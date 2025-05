Intervju med Sparks: Galskap på godt og vondt

«Mad!» heter det nye albumet til brødrene Ron og Russell Mael. En godt overveid tittel, forteller Russell:

– Etter at albumet var ferdig begynte vi å lete etter tittelen, og fant ut at «Mad!» passet godt på oss. På musikken vår. Og på hele verden. «Mad!» kan jo bety både sint og gæren. Men det kan også oppfattes i en bredere forstand. Med alt som foregår rundt oss nå, spesielt i USA, det er jo helt forrykt. Politisk er USA verre enn noen gang før. Med en pinlig isolasjonisme, som oppmuntrer til det motsatte av hva Amerika er ment å representere. Vi får håpe at menneskene på den andre siden våkner etter hvert.

– Hva kan Sparks bidra med i denne elendige situasjonen?

– Det vi bidrar med er å markere våre egne holdninger, men uten å rope «frihet» eller andre slagord. Å gå mot hovedstrømmen, mot det bestående.

– En markering av individenes unike egenskaper?

– Ja, og så vi får håpe at vi kommer tilbake til en tid der sånt blir verdsatt igjen, sier Russell Mael.

Les også: Gnistrende film om «brødrene Sparks»





Sparks med sin egen stil

«When Do I Get To Sing «My Way»» spurte Sparks i en av sine mest minneverdige sanger fra 90-tallet, som så ofte ellers fullstappet med humor, ironi og velvalgte popkulturelle referanser. De har ikke spilt inn selve «My Way» ennå. I stedet begynner det nye albumet med deres egen «Do Things My Own Way». en tittel som kanskje er ment som et slags manifest for brødrene Mael?

– Det har vært vårt formål å skape vårt eget univers. Tilhengerne våre setter pris på at vi har våre egne regler. Vi har gått vår egen vei, uten å tilpasse oss inntrykkene utenfra, bekrefter Russell. «Saw the Pope/told him ‘nope’/gonna do things my own way» er en av linjene fra sangen som plutselig ble svært aktuell etter at vi hadde snakket sammen.

Les også: Depress med nytt album - gnistrende godt!

Ron og Russel Mael har altså alltid forkastet popmusikkens krav til konformitet, og holder seg derfor svært godt. Sparks høres jo ikke ut som noe som helst annet, med deres eksentriske sammensmelting av rock, pop, elektronika, klassisk og opera. I over 50 år har gruppa laget forunderlig musikk, mye av den så vidunderlig annerledes at det nesten ikke går an. Sparks er nesten for smarte for sitt eget beste. Sangene burde alltid være hits i en bedre verden, men både sang og musikk er ofte langt over toppen for hva som regnes som allment akseptabelt.

Bowie, Roxy, Queen – og Sparks

Etter to album som ikke fikk spesielt stor oppmerksomhet var det med det tredje det skulle skje for Sparks i 1974. De flyttet fra Los Angeles til London og ble en del av den mest eksentriske nye britiske popmusikken tidlig på 70-tallet, med David Bowie, Roxy Music, Queen og alle de der. Spark hører virkelig til i dette gode selskapet.

Sparks, Russell og Ron Mael, var de nye store i 1974. I 2025 har de fått innpass i filmbransjen på ordentlig. (Island Records)

Plateselskapet Island tok sjansen på å gi ut «This Town Ain’t Big Enough For The Both Of Us» fra albumet «Kimono My House» på singel. En sang som fikk tida til å stå stille, sånn at alle elskere av eventyrlysten popmusikk bare satt igjen som store spørsmålstegn etter det første møtet, og undret «hva var dette?» Et godt minne fra den gangen man kunne slippe unna med hva som helst i popmusikken.

Jeg forteller Russell Mael om hvordan det var å høre dette som 15-åring, og om de kan håpe å ha samme effekten på nye generasjoner i dag?

– Vi håper at reaksjonen kan være den samme som din for noen som aldri har hørt oss før nå. Like spesiell som sangene fra den tida du nevner. Mange yngre folk kommer for å høre oss uten den bakgrunnen, men med et nytt, samtidig perspektiv.

Sparks hadde mange hits

Hitlåtene til Sparks bare fortsatte å komme: «Amateur Hour», «Never Turn Your Back On Mother Earth», «Something For The Girl With Everything» og «Number One Song In Heaven» var noen av de mest minneverdige. Med 80-tallet forsvant Sparks ut av det alminnelige nyhetsbildet, men i det nye århundret har interessen blitt gradvis større igjen. I dag er de et fenomen i musikklivet.

