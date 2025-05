Høyst aktuell og relevant, 45 år etter The Aller Værste!

---

5

Chris Erichsen

«Kjærtegn og manifester»

Apollon

---

The Aller Værste sto i spissen da en ny bølge i rocken slo over Norge i overgangen fra 70- til 80-tallet. Gruppa hadde fire likestilte sangere og låtskrivere, som kom med hver sin innfallsvinkel til gruppas samlede uttrykk. Chris Erichsen bidro med sanger som «Du sklei meg så nær innpå livet», «Bare en vanlig fyr» og «Rene hender», og var vel den av de fire som sto nærmest den energiske punkrocken i formspråket.

The Aller Værste hadde gjort sitt, og vel så det, etter bare et par år i begivenhetenes sentrum. Chris Erichsen spilte videre i sitt eget Orkester, og på 90-tallet i gruppa Ratataboo. Siden har han vært ganske stille på musikkfronten, mens han har viet seg til teater, både som kritiker og scenekunstner. Derfor er det ekstra godt å møte ham igjen, med et helt nytt album.

Les også: Depress med nytt album - gnistrende godt!

Etter alle disse årene er det ingen tvil om hvem vi hører igjen. Chris Erichsen har en stemme, en tilstedeværelse, et foredrag som er lett gjenkjennelig. Lydbildene er annerledes enn før, men har fortsatt farfisaorgel. Han synger, snakker, spiller gitar og tangenter, mens medprodusent Truls Hannemyr tar seg av det meste av resten.

«Willkommen, bienvenue, welcome», sier Erichsen til å begynne med i «Sirener og gongonger», og tar oss med inn i sin cabaret. Mange av tekstene er teatralske resitasjoner, til spenstige, dynamiske lydkulisser, fra forsiktig akustiske til skurrende elektriske. Med skiftende stemninger, påtrengende høyt i det ene øyeblikket, stille og nært i det neste.

Sangene har fragmenterte tekster med dramatiske vendinger, med sterke bilder fra en hardt skadet verden. Chris Erichsen snakker ikke med slagord, men vi skjønner hvor han vil. Det går ikke an å si hva «Bunnlinjen brenner» handler om, men helheten er ubehagelig. Tekstene tar ofte dystopiske retninger, der akkompagnementene understreker alvoret.

Les også: Jentene gjør opprør - punk og postpunk forandret rocken for alltid

Chris Erichsen gjenoppsøker et par av sine fineste stunder fra fortida. «Spinn spinn spinn» var en av sangene hans orkester spilte inn i i 1987. Den kommer i en oppdatert versjon, men har fortsatt den samme ettertenksomme lengselen. Koringen fra Anette Röde Hagnell setter en ny spiss på sangen. The Aller Værstes «Rene hender» får også ny behandling, i et nytt tempo, med et mer moderne rytmespor. Jeg skal innrømme at jeg blir litt ekstra opprømt når den i refrenget slår over i den energiske takten fra 1980, men med sine nye vers står også denne fram som aktuell og ny.

«Vekk meg forsiktig» kunne vært en sang som The Aller Værste hadde spilt inn. Hadde den vært fra denne tida ville den blitt husket med den samme ærefrykten som de gamle klassikerne deres. Jeg har flere referanser: Tittelsporet på «Kjærtegn og manifester» går inn i en «Dans til musikken»-groove, men Erichsen faller aldri for fristelsen å være nostalgisk. Noen uker før han fyller 70 kommer han med et album som høres høyst relevant ut i 2025.

Les også: En mørk aften med Michael Krohn

Det er en poetisk kontinuitet i at denne nye plata kommer ut på selskapet Apollon, med utspring i platebutikken som for 45 år siden var den eneste som entusiastisk tok imot The Aller Værstes første singel da de vandret rundt i Bergen for å introdusere seg selv. Det er godt å slå fast at historien fortsetter, selv om Lasse Myrvold gikk bort i 2006. Sverre Knutsen ga ut tre lovpriste album i rask rekkefølge mellom 2017 og 2019. Og samtidig med denne sterke nye utgivelsen fra Chris Erichsen får vi vite at Harald Øhrn til høsten kommer med sitt første soloalbum noensinne.

Chris Erichsen spiller på Café Hærverk i Oslo 13. juni.

Chris Erichsen: Kjærtegn & manifester (Apollon)