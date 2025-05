Mío er eventyrlig alvorlig på nytt album

---

5

MUSIKK

Mío

«Hva nå?»

No Norse

---

Få band slår så hardt fra seg musikalsk som Oslo-sekstetten Mío. Utgangspunktet er folkemusikk, punk og folkrock, med innslag av både jazz, viser og blytung progrock. Bak seg har de blant annet et debutalbum fra 2023 som slo noen gnister den gang, men «Hva nå?» svarer virkelig på sitt eget spørsmål. Nå bør det være Míos tur, ikke bare til å til å ta steget inn blant de aller fremste i den litt løst definerte sjangeren «folkrock» i Norge, men også til å vinne et større publikum utenfor alle båser.

Med vokalist Dionisia Fjelldalens unike vokal i front – i spennet mellom det nedpå, nesten skjøre og trallende, til det kraftfulle og bokstavelig talt skrikende – har hun full kontroll på hver frasering, og på nyansene i formidlingen av sangenes temaer. Det er intenst, empatisk og medrivende fra en som er i ferd med å befeste seg som en av Norges ypperste rockevokalister.

Mío fra Blitz til Parkteatret

Mío er rock, og derfor lett å sammenligne med folk som Valkyrien Allstars og Gåte, all den tid også de henter inspirasjon fra både middelalderballadene og den norske folketonen. Men samtidig blir sammenligningen for snever. Míos musikk favner bredere. De er et sammensatt band med bakgrunn fra Blitz og folkemusikken og bortenfor, med gitar (Jakob Nome), fele og hardingfele (Maja Hveding Styffe), trommer og perkusjon (Eilif Hallingstad Finnseth), bass (Marianne Friisberg Larssen) og fløyter, harpe og akkordion (Hennie Hagen Johnsen) som flytende stamme.

Mío: «Hva nå?»

Hver for seg bringer de individuelle musikerne impulser fra egen bakgrunn inn i den sammensveisede helheten. Selv har bandet nevnt så ymse inspirasjonskilder som Raga Rockers, Folque og Kjøtt, men de har også en musikalsk visjon som er såpass tung at de vinner terreng i metalmiljøene. Samtidig er de så uhøytidelig at de vil høyne temperaturen på enhver fest, og så politiske at de er verdt å lytte til også for det viktige innholdet.

Nye låter: Highasakite går til Sverige og Team Me peiler inn Berlin

Antikrigslåt og Gaza

Tittelkuttet «Hva nå?» slår fast at «Alle liv e’kke like for en som er som deg», og med det går de rett inn i krigskonfliktene i egen samtid og i forsvar for de uskyldige. Uten at navn eller land er nevnt er det nærliggende å tenke på Gaza ikke minst. I nærmere grad er låten «Kanke se det for meg» blant albumets mest iørefallende, ikke minst i måten de fint låner svenske Jan Johanssons jazzklassiker «Visa från Utanmyra» på. Det er en sammensatt, nynnende og klassisk vise med kanskje albumets viktigste tekst.

Låten går på klokt vis i strupen på alle haterne, men i enda større grad målbærer den uroen og redselen blant dem som må se seg over skulderen bare fordi de er seg selv: «Men vi kanke’ noe for vårt DNA/Kan vi få være trygge, og ha det bra?/Men svaret er nei», lyder det sårt før også denne låter slår fra seg med inderlighet og styrke.

Det er stort spenn i flatene som til sammen danner helheten av «Hva nå?». Sanger som «Akkurat som din mor» og «Da vi var små», er eksempler på musikalsk lekne og springende komposisjoner med ettertenksomme tekster, men ikke dermed sagt at det ikke er kraft og saft i dem. Særlig sistnevnte flyter nydelig på kontrastene mellom det lave og vare, og det eksploderende og fyldige.

Les også: Glohet fest med Gabrielle i Oslo Spektrum

«Gamle-Erik» og Nøkken

På en annen kant finner vi den fabulerende «Gamle-Erik», en virvlende og infam folkprogger med en tøysete eventyrintro. Låten om Satan selv går inn i et parti på albumet som vektlegger det man kan kalle Míos tematiske forankring i det mytiske, det eventyrlige, folkloristiske og fortellende.

Mío gir ut albumet «Hva nå?». Vokalist Dionisia Fjelldalen i midten. (Jonathan Vivaas Kise)

Det ligger for eksempel noe utilslørt Kittelsen’sk over skildringen av øynene som lyser over vannet i den mystiske og kveldslumre «Nøkken», som trekker deg under overflaten lenge før Dionisia Fjelldalens lokkende sang setter konkrete ord på denne vetten som finnes like mye i den enkeltes indre underbevissthet, som i folketroen: «Siste gang du viste deg/Ble alt tydeligere for meg/Øyne lyste opp fra vannet/Ringet rundt den sanne deg», synger hun.

Og her finner vi også Evert Taubes eviggrønne nattasang «Byssan Lull» i en versjon som – etter en vakker og forlokkende hardingfeleintro med den kjente melodien «alle» har sovnet til i barndommen eller nynnet selv – kanskje er best egnet til å vekke, ikke til å bysse i søvn.

Mío og Dionisia Fjelldalen synger byssan lull

Taubes vise «Byssan Lull» blir en blytung og nattsvart labb som man lett lar seg rive med av, folkrock med stor vekt på siste stavelse som driver deg lukt inn i en av de morsomste drikkevisene vi har, «Det er meg det samme hvor jeg havner når jeg dør». Det er en tradisjonslåt hvor teksten her er en versjon av Mogens Lorentzens vers fra tidlig 1900-tall, og som Aasmund Nordstoga gjorde kjent sammen med Tuva Livsdatter Syvertsen for noen år siden.

Hovedvekten av låtene på albumet er likevel Míos egne, og med tekster skrevet av Fjelldalen. De er engasjerte, ujålete og direkte, dels punk, dels folkemusikkinspirert, ofte med glimt i øyet men likevel aldri likegyldige. Det ligger en vesentlighet over denne festen av et album, skapt av ren energi, individuell virtuositet, knivskarpt låtskrivertalent og med – utgangspunkt i Fjelldalens unike vokal – en forståelse for den typen band-dynamikk som oppstår på scenen.

Mío spiller releasekonsert for «Hva nå?» på Parkteatret i Oslo torsdag 15. mai.