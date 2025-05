Pørni er tilbake: – Hun takler det ekstremt dårlig

– I det virkelige livet er det jo ikke sånn at folk forandrer seg så mye. Kanskje kommer man seg et skritt videre, får et par nye erkjennelser. Men Pørni blir aldri en person som plutselig gir totalt beng, samme hva som ellers måtte skje, sier Henriette Steenstrup til Dagsavisen.

Torsdag legges femte og siste sesong av dramaserien «Pørni» ut på Netflix. Seks nye episoder der Steensrup spiller barnevernsarbeider og alenemor Pernille, som alle kaller Pørni.

– Helt i starten av første sesong var Pørni i krise etter å ha mista søsteren sin, samtidig som hun prøver å holde livet i gang for alle som trenger det. Og det er jo ganske mange i Pørnis liv. Men sin egen sorg tar hun seg ikke så god tid til, sier Steenstrup.

Torsdag 15. mai ligger femte og siste sesong av «Pørni» klar i Netflix-spilleren. (©2024 Netflix, Inc./Courtesy of Netflix)

Sommerferie i sorg

I sesong fem har det gått noen år siden søsteren døde. Det er sommerferietid, en tid Pørni kanskje liker bedre i teorien enn i praksis. Ikke minst når enkemannen etter søstera dukker opp på hytta hennes sammen med en ny kjæreste. Som attpåtil er verdens søteste. Så provoserende!

– Pørni takler det ekstremt dårlig. Andre har kommet seg videre, men det har ikke hun. Hun sliter med å erkjenne at det er lov å gi litt slipp på sorgen. Når man har fulgt en karakter så lenge, er det gøy å vise fram at også Pørni har en del mindre flatterende sider. At også hun kan være selvmedlidende og lite raus. Selv om hun lander på pluss. Hun forstår sorgen litt bedre etter hvert. Og at det er lov å gå videre, sier Steenstrup.

Alenemor Pørni, spilt av Henriette Steenstrup, flankert av seriedøtrene Sigrid, spilt av Ebba Jacobsen Öberg, og Hanna, spilt av Vivild Falk Berg. (©2024 Netflix, Inc./Courtesy of Netflix)

Bryllupsplanlegging

Men ikke så lett. Ikke når det skjer vonde ting på jobben, heller.

– Pørni er en skikkelig flink barnevernsarbeider. Men også flinke folk kan gjøre feil. Og i denne sesongen er det ikke alt som går så bra, sier Steensrup.

Det er vondt å leve med. Men siden Pørni er Pørni, kompenserer hun, i dette tilfellet ved å ta en ekstrajobb på barnevernsvakta.

– Det er litt morsomt også, at det er sånn hun løser situasjonen. Det skjer også mye annet gøy. For eksempel er Pørnis pappa i ferd med å bli et skikkelig bryllupsmonster – mye verre enn noen på 22 år, sier Steenstrup.

Giftermålet med mannen han fant i godt voksen alder nærmer seg, og pappa har ambisjoner om et fjongt bryllup der han stiller i en lekker liten dress. Per nå er dressen for liten, så en personlig trener hyres, med Pørni som middels motivert treningskamerat.

Trygge barn

Pørni stiller stort sett opp. For pappa. For de to døtrene. For kollegaene. For alle.

Det er et sunt barns privilegium å tro at alt som er fett med en selv, er ens egen fortjeneste, mens alt som er dritt, er foreldrenes feil. — Henriette Steenstrup

– Jeg tror mange som har barn og familie har det som henne. I komiserier krangler ofte folk. Men jeg tror det er minst like vanlig å bruke mye energi på ikke å krangle. Særlig med barna. At man prøver å beskytte dem fra informasjon, for eksempel slik Pørni gjør i starten, der hun legger lokk på hvordan faren deres, hennes eks, egentlig oppfører seg.

For «Pørni» har Henriette Steenstrup vunnet flere seriekritikerpriser, manuspris på filmfestivalen i Geneve, Gullrutepriser for drama, skuespill, manus og klipp, samt Humorpris for morsomste humordrama. Dessuten LOs kulturpris, for framstillingen av Pørnis jobb i barnevernet. (Gerd Elin Stava Sandve)

Så blir barna eldre, og Pørni åpnere. Nå strekker omsorgen hennes seg også til eksmannens andre ekser.

– Store barn får vite mer. Men det er et sunt barns privilegium å tro at alt som er fett med en selv, er ens egen fortjeneste, mens alt som er dritt, er foreldrenes feil. Tidlig i serien sier Hanna at dersom hun og søstera blir dugelige mennesker, så er det ikke på grunn av, men på tross av Pørni. Slik snakker trygge barn, sier Steenstrup.

LO-pris for barnevern

Hun har hele tida tenkt på «Pørni» som en serie om å være familie.

– Dét, og et løft for hverdagshelten og den offentlig ansatte, sier hun.

Hun har lykkes med begge. «Je suis Pørni» rapporterer dobbeltarbeidende mammaer landet over. Og tidligere i mai i år ble Henriette Steensrup tildelt LOs kulturpris «for sitt arbeid med å gi norske TV-seere et realistisk innblikk i arbeidshverdagen til offentlige barnevernsansatte». «En verdig vinner», sa LOs førstesekretær og juryleder Julie Lødrup, og la til at Steenstrup har «bidratt til å løfte en viktig samtale om betydningen av velferdsstatens tjenester, og ikke minst de menneskene vi kan takke for disse».

