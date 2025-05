Cruiser inn i solnedgangen

---

4

FILM

Regi: Christopher McQuarrie

«Mission: Impossible - The Final Reckoning»

USA, 2025

---

La oss starte med en spoiler. Jeg kan umiddelbart avsløre at Tom Cruise overlevde opptakene av også denne «Mission: Impossible»-filmen, til tross for hans fleksible selvoppholdelsesdrift og skjødesløse dedikasjon til å risikere livet for å redde den kommersielle blockbuster-kunsten. Men ingen av oss blir yngre, og tiden overvinner alle til slutt. Cruise var 33 år i første «Mission: Impossible» (1996) og feirer snart sin 63-årsdag, så det er sikkert begrenset hvor lenge han kan fortsette å risikere livet med stadig mer halsbrekkende stunts.

Opptakene av dette åttende kapittelet i serien startet for over tre år siden, og avsluttet november i fjor. På veien forandret filmen undertittel fra «Dead Reckoning Part Two», til «The Final Reckoning», noe som antyder at dette blir Tom Cruises siste finalerunde som Ethan Hunt. Filmplakaten består av et stort svarthvitt-portrett av det oppskrubbede fjeset til Cruise, som stirrer rett inn i sjelen vår - og i traileren bønnfaller han oss alle: «Jeg trenger at dere stoler på meg en siste gang». «The Final Reckoning» er den store stresstesten for finne ut om en av klodens siste filmstjerner fortsatt har det som trengs til å tiltrekke kinopublikummet.

Mission: Impossible - The Final Reckoning Tom Cruise dykker dypt i «Mission: Impossible - The Final Reckoning». (United International Pictures/Paramount Pictures and Skydance)

Forgjengeren «Dead Reckoning Part One» ble den tiende største kassasuksessen på verdensbasis i 2023, men kostet så mye å skape at den fortsatt er ansett som et tapsprosjekt. Stadig utsatte «The Final Reckoning» kostet over en milliard kroner mer, og ble en av de dyreste filmproduksjonene i verdenshistorien - så den har enda lavere odds for å tjene inn budsjettet. Prislappen på produksjonen spiller kanskje null rolle for oss i kinosalen så lenge billettprisen forblir den samme, og gir god valuta for pengene. Men sånn som den amerikanske filmindustrien er i forandring er det en overhengende fare for at æraen for stjernedrevne storproduksjoner av dette formatet nærmer seg slutten.

Les også: «The Legend of Ochi» er en fremtidig klassiker

Den gode nyheten er at «Mission: Impossible - The Final Reckoning» inneholder to av de mest spektakulære actionscenene vi får se på kino i år. Tom Cruise plasserer seg i betydelig fare mens han dypdykker ned i en russisk ubåt som balanserer ustødig på kanten av en klippe, i en lengre sekvens som er direkte mesterlig iscenesatt. I finaleetappen utfører han noen flyakrobatiske strabaser som er blant de mest imponerende i hele serien, og gir inntrykk av å kunne ha tatt kverken på ham hvis noe bare gikk bittelitt galt. Den dårlige nyheten er at disse høydepunktene utgjør toppen tretti minutter av en film som varer i nærmere tre timer, og ellers inkluderer flere av de mest klisjefulle replikkene i hele filmserien, samt helt håpløst klossete historiefortelling.

Mission: Impossible - The Final Reckoning Tom Cruise og Esai Morales i «Mission: Impossible - The Final Reckoning». (United International Pictures/Antonio Olmos)

«Mission: Impossible» har alltid flørtet med selvbevisst selvparodi, men dette er første gang serien snidder innom ufrivillig humor. Det som på sitt beste oppnådde ambisjonene om å være en amerikansk motsvarighet til James Bond, minner nå dessverre mer om «Fast & Furious»-sagaen. Selvhøytidelig melodrama er ikke en tone som kler denne serien særlig bra, men «The Final Reckoning» er sterkt preget av stundens alvor. Innsatsen er ikke småtteri: den kunstige superintelligensen «Enheten» akter å utrydde alt liv på jorden ved å detonere stormaktenes atomvåpenarsenal.

