Nye låter: Highasakite går til Sverige og Team Me peiler inn Berlin

Det er stor variasjon i låtbunken akkurat nå. Vi anmelder Highasakite med Miriam Bryant, Tobias Sten, Team Me, Henny Lia, TwoMinutesHate, Murder Maids, Stefanos Yowhannes, Lila og Daniella Reyes.

Highasakite & Miriam Bryant gir ut «So Cool» sammen. (Propeller Recordings)

---

5

LÅT

Highasakite & Miriam Bryant

«So Cool»

---

Highasakite har solgt ut Oslo Spektrum flere ganger, og siden storstua i sentrum stenger til sommeren høyner Ingrid Helene Håvik & co nå likegodt lista med konsert i Unity Arena, en potensielt mye større sal. Nå rører de også på seg musikalsk, med en ny singel i samarbeid med den svenske popsensasjonen Miriam Bryant, som Håvik møtte i forbindelse med en innspilling på «Hver gang vi møtes». Det er to stemmer som kler hverandre, Bryant hakket tøffere enn sitt norsk forbilde, og teksten bygger opp under to vokalister som ikke stanser for noe eller noen: «You’re so cool, walking like you own this whole town».

Highasakite & Miriam Bryant: «So Cool»

Skal vi dømme ut fra den nye singelen, «So Cool», er det store sjanser for at Miriam Bryant dukker opp som gjest i Unity Arena også, når konserten går av stabelen 27. september. Med unntak av fjorårets «Pornography»-låt med Emilie Nicolas, er «So Cool» den første nye musikken fra Highasakite siden albumet «Mother» kom ut. Den er stor og Rihanna-aktig i anslaget, med lekende og lette arrangementer, trillende vokale detaljer og stemmene som vikler seg inn i hverandre i et stort og sfærisk lydbilde. Her handler det mer om stemning og medrivende kraft enn hvorvidt teksten har et innhold utover det rent popnødvendige og altså «coole». Noen ganger er det nok. Skrevet av Håvik og Bryant, og produsert av Highasakites bandmedlemmer sammen med duoen STATE (Kristoffer Haugan og Edvard Normann) som pumper dette opp til arena-nivå.

Daniela Reyes tar betenkningstid

Daniela Reyes er ute med ny musikk for første gang på lang tid. «Betenkningstid» heter låten. (Sverre Kvamme )

---

5

LÅT

Daniela Reyes

«Betenkningstid»

---

Daniela Reyes er tilbake med ny musikk. Endelig, vil mange si. Og dette var virkelig verdt å vente på fra artisten som slo gjennom med «Usikker musiker» og debutalbumet «Engangsdager» i 2021. Siste utgivelse var «Ballongvisa», en overraskelse til moren May Britt Andersen på «Hver gang vi møtes» i 2022, og sist vi så Reyes var også «Ballongvisa» representert da hun igjen overrasket moren, nå med hedersprisen under Spellemann nå nylig. «Betenkningstid» er noe helt annet, en sang som føyer seg inn i den nye norske visebølgen med egenart og en produksjon som overrasker og fascinerer. Først framstår sangen som litt skjør og krakelert, men så setter den seg med et nydelig refreng og en dobbeltstemme mellom Reyes og Herman Wildhagen hvor også vokalen danser lett og luftig på halvtoner og fraseringer som gjør at man nesten uten å tenke over det lukker øynene og bare nyter.

Daniela Reyes: «Betenkningstid»

Selv spiller hun gitar, mens det fine bandet hun har med seg blant annet består av gitarist Sander Nordahl og Kai von der Lippe, også kjent som Why Kai, på piano. Og mot slutten får strykerne Tuva Halse og Håkon Aase ta over, begge gode eksempler på at Reyes henter inn musikalske impulser fra både impro, jazz og samtidsmusikk, noe som gjør både instrumenteringen og arrangeringen rik og mangefasettert under den tøyelige og vokalen. At Andréa Louise Horstad har produsert er i tråd med måten Reyes setter sammen laget på tvers av sjangre og Horstad var med på laget som lagde musikken til «Makta», og er også vokalist og improvisasjonsmusiker. «Betenkningstid» er første låt fra andrealbumet som kommer i september, med tittelen «La meg bli ditt gjemmested».

