolfsen.

Svindler og tjuv

Grunnen til at han fikk permisjon i utgangspunktet, var at ingen, heller ikke innen politiet og fengselsvesenet, forsto at mannen de hadde i sin varetekt, var samme mann som tidligere var dømt i andre svindelsaker, og som hadde stukket av fra permisjon før.

Han hadde jo byttet identitet siden sist.

– Han gikk helt under radaren. Siden det aldri var rettssak der han ble sett eller fotografert, klarte heller ikke journalistene å se koblingen mellom ulike saker, sier Rolfsen.

Ta fra de rike

«Han hadde ambisjoner om å bli en gentleman-tyv», sier en av Philips barndomsvenner i serien.

– Her har du en gutt som vokser opp på Haugerud i Groruddalen, og som blir sendt til privatskolene St. Sunniva og Kristelig Gymnasium i Oslo sentrum. Der møter han masse rike barn. Jeg skal ikke diagnostisere. Men det er veldig tydelig at han tidlig fikk en ekstrem fascinasjon for penger og rikdom. Han ville bli rik. Ville ta fra de rike, sier Rolfsen.

Men noen Robin Hood-figur var han ikke. Svindleren drev ikke med omfordeling. Pengene tok han selv.

– Han var definitivt ingen kommunist. Han var en tjuv, sier Rolfsen.

Traumatiserte ofre

Serien viser flere av Philips ofre. Noen fikk identiteten stjålet og kontoen tømt. Andre ble truet på livet. Flere er fortsatt traumatiserte, mange år etter at det skjedde.

– Det er lett å glorifisere svindlere. Framstille det hele som noe litt morsomt. Men flere av ofrene har traumer. Det er sterkt å se at de fortsatt sliter, opp mot 25-30 år senere. Ofrene for de verste forbrytelsene lot vi rett og slett være å intervjue, etter råd fra advokatene deres. De er fortsatt så preget av å ha blitt invadert og truet på livet i sine egne hjem, at de ikke orker å rippe opp i det igjen, sier Rolfsen.

Etter å ha herjet lenge i Norge, flyttet Philip Holst-Cappelen den kriminelle virksomheten sin til Sverige. I det som blir kalt Home Invasion-saken, truet han ofrene sine på livet i deres eget hjem. Henrik Holm spiller Philip i Ulrik Imtiaz Rolfsens serie «Fantomet Philip». (NRK)

Ulrik Imtiaz Rolfsen

Siden debuten med actionfilmen «Izzat» i 2005, har han laget flere filmer og serier som på ulike måter handler om kriminalitet, det siste tiåret særlig om islamisme.

– Jeg vil det jeg lager skal være spennende. Jeg vil åpne vinduer og dører i lukkede rom og kaste lys på det folk prøver å gjemme bort. Men jeg er veldig opptatt av at kriminalitet ikke skal glorifiseres.

– I «Fantomet Philip» er flere av ofrene bemidlede mennesker. De har fått tilbake pengene sine, så de har ikke lidd økonomisk. Men utrygghet, engstelse og redsel kan ikke måles i penger. Jeg har sympati med dem. De fleste kan nok sette seg inn i hvor ekkelt det føles å få hjemmet sitt invadert, eller identiteten sin stjålet, sier han.

Kriminelle kilder

I tillegg til samtaler med ofrene, er «Fantomet Philip» bygd opp rundt intervjuer med mennesker som møtte og kjente svindleren. Flere av disse er eller var selv kriminelle.

– Jobben min er å få folk til å fortelle. Jeg opplever at folk har et grunnleggende ønske om å bli sett og forstått, sier Rolfsen.

En av kildene, en lånehai som fortsatt opererer på feil side av loven, stiller sterkt anonymisert, med skibriller og fordreid stemme.

– Det hadde selvsagt vært bedre om han stilte åpent, men det er uaktuelt i hans bransje. Det er likevel verdifullt å få han med, sier Rolfsen.

Andre intervjuobjekter representerer kriminalomsorgen, politiet, eller er journalister som vurderer medias dekning og dokumentene fra rettssakene mot Philip.

