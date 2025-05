Norden sammen igjen i Eurovision

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den svenske avisen Expressen gjør et nummer av både Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island har kvalifisert seg til lørdagens finale i Eurovision Song Contest (ESC) i Basel. For første gang siden 2018 er hele Norden samlet på scenen på finalekvelden.

Det er særlig Danmark som har slitt med å kvalifisere seg til den store finalen. Det har ikke skjedd siden 2019. «Sissal fik torsdag aften brudt den onde forbandelse, som i mange år har hvilet over Danmark», skrev EkstraBladet torsdag da den danske artisten kom videre med sangen «Hallucinaton».

Sissal, som egentlig heter Sissal Johanna Noroberg Niclasen og kommer fra Færøyene, gråt av glede da hun ble den som sendte Danmark til finalen.

– Jeg føler meg som dronningen av Danmark, sa hun ifølge nyhetsbyrået Ritzau.

ESC 2025, semifinale 1 Kyle Alessandro da han møtte norsk presse etter den første semifinalen i Eurovision Song Contest 2025 hvor han gikk videre til lørdagens finale. (Terje Bendiksby/NTB)

Farlige Finland

Norge deltar som kjent med Kyle Alessandros «Lighter», Islands VÆB med «RÓA», Finlands Erika Vikmans med «Ich Komme» og Sveriges «Bara bada bastu», framført av den finlandssvenske humorgruppen Kaj.

Den svenske avisen noterer seg fornøyd at Sveriges låt er den desiderte største oddsfavoritten, men at nabolandet Finland kan bli en farlig konkurrent helt i toppen.

Expressen er ikke så veldig bekymret for konkurransen fra de andre nordiske nabolandene. Norge, Island og Danmark ligger på henholdsvis 20., 22. og 23. plass på oddsen.

Eurovision acts walk 'Turquoise Carpet' Erika Vikman representerer Finland i år. (Denis Balibouse/Reuters)

Sverige sju seire

Sist Norden var samlet, var i Lisboa i 2018, det året israelske Netta vant med «Toy». Norge deltok med Alexander Rybaks «Thats How You Write a Song», Sverige med Benjamin Ingrossos «Dance You Off», Island med Ari Olafssons «Our Choice»», Finland med Saara Aaltos «Monsters» og Danmark med Rasmussens «Higher Ground».

Kaj fra Sverige er storfavoritter foran finalen i Basel 17 mai. (Denis Balibouse/Reuters)

Sverige gjorde det – som vanlig – best av de nordiske landene den gangen med en 7. plass, fulgt av Danmark på 9. plass.

Sverige er virkelig den musikalske stormakten i Norden, som har vunnet Eurovision flest ganger (7). Norge og Danmark har vunnet tre ganger hver, Finland har vunnet en gang, mens Island ennå har en seier til gode.

Eurovision acts walk 'Turquoise Carpet' Islands VÆB, som består av brødrene Matthías Davíð og Hálfdán Helgi Matthíasson. (Denis Balibouse/Reuters)

