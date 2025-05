En pest og en glede

---

4

OPERA

«Terminus»

Av Marit Eikemo

Musikk: Therese Birkelund Ulvo

Regi: Maren E. Bjørseth

Musikalsk ledelse: Magnus Loddgard

Operaen, Scene 2

---

Det går lang tid mellom hver gang vi får sjansen til å overvære en norsk urpremiere på en opera. Og tematikken «Terminus» bringer til torgs er like sjelden kost på en operascene. En pestsyk og døddrukken hjemløs våkner lik en annen Jeppe i en seng med silkelakener, med stelte sår, rik tilgang på sin gode venninne Chardonnay og med egen influenserkonto på sosiale medier. Pandemi og krisetid har sjelden blitt framstilt så rått, i teksten og spillet i det minste.

Som oftest er nyskapninger på operafeltet knyttet til regimessige grep og sceniske løsninger for å gi godt etablerte og «støvete» operaer fornyet relevans innenfor en litt standhaftig kunstform. Men her får vi hele tre nyskrevne norske kammeroperaer på rappen, to av dem med premiere nå i vår. Det røsker godt opp i et ellers nokså forutsigbart repertoar. «Terminus» etterfølger «Føniks» i samarbeidet mellom institusjonene Den Norske Opera & Ballett, Bergen Nasjonale Opera og Trondheim Symfoniorkester & Opera, om å utvikle tre nye verk ved å tenke utenfor boksen. Resultatet er at forfattere og teaterkunstnere inntar musikkteatret.

Trondheim hyret Lisa Lie og Stian Westerhus til sin «Føniks», riktignok med premiere i Bjørvika i Oslo, mens det er Den Norske Opera selv som har skrevet under på produksjonen av «Terminus».

Magne Fremmerrlid og Tone Kummervold er pleierne som lurer Lola, spilt av Eli Kristin Hanssveen, opp i stry i «Terminus». (Erik Berg )

«Terminus» skrevet av forfatter Marit Eikemo

Forfatter Marit Eikemo har skrevet librettoen, mens musikken er komponert av samtidskomponisten Therese Birkelund Ulvo, mottager av Arne Nordheims komponistpris for 2024 og med en stor katalog verk bak seg, skrevet for solomusikere eller orkester. Maren E. Bjørseth – som for tiden har suksess med «Prima Facie» – har regien. Selve historien tar utgangspunkt i nedstengningen og alle instruksene og insentivene som fulgte med smittebekjempelsen.

Det er ikke gitt at temaet i seg selv, så kort tid etter pandemien, trekker publikum, men her er bakteppet snarere egnet til å drøfte hvilke prioriteringer som gjøres i samfunnet, av politikere og eksperter, og det skapes en sympati for de svakeste som er løsrevet fra pandemitiden. Det handler ikke minst om hvordan storsamfunnet generelt behandler mennesker som faller utenfor. At Marit Eikemo samtidig benytter seg av kliniske og politiske uttrykk, klisjeer og selvsagtheter i måten hun bygger librettoen, skaper en ru humor i det hele.

Berge og Trondheim venter for «Terminus»

Det er en kammeropera som lett lar seg flytte fra en scene til en annen når den skal videre fra Operaen til Bergen og Trondheim. Orkesteret sitter på den ene siden, på midten står en kulisse som åpenbarer seg som en seng, og på den andre siden befinner operakoret seg, kledd som hjemløse og stoffbrukere, samlet som på et hjørne eller i en park.

Tone Kummervold spiller en gjenkjennelig politikerskikkelse i en av sine to toller i operaen «Terminus». (Erik Berg )

«Terminus» om hjemløse, koronasmitte og Jeppe på Bjerget

«Terminus» begynner med at en av dem, en kvinne uten krefter igjen, kollapser på gaten, eller scenen om du vil. Som død for denne verden robbes hun av andre hjemløse. Snart får vi vite at hun og de andre er smittet av den samme sykdommen, og de jaktes av myndighetene som lemper dem inn på karantenehoteller. Lola heter hun, spilt av Eli Kristin Hanssveen, og fraktes til Terminus, der hotellbetjeningen bestemmer seg for å spille henne et puss.