Henrik Holm

Flere av de dramatiske episodene kildene forteller om, er i «Fantomet Philip» illustrert ved dramatisering, altså at skuespillere spiller det ut.

Philip Holst-Cappelen var en svindler, men også en voldelig mann mange var redd for. Her er Henrik Holm i hovedrollen som Philip i Ulrik Imtiaz Rolfsens serie «Fantomet Philip» på NRK. (NRK)

Henrik Holm, som hadde sitt store gjennombrudd som Even i NRK-serien «Skam», har hovedrollen som Philip.

– Dramatiseringen gir ansikt til en mann som knapt fins på bilder eller overvåkningsfilmer. Det øker spenningen og engasjementet selv å se scenene der en dansk forsikringsdirektør blir truet med våpen på sitt eget kontor og siden kidnappet, kryssklippet med at den samme direktøren selv forteller hva som skjedde, sier Rolfsen.

Andre scener er smått absurde. Som da to politifolk kjører Philip fra fengselet til et solarium, og sitter og venter i gangen mens fangen ligger pal i det blåskimrende UV-strålene.

Sultestreik for solarium

Solarium var et gode svindleren insisterte på – og fikk innvilget. Da et fengsel nektet, sultestreiket Philip, helt til han ble flyttet til åpen soning i lavsikkerhetsfengselet på Bastøy.

– Han burde ikke vært der. På Bastøy møtte han lettmanipulerte mennesker som han kjapt rekrutterte til en stor svindelaksjon så snart alle kom ut. I den såkalte Plastic Fantastic-saken svindlet de minst femti rike mennesker for flere titalls millioner kroner til sammen, sier Rolfsen.

Tillitsbasert kriminalomsorg

Til slutt ble de tatt. Men det var ikke slutten på Philips kriminelle karriere. Han rømte igjen, fra et nytt fengsel, og satte umiddelbart i gang med nye svindelprosjekter.

– Norge er et tillitsbasert samfunn. Det merker man i møtet med kriminalomsorgen. De har en litt søt og naiv tro på at alle kan rehabiliteres til et lovlydig liv. Det stemmer ofte. Norske fengsler har en av verdens laveste tilbakefallsrater. Bare 20-30 prosent av fangene i norske fengsler vender tilbake. Eller, sagt på en annen måte: 70-80 prosent kommer ikke tilbake, sier Rolfsen.

Ulrik Imtiaz Rolfsen. (Gerd Elin Stava Sandve)

Ifølge serieskaperen, er tallene motsatt i USA. Der er gjengangerne langt flere.

– Men også i Norge er det noen som aldri lar seg rehabilitere. Det innrømmer både rettspsykiatere og andre som står for behandlingen. Noen har ingen planer eller ønsker utover å være skurker. Som Philip. Kanskje er sånne som ham på frifot den prisen vi betaler for de 70-80 prosentene som lar seg rehabilitere, sier Rolfsen.

Svindel da, svindel nå

I dag ville ikke Philip ha kunnet bruke de samme teknikkene for å svindle folk som han brukte på 1980-tallet og utover.

– Mye av det han fikk til, er jo helt klin kokos. Norge er mindre naivt i dag. Mye takket være nettopp Philip Holst-Cappelen-sakene. Han framprovoserte mange av sikkerhetssystemene som fins nå for å beskytte folk mot identitets-tyveri og økonomisk svindel, sier Rolfsen.

– Samtidig er det mye ved svindelen hans, som er helt lik svindelen folk utsettes for i dag. Han brukte menneskekunnskap til å lure folk. Var en manipulator. Sjarmerende, og med en egen evne til å unngå oppmerksomhet. Kanskje var 1980- og 1990-tallet en mer uskyldig tid. Kanskje er det like enkelt for svindlere av Philips kaliber også i dag, sier Ulrik Imtiaz Rolfsen.

De fire episodene av «Fantomet Philip» ligger i NRK-spilleren nå, og skal sendes på lineær-TV på torsdagskveldene framover.