Rapport: Puss opp Nationaltheatret – dropp underjordisk scene

Konsulentselskapet Marstrand har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet og Finansdepartementet.

Statsbygg fastslo i en utredning i 2024 at den beste løsningen er at dagens bygning rehabiliteres, men at man erstatter dagens biscener med scener under Tullinløkka, noen hundre meter unna. Samtidig skal man rehabilitere Nasjonalgalleriet.

Prislappen kom på nær 10 milliarder kroner.

Dette alternativet anbefales imidlertid ikke i rapporten fra Marstrand.

Det finnes rimeligere alternativer enn de tre som Statsbygg har utredet, heter det i rapporten.

Skal lytte til Nationaltheatret

– Jeg merker meg den klare anbefalingen fra Marstrand, som peker på det såkalte minimumsalternativet som sitt anbefalte alternativ, sier kulturminister Lubna Jaffery (Ap).

Hvor eventuelle biscener skal plasseres, avklares i en senere fase, ifølge kulturministeren.

– Vi er opptatt av å lytte til Nationaltheatret og finne en løsning som ivaretar teaterets behov innenfor et forsvarlig kostnadsnivå, sier hun.

Hun vil ikke forskuttere regjeringens beslutning, men sier at hun vil legge stor vekt på anbefalingene i rapporten om for eksempel om Tullinløkka.

Årelang debatt

Diskusjonen om rehabiliteringen av Nationaltheatret har pågått i årevis. I 2022 satte Statsbygg den planlagte rehabiliteringen på vent.

Daværende finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ba i fjor om at et såkalt minimumsalternativ utredes.

Han er godt fornøyd med resultatet fra kvalitetssikringen.

– Dette viser hvor viktig det var at Senterpartiet satte bremsen på for det utvidede Nationaltheatret. Nå må Arbeiderpartiet legge bort Tullinløkka-alternativet for godt, sier han til NTB.

– Dette er en seier for hele Kultur-Norge. Det er så mange gode prosjekter rundt om i Norge, så vi kan ikke bruke enorme pengebeløp på et underjordisk teater i Oslo sentrum, sier han.

