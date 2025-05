Går mot Tullinløkka-forslaget i ny Nationaltheatret-rapport

Onsdag publiserte Marstrand AS på oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet og Finansdepartementet en ekstern kvalitetssikring og supplerende analyse av videre utredning av Nationaltheatret.

De går imot Statsbygg sin anbefaling om å bygge et underjordisk teater på Tullinløkka, og anbefaler heller at nye scener bør opprettes ved eller innenfor Ring 3 i Oslo, i forbindelse med oppussingen av hovedbygget.

Samtidig har gruppen Ny fremtid for Nationaltheatret kommet med sitt eget forslag. Engasjementet for teateret har en mangeårig bakgrunn for initiativtaker Ellen Horn.

– Det er på grunn av mitt engasjement i Nationaltheatret over et langt liv, sier hun til Dagsavisen.

– Jeg har jobbet hele mitt voksne liv for å redde Nationaltheatret, så det ligger i ryggmargen, sier Horn.

Gruppen skal nå sende sitt forslag til Plan- og bygningsetaten.

Å drive teater på flere lokasjoner koster flesk — Ellen Horn

Norsk Skuespillerforbund har markering ved Oslo Rådhus Ellen Horn og gruppen Ny fremtid for Nationaltheatret ønsker å lage et tilbygg i samme klassiske stil som bygget har i dag. På den måten vil de holde kostnadene nede, og beholde alle scenene under ett tak. (Lise Åserud/NTB)

Vil være under ett tak

Mye av årsaken til at de opprettet gruppen, er at de var motstandere av forslaget til Statsbygg om å legge tilbygget under jorda på Tullinløkka.

– Nå får vi vite at regjeringen skroter Tullinløkka. Det har jeg tenkt ville skje uansett. Men i motsetning til Marstrand mener vi at det går an å beholde alle scenene under ett tak, sier Horn, som synes det er et stort og ødeleggende steg å flytte biscenene.

– Det tror vi mange er skeptiske til. Vi tror også det er fordyrende, for å drive teater på flere lokasjoner koster flesk – både i arbeid, reise og utgifter for både de ansatte og publikum.

Gruppa akter å slåss for forslaget sitt.

– Å holde scenene under samme tak vil også påvirke byromsutviklingen. Det vil skape et eget kulturkvartal i sentrum rundt Nasjonalgalleriet, Historisk museum, Munchs Atelier, Universitetsbygget og Nationaltheatret, og løfte sentrumsområdene rundt slottet ut av den bakevja det føles som nå. Det er en tilleggskvalitet ved vårt forslag, sier Horn, som håper å få dialog med kulturminister Lubna Jaffery (Ap) om forslaget deres.

Vil koste 10 mrd.

Statsbygg fastslo i en utredning i 2024 at den beste løsningen er at dagens bygning rehabiliteres, men at man erstatter dagens biscener med scener under Tullinløkka, noen hundre meter unna.

Prislappen kommer på nær 10 milliarder kroner og prosjektet vil stå klart om 18 år. Dette alternativet anbefales imidlertid ikke i rapporten fra Marstrand.

Det finnes rimeligere alternativer enn de tre som Statsbygg har utredet, heter det i rapporten.

– Jeg merker meg den klare anbefalingen fra Marstrand, som peker på det såkalte minimumsalternativet som sitt anbefalte alternativ, sier kulturminister Lubna Jaffery (Ap) i en pressemelding fra regjeringen.

Minimumsalternativet innebærer en rehabilitering av Nationaltheater-bygningen som fører til at biscenene Amfiscene og Malersal ikke kan bevares i dagens bygg. Derfor må det bygges eksterne biscener ved et kollektivknutepunkt ved eller innenfor Ring 3.

– Når det gjelder eventuell lokalisering av biscener og publikumskapasiteten på disse, er det et eget løp som vil komme i neste fase, men vi er opptatt av å lytte til Nationaltheatret og finne en løsning som ivaretar teaterets behov innenfor et forsvarlig kostnadsnivå, sier Jaffery til NTB.

Muntlige spørretimen i Stortinget Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) sier regjeringen vil vektlegge Nationaltheatrets ønsker. (Javad Parsa/NTB)

Vil ha klassisk stil

Gruppen Ny fremtid for Nationaltheatret holdt onsdag et møte der de la fram nye detaljer om planene om sitt forslag.

Deres anslag er at løsningen med et tilbygg i klassisk stil vil komme på rundt fire milliarder, og byggingen vil ta seks år. Planen er at det utvida teateret skal ha sin første premiere i 2030, skriver Klassekampen.

– Vi har presentert en tidsplan, og den følger vi. Så da starter vi reguleringen, sier sivilingeniør Eilif Holte til avisa.

Forslaget har møtt motstand og kritikk, blant annet har arkitekt Carl-Viggo Hølmebakk sagt til Morgenbladet at det er et kulturelt selvmord å lage tilbygget i klassisk stil.

Lars Haukeland i LPO Arkitekter har tegnet mange moderne bygninger, men mener imidlertid at man noen ganger må være på parti med tidsånden som skapte bygningen.

– Som arkitekt kan man ikke bare fremme sin egen kunstneriske drøm, vi skal tilfredsstille et helt samfunn som skal elske det, sier han til Klassekampen.

Årelang debatt

Diskusjonen om rehabiliteringen av Nationaltheatret har pågått i årevis. I 2022 satte Statsbygg den planlagte rehabiliteringen på vent.

Daværende finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ba i fjor om at et såkalt minimumsalternativ utredes.

Han er godt fornøyd med resultatet fra kvalitetssikringen.

– Dette viser hvor viktig det var at Senterpartiet satte bremsen på for det utvidede Nationaltheatret. Nå må Arbeiderpartiet legge bort Tullinløkka-alternativet for godt, sier han til NTB.

– Dette er en seier for hele Kultur-Norge. Det er så mange gode prosjekter rundt om i Norge, så vi kan ikke bruke enorme pengebeløp på et underjordisk teater i Oslo sentrum, sier han.

---

Oppussing av Nationaltheatret

Åpnet den 1. september 1891 og bygget er tegnet av Henrik Bull. Bygningen har fasader hovedsakelig i gul maskintegl og granitt, og er bygget i klassisk stil.

Statsbygg har konkludert med at Nationaltheatret må pusses opp, og at det i tillegg trengs nye scener, for å oppfylle viktige funksjoner og komplettere rollen som nasjonalt kompetansesenter

De har utredet flere forslag, blant annet Tullinløkka-løsningen til rundt 10 milliarder kroner, som er løsningen de anbefaler.

Marstrand AS og Høgskolen i Molde har gjennomført ekstern kvalitetssikring i form av en supplerende analyse av Statsbyggs utredninger, og anbefaler en annen løsning; Rehabilitering av Nationaltheater-bygningen og biscener ved et kollektivknutepunkt ved eller innenfor Ring 3.

Et privat initiativ som kaller seg Ny fremtid for Nationaltheatret med LPO Arkitekter i spissen la fram sitt eget forslag i midten av mars. Dette vil koste rundt fire milliarder kroner, og bygget vil stå ferdig om seks år

---