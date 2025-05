Smadrer uskylden i «Skammen»

---

TEATER

«Skammen»

Av Ingmar Bergman

Regi: Miriam Prestøy Lie

Med Kristian Berg Jåtten, Katrine Dale, Jon Ketil Johnsen, Hugo Mikal Skår, Jonas Fuglevik Urstad, Filip Kremner, Maria Markus Dahl

Den Nationale Scene – Christinegaarden Hovedgaard

BERGEN (Dagsavisen): Det er plass til 30 publikummere på hver forestilling. Utstyrt med hodetelefoner føres vi fra rom til rom, fra scene til scene, i en gammel herregård fra 1700-tallet som fører oss tett på ubehaget når det er som verst, og like tett på når det intime og private spilles ut mellom «Skammen»s to hovedpersoner, Eva og Jan.

«Skammen» fra 1968 inngikk i Ingmar Bergmans såkalte «Fårö-trilogi», tre filmer innspilt i løpet av en toårsperiode på Bergman-øya utenfor Gotland. Liv Ullmann og Max von Sydow har hovedrollene i alle de tre ganske vidt forskjellige filmene, «Vargtimmen», «Skammen» og «En pasjon», og de handler om ulykkelige parforhold. I «Skammen» er konflikt og krig en avgjørende overordnet tematikk.

Indirekte lagde Bergman «Skammen» som følge av et nyhetsinnslag fra den da pågående Vietnamkrigen. Men selve grunntanken hadde den svenske regissøren båret med seg gjennom etterkrigstiden da nazistenes grusomheter ble avdekket lag for lag. Han var en relativt apolitisk person, og plagdes av spørsmål rundt hvordan han selv ville respondert på tortur eller hardt press om han ble utsatt for det.

Kristian Berg Jåtten og soldat i «Skammen». (Sebastian Dalseide)

Det er ikke minst et lummert relasjonsdrama mellom to personer som settes på prøve. Eva (Katrine Dale) og Jan (Kristian Berg Jåtten) er uvitende og overfladiske, uten tilstrekkelig kunnskap om eller interesse for det som skjer rundt dem til å ta stilling eller handle. Men når invasjonen som omverdenen har fryktet er et faktum, smadres den overfladiske idyllen og de konfronteres av situasjoner som knapt tåler nøytralitet.

Ingmar Bergmans «Skammen» som teater i Christinegaarden

Det irrasjonelle, overfladiske og vinglete mennesket avkles i «Skammen», regissert av Miriam Prestøy Lie («Tollak til Ingeborg», «Av måneskinn gror det ingenting») etter svenske Mattias Anderssons dramatisering, som han selv iscenesatte på Dramaten i Stockholm tidligere i år. Oppsetningen på Den Nationale Scene (DNS) har en annen ramme enn det tradisjonelle scenerommet, og spilles som stedsspesifikt teater.

Katrine Dale og Kristian Berg Jåtten i et fredfylt og ettertenksomt øyeblikk i Ingmar Bergmans «Skammen», teaterforestillingen som Den Nationale Scene står bak i Bergen. (Sebastian Dalseide )

Hovedbygget til DNS er under ombygging, og «Skammen» er et eksempel på hvordan man kunstnerisk kan vinne på å la en oppsetning formes av omgivelsene den settes inn i. Lik «Antigone» på Bergen Kjøtt nå tidligere i vår, blir i enda større grad lystgården Christinegaarden i Sandviken en levende kulisse der «Skammen» utspiller seg både på gårdsplassen, i hagen, i et soverom, i stuen. Kveldsola henger lavt over fjorden og parkanlegget med grønne trær som skaper en illusjon av at vi er avsondret det meste, bare noen minutters gange fra Bryggen.

Kristian Berg Jåtten i hagen på Christinegaarden i «Skammen». (Sebastian Dalseide)

Jan og Eva har valgt å isolere seg. Hos Bergman var det de klassiske musikere som flyktet til en øy for å komme unna borgerkrig. I Miriam Prestøy Lies oppsetning er årsaken til «flukten» vagere, selv om krigen er nært forestående. Nå handler det om et naboland som invaderer, og parallellene til dagens hendelser lar seg lett lese inn i stykket. Som nå, og alltid, handler det om å bry seg, om å engasjere seg. Rettere sagt, hvordan reagerer man når man plutselig blir stilt overfor krigens dilemmaer rundt liv, død og det å velge side?