– Nesten litt feil, om du skjønner, at jeg får applausen. Men det er så klart veldig hyggelig. Jeg tenker det er veldig menneskelig, som skuespiller eller offentlig ansatt eller menneske generelt, at man ønsker å bli sett og anerkjent. Det er ikke så veldig mange TV-serier om kommunalt ansatte med eneforsørgeransvar. Jeg ville vise at de selvsagt har like gøyale, dramatiske og morsomme liv som andre som ellers blir skildret på TV, sier hun.

Alenemor med penger

Likevel er det én veldig viktig ting som skiller Pørni fra mange andre aleneforeldre. Hun slipper å bruke penger på bolig, siden hun og døtrene får bo gratis i farens fine hus.

– Vi diskuterte det veldig nøye før vi laga serien, om Pørni skulle være en alenemor med dårlig råd. Mange blir aleneforeldre – halvparten av folk som får barn, blir det før eller senere. Om man har veldig dårlig råd, må man bruke veldig mye energi på bekymringer om økonomien. Men jeg ville at Pørni skule ha overskudd til å ta seg av alt og alle, overalt. Da kunne hun ikke bruke all energien sin på å bekymre seg over boutgifter, sier Steenstrup, og forter seg å utdype:

Henriette Steensrup spiller Pørni, og Gunnar Eiriksson kollegaen hennes i barnevernet, Bjørnar. (©2024 Netflix, Inc./Courtesy of Netflix)

– Ikke dermed sagt at alle med dårlig råd har lite energi! Men om du for eksempel ikke har råd til at barna dine skal kunne gå på fritidsaktiviteter, eller må velge mellom kino eller en tur i svømmehallen, er det selvsagt begrensende. Jeg ville heller vise fram en barnevernsarbeider som er veldig god i jobben sin og som står i den år etter år. Pørni jobber også på vestkanten, for en av fordommene mot barnevern, er at de som har kontakt med det har dårlig råd og sosiale problemer, sier Steenstrup.

«Nepobaby» på TV2

Nå som sesong fem er ute, er «Pørni» sluttført. Men Henriette Steenstrup har mange andre ting på gang. I høst kommer serien «Nepobaby» på TV2. Den har hun laget sammen med «Unge lovende»-skaper Siri Seljeseth.

– Det er en annen type serie, litt lettere i formen. Men også «Nepobaby» handler om familie. Og om penger, og hva det gjør med relasjoner og identitet.

I Pørni spiller Vivild Falke Berg hovedpersonen Pørnis eldste datter Hanna, her flankert av Jon Ranes (t.v.) som fetter Leo og Morten Svartveit som enkemannen etter Pørnis søster, Charlie (t.h.). I Henriette Steensrups neste serie, Nepobaby på TV2, har Falk Berg hovedrollen. (©2024 Netflix, Inc./Courtesy of Netflix)

Hovedrollen spilles av Vivild Falk Berg, som er eldstedatter Hanna i «Pørni».

– Vivild spiller en vanlig fysioterapeut som stort sett er fornøyd med livet. Så får hun vite at hun er datter av en av Norges rikeste menn, som nylig døde. Plutselig har hun fire halvsøsken hun ikke ante fantes, og som ikke alle er like begeistra for at hun plutselig dukker opp.

Fordom mot rike

Henriette Steenstrup skal også spille i serien selv, men denne gangen i en mindre sentral rolle, som ett av de fire halvsøsknene. De andre tre spilles av Nicolai Cleve Broch, Kristin Grue og Helle Ryg Eia.

– Det er et samfunnslag man har mange fordommer mot. Men de fleste som har penger i Norge – og nå mener jeg ikke de som stikker til Sveits så snart de møter litt motstand, men de andre – er sitt ansvar bevisst. De er for eksempel ofte klar over at hvis de bygger store ting i bybildet så er det med på å prege en by, og at hvis de flytter virksomhet vil det ha konsekvenser. Mitt inntrykk er at de kjenner på et stort ansvar. De er opptatt av ettermælet sitt. Ryktet sitt, sier hun.

Ordet «nepobaby» brukes ofte av kjendiser som er barn av andre kjendiser, og som kanskje har fått en enklere vei mot berømmelse på grunn av disse foreldrene. I Steenstrup og Seljeseths serie, brukes ordet om folk som har skikkelig rike foreldre, uten at de dermed er superkjendiser.

– Norske rike folk er klar over at de er privilegerte. Det kan sikkert være litt ensomt å være ung med mye penger, sier Steenstrup.

[Journalisten må her innrømme at litt skeptisk neserynking fra hennes side muligens kan ha forekommet …]

– Tror jeg. Selv om jeg er en overbetalt serieskaper, vet jeg egentlig ikke. Jeg bare gjetter. Det er morsomt!

Den tredje aktuelle serien signert Steenstrup, heter «Triage», og har handling fra akuttmottaket ved et sykehus.

«Et mikro-Norge som viser det folk frykter, drømmer om og bekymrer seg for, fra aldring til psykisk sykdom», sa serieskaperen da hun ble intervjuet i Variety om serien i januar.

Også «Triage» kommer etter hvert på TV2.