Mission: Impossible - The Final Reckoning Tom Cruise og hans faste kolleger Hayley Atwell som Grace og Simon Pegg som Benji Dunn i «Mission: Impossible - The Final Reckoning». (United International Pictures/Paramount Pictures and Skydance)

Siden sist har denne rampete AI-plageånden brutt ned verdensordenen med målrettet desinformasjon, og inspirert en dommmedagskult full av fanatiske tilhengere som har infiltrert alle lag av samfunnet. Å introdusere en allmektig, digital motstander som kan forutsi alt som kommer til å skje, har malt «The Final Reckoning» inn i et dramaturgisk hjørne allerede i oppløpet, så filmen kan ikke gjøre så mye annet enn det serien alltid har gjort. Det vil si: å sende Ethan Hunt ut på nok et umulig oppdrag for å redde verden.

Les også: Pørni er tilbake: – Hun takler det ekstremt dårlig

Sammen med sine trofaste kumpaner Benji (Simon Pegg), Luther (Ving Rhames) og mestertyven Grace (Hayley Atwell). Nye rekrutter til teamet inkluderer leiemorderen Paris (Pom Klementieff), ubåtkapteinen Bledsoe («Severance»-kjenningen Tramell Tillman) og den deserterte etterretningsagenten Degas (Greg Tarzan Davis).

Mission: Impossible - The Final Reckoning Simon Pegg i «Mission: Impossible - The Final Reckoning». (United International Pictures/Giles Keyte)

Også på plass er USAs president Angela Bassett, bare for å understreke hvor langt unna «Mission: Impossible»-universet er vår egen virkelighet. Jeg mistenker at regissør Christopher McQuarrie grovt undervurderte hvor stort tomrom avdøde Elsa Faust ville etterlate i serien, og Rebecca Fergusons fravær merkes virkelig i «The Final Reckoning».

Vi blir stadig fortalt at alt Ethan Hunt har foretatt seg de siste tretti årene har ledet opp til dette skjebnebestemte øyeblikket, mens løsrevne elementer fra tidligere filmer blir presset inn i historien på en måte som går grådig på bekostning av den interne logikken. Til tross for oppbygningen betyr ikke alt dette så mye mer enn at Cruise er på jakt etter nok en MacGuffin-dingesboms som kan åpnes med hjelp av den todelte dingseboms-kodenøkkelen han fikk fatt i forrige film, og deretter kombineres med en tredje dingseboms som er stjålet av Enhetens enigmatiske håndlanger Gabriel (Esai Morales). Han er med god margin denne filmseriens mest kjedelige, dårligst definerte og ukarismatiske skurkeskikkelse.

Mission: Impossible - The Final Reckoning Shea Whigham,, Pom Klementieff og Greg Tarzan Davis i «Mission: Impossible - The Final Reckoning». (United International Pictures/Photo Credit: Antonio Olmos)

Det er kanskje noe betryggende over at de erketypiske elementene blir resirkulert igjen, mens folk vrenger av seg usannsynlig realistiske gummimasker, desarmerer atombomber med tikkende digitalklokke ved å klippe den røde ledningen i siste sekund og selvhøytidelige statsbyråkrater i overdimensjonerte møterom bjeffer om Ethan Hunts manglende evne til å følge ordre før de blir overveldet av ærefrykt over at han trosser alle odds akkurat som de siste sju gangene. Det var en periode da denne serien hadde en ny regissør for hver film, som angrep konseptet på sin egen måte. Men etter «Rogue Nation» (2015) fikk Christopher McQuarrie ansvaret for de neste tre filmene i serien på rad, og man får en fornemmelse av at han begynner å bli temmelig utbrent.

Mission: Impossible – The Final Reckoning Ving Rhames er selvsagt på plass som Luther i «Mission: Impossible - The Final Reckoning». (United International Pictures/Giles Keyte)

Dette er i alle fall første gang man sitter igjen med følelsen av at ting går på tomgang mellom actionscenene, og at produksjonen ble et sånt utmattende slit for alle involverte at de glemte å ha det gøy. Hvis «Mission: Impossible»-serien fortsetter etter dette vil det nok være et smart trekk å la friske krefter slippe til, og hvis dette mot formodning blir aller siste eventyr føles det skuffende at alt ender med en av de svakeste filmene i serien. Men selv på sitt svakeste er actionscenene fortsatt spektakulær underholdning, og McQuarrie holder et så forrykende fortellertempo at det til tider kan utløse epilepsianfall. Han kryssklipper mellom flere actionscener samtidig, gir de forskjellige medlemmene av teamet sin tid til å skinne, og Tom Cruise får rikelig anledning til å demonstrere at han fortsatt er en karismatisk klippe i stormen.

«Mission: Impossible - The Final Reckoning» har kinopremiere onsdag 21. mai.

