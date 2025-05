«Fuckgirl» er rått og viktig teater

---

TEATER

«Fuckgirl»

Skaper og dramatiker: Julie Bjørnebye

Regi: Julie Bjørnebye

Co-regi og dramatiker: Jørgen Strickert

Skuespillere: Julie Bjørnebye, Zoe Mæland Rodgers, Gard Løkke, Petter Vermeli, Sofie Huijs, Tone Dietrichson

Nationaltheatret (Majorstua/Torshov)

«Ikke la deg lure av en fuckgirl. Hun er tøff fordi hun må, og fordi hun har sjel», sier en flyktig venn om Zoe, hovedpersonen og «tittelrollen» i Julie Bjørnebyes teaterstykke om konsekvensene av å være en «rå dame». Det handler om jenter som tøyer strikken litt lenger enn andre. I denne forestillingen er hun en «bad girl» som ut fra konforme standarder er litt for mye, litt for frampå, til og med grenseoverskridende, og som blir stående alene i de valgene hun tar.

Da «Fuckgirl» hadde urpremiere på Teater Innlandet i forbindelse med Politisk Korrekt Teaterfestival i 2023, fikk forestillingen mye oppmerksomhet til tross for at den kun ble spilt for 25 publikummere noen få ganger. Etterspørselen etter billetter var enorm, og den har ikke vært mindre nå etter nypremieren i Oslo, med noen utskiftninger blant skuespillerne og andre justeringer som ikke minst minner oss om at verden har blitt en ganske annen på bare to korte år.

Holdninger og begreper rundt overgrep og samtykke er i endring, men fortsatt er det sånn at det er vanskeligere for en jente som kanskje spiller på sin egen seksualitet, som utfordrer, fester mye og har mange partnere, å bli trodd når hun sier at hun er blitt misbrukt, utnyttet, voldtatt. Kanskje velger hun å ikke si noe i det hele tatt. Kanskje burde du gripe inn?

Dette er nøkkelord i en fortelling som handler om offermentalitet, overlevelse og ikke minst retten til å leve livet slik man selv definerer det. Slik skildrer stykket søsterskap. Og forestillingen er som jentene det handler om, som et varmt og sårt bankende hjerte gjennom et rått panser av tøffe tryner, tung sminke og utfordrende klær, gjennom smerter og skuffelser som ligger mer eller mindre synlig under overflaten. Og av en grunn.

Julie Bjørnebyes «Fuckgirl» på Nationaltheatret

Med Nationaltheatret som vertskap har Julie Bjørnebye og produksjonen fått spille en snau håndfull forestillinger, som rent fysisk fortoner seg som et vandreteater som fra en leilighet på Majorstua ender opp på Torshovteatret. Underveis i stykket nevnes teatersjef Kristian Seltun. Han burde ta både den nesten paniske etterspørselen etter billetter og den indirekte henvendelsen som et insentiv til å sette opp flere forestillinger av «Fuckgirl» under Nationaltheatrets fane. Ikke bare fordi det er rått teater, men fordi det er viktig teater. Det er sant, medrivende og underholdende, i hvert fall til festen er over. Da slår det som en slegge.

Zoe Rodgers (til venstre), gard Løkke og Julie Bjørnebye i teaterforestillingen «Fuckgirl». Bildet er arrangert og ikke tatt under selve forestillingen. (Stig Buvarp)

Julie Bjørneby er skuespiller, dramatiker og regissør, og har i en årrekke vært tilknyttet og ansatt ved Teater Innlandet i Hamar. «Fuckgirl» er et prosjekt hun har lagt mye engasjement og trolig hjerte i, sammen med skuespiller Zoe Rodgers, som spiller hovedrollen Zoe i stykket. Bjørnebye selv spiller Julie, en venninne som i likhet med Zoe ikke er redd for å stikke seg ut i mengden.

Oppsetningen i Hamar, som der startet i en leilighet i sentrum av byen, gjorde dypt inntrykk på oss som så den. Forestillingen var en rapport fra en gitt tid og et gitt miljø, samtidig tidløs i måten den uredd og subjektivt gikk inn i temaer som sjelden lar seg uttrykke med rene ord uten at det blir klinisk eller rene selvfølgeligheter.

I en leilighet på Majorstua

Handlingen i Oslo er til forveksling den samme, likevel endret noe. Det samme gjelder manus. Men det begynner også her hjemme hos Zoe, i en vanlig leilighet i Oslo hvor skoene må av. Døren til badet er åpen når publikum kommer inn, dampen fra dusjen slår ut. Praten går. Det er hjemmekoselig. Få vet hva som venter. Det skal snart bli varmere enn gradestokken viser.

Når Zoe kommer ut av dusjen er hun alene, det vil si i en leilighet med rundt førti publikummere. Hun enser oss ikke, men fortsetter de intime forberedelsene til en kveld på byen. Enkelte blant publikum vet ikke helt hvor de skal gjøre av seg, ler nervøst på feil steder. Aktørene bruker sine egne navn, samtidig er vi aldri i tvil om at det er teater. Zoe er ikke avkledd bare fysisk, men også mentalt. Det er de små faktene, måten hun føner håret på og sminker seg, blikket, fiklingen, skrollingen og en slags resignert rastløshet, som gir glimt av hvem hun er og hva hun bærer på. Ikke det at hun ikler seg et korsett («kjøpt på Temu, ikke si det til noen») og hjemmesydde «divastøvler», eller lar publikum lytte til et par kjappe telefonsamtaler.

