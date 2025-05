Israel ligger høyt på odds-listene før ESC-finalen

Leder for Den norske fanklubben for Melodi Grand Prix og Eurovision Song Contest, Morten Thomassen, er på plass i Basel for å heie fram Norge under finalene. Han forteller at Israels deltakelse har lagt en demper på musikkonkurransen.

– Entusiasmen har gått ned noen hakk, forteller han til Dagsavisen.

– Det var en parade i går der det gikk en trikk gjennom sentrum bort til hallen der finalen er, og det var noen med palestinske flagg som prøvde å stoppe den israelske trikken.

Morten Thomassen (t.v), her sammen med den serbiske artisten Princ, tror det vil komme mange reaksjoner dersom Israel vinner Eurovision Song Contest. (Privat)

– Hva tror du skjer hvis Israel vinner?

– Da tror jeg at mange får bange anelser, og ikke gidder å være med på dette lenger. Det blir feil at de skal kunne delta og vinne.

Thomassen omtaler en Israelsk seier som det «verst tenkelige» scenarioet.

– Hva skal man skal man gjøre da?, spør han retorisk.

– De er lovlige deltakere i konkurransen og på samme vilkår som Norge, kan de vinne. Alle kan jo vinne, per i dag.

NRKs underholdningsdirektør Charlo Halvorsen. (Mimsy Moller)

NRK venter med problemstillingen

NRK har flere ganger måttet svare på kritikk for at de ikke har krevd at Israel stenges ute fra konkurransen, senest i forrige uke.

– Hvordan stiller NRK seg til en eventuell Israel-seier og sikkerhetsspørsmål dersom det blir finale i Israel i 2025?

– Vi har ikke noe svar på det utover at vi tar den diskusjonen om Israel skulle vinne, svarer underholdningsredaktør Charlo Halvorsen Dagsavisen på sms.

– Tror du norske artister vil delta, hvis finalen går i Israel?

– Jeg tror vi også skal vente med den problemstillingen, svarer han.

Mandag er det Sverige som ligger øverst på oddsen, tett fulgt av Østerrike og Frankrike. På fjerde plass ligger Israel og deres representant Yuval Raphael.

Les også: Åge om den nye musikken. Låt for låt (+)

Switzerland Eurovison Song Contest Pro-palestinske demonstranter under åpningsseremonien av ESC-finale nummer 69 11. mai 2025, i Basel, Sveits. (Peter Schneider/AP)

En «kostnadsboost»

I fjor, under finalen som ble avholdt i Malmö, var det omfattende demonstrasjoner, og de svenske arrangørene måtte bruke ekstra ressurser på sikkerhet.

Årets finaler går av stabelen fra 11. til 17. mai. Også i år må vertslandet Sveits og byen Basel investere ekstra for å holde sangkonkurransen trygg:

1300 politifolk skal holde vakt, og landets militære forsvar sender i tillegg 40 soldater. Militæret og cybersikkerhetseksperter skal også sikre den internasjonale sangkonkurransen, ifølge Reuters.

– Det blir et sikkerhetsspørsmål. De siste to årene bruker de ekstra mye på sikkerhet fordi Israel får være med. Det blir en «kostnadsboost», forteller Morten Thomassen, som tror mange byer vil betakke seg betakke seg for å være vertskap.

– Sverige ligger øverst på oddslistene, men jeg tror ikke det blir Malmö som søker om å ha arrangementet om de vinner, sier Thomassen, og viser til fjorårets omfattende sikkerhetstiltak og dertil høye regning for vertsbyen.

Utover aksjonen under gårsdagens parade, har ikke den norske delegasjonen sett noe særlig til demonstrasjoner.

– Men vi vet ikke hva som skjer når det er Israel sin delfinale på torsdag. Norge er i den rolige semifinalen tirsdag, og der er det bare med «greie land», sier Tomassen.

Les også: Møter du en som foretrekker Netflix and chill – kom deg til helvete vekk! (+)

Switzerland Eurovison Song Contest Norges representant Kyle Alessandro poserer på den lyseblå løperen under åpningen av årets finale. (Peter Schneider/AP)

Switzerland Eurovison Song Contest Israels representant Yuval Raphael overlevde det palestinske angrepet mot Israel 7. oktober 2023, som ble startskuddet for den omfattende krigføringen. (Peter Schneider/AP)

Større problemer enn sikkerheten

Morten Thomassen tror at en eventuell Israelsk seier vil by på store utfordringer, ut over det sikkerhetspolitiske.

– Hvis det skulle skje så ville det nok oppstå problemer. Hvor mange land vil delta? Og i Norge, hvor mange artister vil delta, om premien er å dra til Israel og opptre?, undrer Thomassen.

Han stiller også spørsmål ved hvorvidt man tør å holde finalen der, hvis situasjonen er som nå.

– Mye kan skje, men jeg tror uansett ikke alt er fryd og gammen om et år. Så å dra til Israel tror jeg de fleste norske artister ville takke nei til, sier han.

Israel har vært vertsland for Eurovision Song Contest-finalen tre ganger, i 1979, 1999 og 2019.

Den norske fanklubben for Melodi Grand Prix og Eurovision Song Contest får hvert år invitasjon og billetter til å delta på finalene.

– Vi var vel en 30–40 stykker som var med i Tel Aviv i 2019. Men det var ganske annerledes da. Jeg tror ikke det er mange som ville dratt om de ble vertsby til neste år. Og jeg vet ikke om jeg ville dratt selv heller.

---

Eurovision og Israel

Den sveitsiske byen Basel vert for Eurovision 2025, som arrangeres i St. Jakobshalle.

Tirsdag 13.5 går den første semifinalen av stabelen, semifinale to arrangeres torsdag 15. mai, og finalen går lørdag 17. mai klokka 21.00.

De siste to årene har Israels deltakelse fått kritikk av artister og andre, som mener at landet burde utestenges på grunn av krigføringen i Gaza.

Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) argumenterer overfor Dagsavisen med at Eurovision Song Contest er «et ikke-politisk musikkarrangement» og en konkurranse mellom allmennkringkastere som er medlemmer av EBU. «Det er ikke en konkurranse mellom regjeringer».

EBU mener Israels kringkaster KAN oppfyller kravene for deltakelse, mens de russiske kringkasterne ble suspendert fra EBU etter at Russlands invasjon i Ukraina på grunn av brudd på medlemsforpliktelser.

---

Les også: Ekspert: Trump kan ta fram pisken

Les også: Synne Vo: – Det er helt kaos om dagen (+)

Les portrett: Sigurd Wongraven: – Jeg begynte å høre på metal da jeg var 6 år (+)