Har spilt i indieband

Jan og Eva har spilt i indieband. Jan er låtskriveren, og en viss suksess han hatt. Over pianoet henger en Natt & Dag-forside fra fordums storhetstid, med en naken Jan som kveiler seg rundt Eva i en kopi av det berømte John og Yoko-bildet fra Rolling Stone Magazine.

Kristian Berg Jåtten i «Skammen». (Sebastian Dalseide)

Men ble det mer enn et album? Kanskje var han et «one hit wonder»? Ble Eva en «Yoko Ono», eller er Jan enda en desillusjonerte popartist i utakt med tiden? Vi møter dem først en morgen i soverommet. Et kunstnerpar fra middelklassen som har de kommet til et punkt i forholdet og i livet hvor ting er i ferd med å kjøre seg fast. De småkrangler, raseriet ulmer og de bebreider hverandre uten at årsaken sies rett ut. I randsonen truer krigen i form av en aggressiv nabostat, men det er også en stillingskrig paret imellom.

Petra Marklunds «Händerna mot himlen» i «Skammen»

Eva er den handlekraftige pådriveren, nærmest på instinkt. Hun vil slå seg til ro, ønsker seg barn, men er samtidig usikker på Jan, en mann vi raskt skjønner at sliter med angstanfall, som er selvopptatt, veik, vinglete og upraktisk. Dale og Jåtten har en troverdig og fin kjemi seg imellom. Flere ganger spilles sangen som er «deres», Petra Marklunds monsterhit «Händerna mot himlen», som trolig inneholder svaret på det de grunner på: «Tror du att du och jag, har en framtid tillsammans? (…) Det tror inte jag».

Jon Ketil Johnsen og Katrine Dale i «Skammen». Kristian Berg Jåtten med ryggen til. (Sebastian Dalseide )

Jan går i knas når Eva ber han hente geværet. Han orker ikke tanken på å skyte hønene for å fø familien, og under press blir han rent ut ynkelig. Han har en latent råskap i seg som på et tidspunkt frir han fra traumene, men før det er han den rake motsetningen av parets eldre nabo, Jacobi (Jon Ketil Johnsen), en tidligere offiser. Han vet hva krig er. Han vet å handle. Og krigen, den kommer.

Fra teaterversjonen av «Skammen» i regi av Den Nationale Scene, bygget på Ingmar Bergmans film. (Sebastian Dalseide)

Christinegaarden blir en naturlig kulisse for det hele. Scenograf Olav Myrtvedt er oppført som visuell konsulent, og det finnes detaljer som utdyper det humoristiske. Eva og Jans «hjelpeløshet» har i sammenhengen noe av satirens sorg over seg. Kristian Berg Jåtten spiller på Jans tilkortkommenhet som en som – særlig når angsten rir eller han presses mot veggen – vakler mellom det parodiske og det realistiske. Som når han under den første konfrontasjon med soldater plukker opp en beredskapsbrosjyre som om den skulle det være selve livbøyen. Smått parodisk blir det også når hjemmemilitsen kommer i en bil fra bilkollektivet Dele. Men snart setter latteren seg i halsen.

I «Skammen» får publikum hodetelefoner

Det gjør den også når Jacobi på en fredfylt dag kommer til paret med en flaske brunt brennevin. Hans historie, en av også filmens store scener, dirrer i det lyse rommet, inn i det som skal bli et vendepunkt, som skal røske dem ut fra den «flytende dvalen», som Eva kaller den numne tilværelsen paret befinner seg i.

Igjen får musikkvalget en rolle, med Maskinens betente «Alle som inte dansar», og den blir også et eksempel på det overtydelige rundt flere av «sceneskiftene», en arv fra filmen som står i kontrast til sekvensene i forestillingen som med teaterets virkemidler bygges med større naturlighet. Ikke alle emosjonelle knapper har like stor effekt.

Hugo Mikal Skår spiller offiser i «Skammen». (Sebastian Dalseide)

Som publikummere opplever vi det som skjer kollektivt, men hodetelefonene og Gunnar Innværs lyddesign lukker samtidig omgivelsene og byens egne lyder ute. På individuelt nivå opplever vi både den utenforstående dramatikken, eksplosjonene, skuddene, soldatenes høylytte kommandoer og trusler. Men også det intime, det pustende og det hverdagslige mellom Jan og Eva, mye av det tett innpå, eller sett gjennom vinduer eller hørt fra tilstøtende rom.

Skammen som tittelen springer ut av ligger i mellomrommene, i dvalen de uvilkårlig ristes ut av, i erkjennelsen av at hver og en er seg selv nærmest, uten et fungerende indre kompass. I hva de har vært, og ikke vært. Skammen kommer med oppvåkningen.