Les også: Enda et flott album: Willie Nelson (92) hyller en ung venn (74)

Sparks fikk enda et oppsving med Edgar Wrights dokumentarfilm «The Sparks Brothers» i 2022. Regissøren stilte spørsmål om hvordan disse avvikerne fra glamrocken kunne få en karriere som varer videre gjennom fem decennier? Hvordan kan Ron og Russell Mael både være suksessrike og undervurderte, svært innflytelsesrike og bli oversett på samme tid?

– Vi har lagt merke til at oppmerksomheten rundt oss er blitt større. Den tok seg opp på 2000-tallet, og har blitt enda større med dokumentarfilmen. Den hentet inn et nytt publikum for oss. De synes tydeligvis at vi etter 25 album har vært like moderne og progressive som vi noen gang har vært.

Den offisielle pressemeldingen for Sparks opererer med 28 album. Det kommer litt an på regnemåten. Jeg spør Russell Mael om de etter 25, nå 26 album kan tenke seg å gjenta bedriften fra 2008, da de spilte sine første 21 i sin helhet, ett om gangen, på 21 konserter i London. Jeg får et bestemt inntrykk av det får være grenser for galskap.

Nye filmer med sanger av Sparks

I 2021 fikk brødrene Mael endelig oppfylt drømmen om å lage sanger for en hel film, med musikalen «Annette», regissert av franske Leos Carax. For denne fikk han prisen som beste regissør i Cannes i 2021. Året etter fikk filmen fem franske César-priser, inkludert beste originalmusikk til en film.

France Cannes 2021 Annette Photo Call Ron og Russell Mael på filmfestivalen i Cannes i 2021, før premieren på deres prisbelønte musikal "Annette". (Vianney Le Caer/AP)

De tar denne delen av karrieren et steg videre med et samarbeid med den kinesiske regissøren John Woo, som er mest kjent for sine actionfilmer. «X Crucior» skal filmen deres hete. Russell Mael kan ikke gå nærmere inn på handlingen foreløpig, men det skal være den første gangen Woo ikke har trengt å hyre inn stuntpersoner for noen scener.

– Vi har jobbet sammen om dette i et par år allerede. Woo har alltid hatt lyst til å lage en musikal, selv om det kan høres usannsynlig ut. Det er en virkelig stor historie, helt annerledes enn «Annette». Hele filmen skal synges, så det blir flere sanger her enn i den filmen, sier Russell Mael.

Les også: The Waterboys – livet, døden og Dennis Hopper

En annen Sparks-musikal som foreløpig bare har vært framført som et hørespill er «The Seduction Of Ingmar Bergman» fra 2009. Et bestillingsverk fra Sveriges Radio, en fantasi om at Ingmar Bergman blir kidnappet av Hollywood for å tilpasse seg den amerikanske filmindustrien. Den finnes på strømmetjenestene i både svensk og engelsk versjon. Dramaet utspiller seg i konflikten mellom kunstnerisk integritet og bransjens krav til alminnelighet. Der Sparks på sin forunderlige måte befinner seg i midten, og kan fortelle oss om hvordan det er å bli dratt i begge retninger.

– Vi hadde elsket å lage en film av den også. Vi har forsøkt lenge. Vi er glade i den fortellingen, og jobber med å oppdatere den forteller Russell Mael. Selv om dette må bli et mer langsiktig mål nå som samarbeidet med John Woo er prioritert.

Sparks tar humor på alvor

Sparks har vært en herlig blanding av intellektuell briefing og barnslig lek. Det beste bandet for dem som tror de har hørt alt. Blant deres ikke-hits kan vi nevne «Edith Piaf Said It Better Than Me», «Baby Baby Can I Invade Your Country». «When I Kiss You I Hear Charlie Parker Playing» og «Lighten Up Morrissey». For ikke å snakke om «I Can’t Believe You Would Fall For All The Crap In This Song». Men det nye albumet har også sangen «Drowned In A Sea Of Tears» som ikke inneholder noen komiske referanser.

– Humoren har alltid vært viktig for oss, men gjerne med en skarp, bittersøt brodd. Vi er morsomme, men dere må ta oss på alvor, sa Ron Mael til meg en gang i forrige århundre. – Helt riktig. Det er ikke sånn at sanger blir mindre viktige om de har en humoristisk side, mener Russell Mael nå, og legger til:

– Vi prøver ikke å være morsomme i utgangspunktet, men vi gjør observasjoner av små, alminnelige ting, som så blir blåst opp av hvordan vi behandler dem musikalsk. Vi tror på et stort, emosjonelt innhold. Det skaper unike situasjoner som ikke er vanlige i normale poplåter.

Sparks turnerer igjen i sommer, men dessverre er konserter i København (3. juli) og Stockholm (4. juli) det nærmeste de kommer Norge denne gangen.