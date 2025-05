Kyle Alessandro videre til Eurovision-finalen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Jubelen sto i taket i den norske leiren da Kyle Alessandro og Norge ble lest opp som første land som er videre fra første semifinale i Eurovision Song Contest tirsdag kveld.

– Det var sykt. Det var som 1000 tonn som falt av skuldrene, sa Kyle til norsk presse i Basel etter at semifinalen.

Ti land tok seg videre fra den første semifinalen. Norge får følge av Albania, Sverige, Island, Nederland, Polen, San Marino, Estland, Portugal og Ukraina.

For Slovenia, Belgia, Aserbajdsjan, Kroatia og Kypros er Eurovision allerede over. Selve finalen er lørdag.

– Da kom alle følelsene fram

– Det var en så god følelse, det er kjempestas. Dette er resultatet av hard jobbing, sa Kyle Alessandro om følelsen av å gå videre.

På scenen avsluttet Kyle Alessandro framføringen av låta «Lighter» med å si «Takk så mye, Europa!». Han holdt seg for munn og så lettere sjokkert ut.

– Jeg sto på Eurovision-scenen, og da kom alle følelsene fram. Alt det jeg har jobbet for alle disse årene, siden jeg var liten … Det var et helt magisk øyeblikk for meg, sa en jublende glad 19-åring.

«Big 5»

26 land er med i finalen på lørdag. Ti fra hver semifinale, pluss de såkalte «big 5», som automatisk er kvalifisert.

De fem forhåndskvalifiserte er Tyskland, Frankrike, Spania, Storbritannia og Italia. I tillegg er arrangørlandet Sveits automatisk videre til finalen.Neste semifinale er på torsdag. Da får Kyle og Norge vite de ti siste nasjonene som blir konkurrenter i lørdagens finale.