Hun åpner en flaske bobler og ringer mormoren, forteller om hva hun har på seg, om kvelden. Og gårsdagen. Vi skjønner at hun venter på noen, at det ligger en forventning, kanskje et vendepunkt, i luften. Men folkene som stadig dukker opp fra tilstøtende rom er ikke virkelige her og nå. De representerer minner, episoder og glimt fra rutsjebanen. Julie er en av dem som tramper inn. Hun og Zoe shotter tequila, tar selfies, gjør seg klare. Gard (Gard Løkke) er en annen, nedsnødd i kokainrus, Zoe klengende på han som i et sykt og kleint avhengighetsforhold til enten Gard eller de små pulverposene han har i lommene. Alene har hun Kanye på øret og ser porno på mobilen, samme klippet om og om igjen.

Petter Vermeli og stand up

Et par ganger rykker Zoe seg selv og oss ut av illusjonen, ser oss i øynene og starter korte monologer med «Dette stykket handler om…». Blant annet handler det om forhold til egen kropp, om å holde magen inne for å se ut som alle filmstjernene med kropp som Renate Reinsve. Om å ville si unnskyld til mormor, for alle gangene hun sa nei, eller enda viktigere, alle de gangene hun har sagt ja. Det er noe sympativinnende, trist og dypt menneskelig over Zoes råskap. Forholdet til mormoren er viktig, og preger stykket.

Så kommer han hun venter på, Petter (Petter Vermeli). En av hennes lærere fra det vi tenker oss er en folkehøgskole, litt eldre, streitere, en standupkomiker som skal ta Zoe med på en date til Nieu Scene. Han mønstrer Zoe og konstaterer at det er «mye flanell i monitor» Nieu. For Zoe er Petter en potensiell trygghet, en det er lett å starte på nytt med.

gard løkke, Zoe Rodgers og Julie Bjørnebye i Nationaltheatrets teaterforestilling «Fuckgirl». Bildet er arrangert og ikke tatt under selve forestillingen. (Stig Buvarp)

«Fuckgirl» er vandreteater, det vil si et publikum forflytter seg i tråd med handlingen fra den ene scenen til den andre. I Oslo-versjonen av forestillingen legges den mest omfattende vandringen opp som en busstur, med en regelrett partybuss fra Majorstua til Torshov. Vi skal være med Zoe og Petter til Nieu. Vi kommer aldri helt dit. Bussturen maler byen Doja Cat-rød med tung bass, men vel så mye som en partyrulling eller en konkret forflytning, er det en metaforisk reise mot det vendepunktet, eller den erkjennelsen, hele forestillingen bygger opp til.

Zoe Rodgers og Julie Bjørnebye

Vi skal ikke røpe mer, heller håpe at «Fuckgirl» får spille videre, enten her eller der. Og skjer det, så følg gjerne Zoe og Julie når forestillingen på et tidspunkt deler seg og du som publikummer må ta et valg. Det er hos dem kimen til hele historien ligger. Eller som en som ble sittende med gutta litt slukøret sa etterpå, «jeg hørte det smalt skikkelig der nede».

«Der nede» ligger forestillingens sannhet. Det er vondt, emosjonelt nakent og modig. Zoe Rodgers og Julie Bjørnebye er skuespillere som kjenner hverandre, og ikke minst nyansene i forelegget for hele teaterforestillingen. Som teater er det ikke perfekt. Men det er heller ikke livet den skildrer. Publikum er en ustabil faktor i det hele, selv om de aldri blir direkte involvert. Til sammenligning hadde Hamar-versjonen en klarere oppbygning i første del, mens her blir helheten en styrke, hvor første delen med Zoe i leiligheten er mer renskåret og dermed mer intuitivt hjerteskjærende.

Bjørnebyes drama utfordrer det konforme, åpner opp rom man ellers aldri er i, heller ikke på teateret. Det belyser tematiske smertepunkter med et nyansert blikk rettet mot dem som vet de ikke blir hørt, de som ikke er rene, pene og ordentlige nok, som uansett hva de gjør får høre at de har seg selv å takke. Det handler ikke minst om selvbilde og forhåpninger, faktorer som formes av sosiale medier, porno, festkultur og av hva jenter – og gutter – tror at forventes av dem så vel seksuelt som sosialt.

I et teaterår der vi har sett overgrepet og dets etterdønninger bli konkret behandlet i teaterforestillinger som «Prima Facie» på Riksteatret/Nationaltheatret og i Katrine Nedrejords «Forbrytar og straff» på Det Norske Teatret, smyger nypremieren av «Fuckgirl» seg snarere fram gjennom underbevisstheten. Som om det emosjonelle trykket ikke kan holde skriket tilbake.