Når Lola våkner, er klærne rene og rommet som en suite, alt i Barbie-rosa. De to pleierne (Magne Fremmerrlid og Tone Kummervold) skraper for henne som tjenere og innbiller henne at hun er en viktig influenser der hun ligger i det fineste sengetøy. Eikemos allegori over Holbergs «Jeppe på Bjerget» er et uttalt forelegg for stykket, det samme er koronaepidemien. Langt på vei ser vi kimen til en satirisk sviende refleksjon over menneskelig kynisme pakket inn i rosa sateng som kontrast til den skitne, slitte og grå virkeligheten.

Utenfor hotellet som lakonisk kalles «smittebordellet», bygger frustrasjonen seg opp parallelt med det som skjer rundt Lola på hotellrommet. En politiker, spilt med parodisk snert av den samme Kummervold, forsøker å håndtere en økende misnøye rundt håndteringen av smitten. Koret blir både en kommenterende masse, også til fornektelsen av smitte og vaksinering, og et konkret bilde på de utstøtte som kommer i en dobbelt skvis når krisen er ute. En lege (Sakarias Fredriksen Tranvåg) kommer fra tid til annen, som en litt utydelig skikkelse i komplottet.

Therese Birkelund Ulvos musikk er skrevet opp mot stemmene til Hansveen og Kummervold, og fungerer finurlig og søkende inn mot undringen og overraskelsene som preger første del av stykket. Men etter hvert savner vi større initiativ og kontraster i musikken, som på et stille og stadig gjentagende oppbyggende vis blir mer et følge for handlingen enn et drivende premiss for opplevelsen og handlingens intensitet.

Eli Kristin Hanssveen som Lola og Magnus Staveland som hotelldirektøren i «Terminus» på Operaen. (Erik Berg )

Maren E. Bjørseth har regi på «Terminus»

Marit Eikemos tekst er korthogd og konkret, men hun har beholdt råskapen, bannskapen og de brå og frodige språklige kastene som også preger bøkene hennes. Maren E. Bjørseths regi griper dette som et virkemiddel, og lar regien forsterke det kroppslige og det smått burleske i handlingen, ikke minst etter at Lola forfører den gifte hotelldirektøren (Magnus Staveland) og det blir riktig så intimt i lys av komediens grelle forsterkende effekt.

Det forbudte begjæret blir også en kommentar til de strenge smittevernforebygging, men samtidig gjør disse ideene selve tematikken vagere og mer ustrukturert. Det dypereliggende humanistiske sporet stykket legger opp til rundt hjemløshet og utenforskap i lys av samfunnets ytterligere degradering av de allerede utstøtte, glipper når komedien tar overhånd. De kommer aldri helt inn på sporet igjen.

I tråd med Jeppe på Bjerget må Lola selv betale prisen for spøken hun blir utsatt for, og for å ha forsynt seg av begjærets goder. Hun smitter legen, blir en trussel mot det bestående systemet og lik en Blanche Dubois i «En sporvogn til begjær» straffes hun for sin egen ulykke.

Eli Kristin Hanssveen som Lola i Operaens nye norske oppsetning «Terminus», skrevet av Marit Eikemo og Therese Ulvo. (Erik Berg )

Scenografien til Olav Myrtvedt og Norunn Standals lysdesign har en slående effektivitet, og skaper de nødvendige skiftene som understreker klasseforskjeller og grenseoppgangene mellom det lyse, kanskje bedrageraktige trygge, god følge av og den beksvarte håpløsheten. Birkelund Ulvos musikk har lite av den råskapen man kunne forventet i møtet med Eikemos bildesterke libretto og handlingens lys og skygge-tematikk.

Når det er sagt, så synger Eli Kristin Hanssveen strålende, tar Eikemos språklige krumspring med snert av humor og er et naturlig midtpunkt med Fremmerlids og Kummervolds gode stemmer bokstavelig talt på flankene. Sistnevnte er også et fyrverkeri når hun i overdreven parykk og pastellblå politikerdrakt strør om seg med direktiver.

Som satire treffer «Terminus» i disse øyeblikkene, selv om det som først ser ut til å være et ramsalt stykke til forsvar for dem fellesskapet dytter ut i håpløsheten, mister brodden i siste halvdel. Men opplevelsen er i behold. Råheten, Hanssveens Lola og Bjørseths regigrep bringer det hele i havn, og kammeroperaen står igjen som et kraftig lyspunkt i en tid da ny norsk operakunst på ingen måte er en selvfølge.

Spilles på Cornerteateret i Bergen under festspillene 28.–30. mai, og på Rosendal Teater i Trondheim 5.–7. juni.