Nye låter: Jonas Benyoub er Vårsøg og Bianca er tilbake med Tyr

Stefanos Yowhannes fra Stavanger med Fig tapes

Stefanos Yowhannes. (Victor Gelius)

---

4

LÅT

Stefanos Yowhannes

«Paper Plane»

---

Stavanger er en av de mest spennende musikkbyene om dagen, særlig innenfor soul og RnB, med artister som Beharie og duoen Edel blant dem som imponerer mest akkurat nå. Og så har vi selvsagt Stefanos Yowhannes, en aldri så liten favoritt etter at vi så han på Bylarm i 2022, og som har gitt ut en rekke låter og ble spellemann-nominert for debut-EP-en. Han beveger seg mellom en rekke varianter av stilarten han kommer fra, og med «Paper Plane» får vi enda en vri på Yowhannes eminente teft for soulinspirert popmusikk. Med Fig Tapes (Elias Melkersen) på laget spanderer de her en trommebeat som peker rett mot dansegulvene, mens Stavanger-artistens vokal ligger lekent og elegant over det hele og holder litt igjen på tempoet.

Stefanos Yowhannes: «Paper Plane»

Stefanos Yowhannes er på ingen måte «Stuck In Transit», selv om det er det som er tittelen på EP-en han koker i hop, og som handler om å observere sine omgivelser, om å være «flue på veggen» i sitt eget liv som han sier. Teksten på «Paper Plane» er helt i tråd med den tanken, når han med boblende energi slår fast «And I know that you’ll be on my mind when I miss my flight/And I know that all your friends say I’m not your type». Fig Tapes og Yowhannes er kanskje ikke umiddelbart den mest naturlige komboen, men «Paper Plane» viser at det er nettopp i kontrastene at spenningen oppstår og musikken som leder mot noe vi gleder oss til å se fullendt.

Berlin-techno og Team Me

Team Me er tilbake, større enn noen gang. (Sverre Houmb)

---

5

LÅT

Team Me

«Faded»

---

Joda, dette er faktisk det samme bandet som ble en sensasjon da de med Marius Drogås Hagen i front, som et sterkt utvidet enmannsprosjekt, herjet norsk musikk for femten år siden med store låter og en popteft få matcher. Ingen kan glemme «With My Hands Covering Both Of My Eyes I’m Too Scared To Have A Look At You Now». Like brått som de kom ble det stille noen år etter, og så dukket de opp igjen for alvor for et lite knippe år siden. Det fine albumet «Return To The Riverside» kom i 2023, samtidig som bandet gjenskapte gamle høyder på konsertscenen.

Team Me: «Faded»

Hagen har flyttet tilbake til hjembyen Elverum, mens bandet har vokst og produsent Ådne Meisfjord fra 120 Days (og en del andre band) er på plass. Han er vanligvis stasjonert i Berlin, og dermed faller det nye lydbildet på plass. «Faded» er en over fem minutter lang låt som utforsker elektronikaens mørke landskap uten å slippe popmelodien av syne et eneste øyeblikk. Fine harmonier og et stemmer legger seg over det pulserende, suggererende synthsporet som finner næring fra den tidløse elektronikaens melankolske horisont. Team Me har alltid utviklet seg og ikledd seg nye farger og fjær, og selv når de nesten går ut av sitt eget spor som her, uten å ta opplegget helt til Berghain, låter det bedre enn de fleste. PS, ny Oslo-konsert bebuda på Parkteatret til høsten.

Murder Maids mot røkla

Murder Maids fra Trondheim. (Fucking North Pole Records)

---

5

LÅT

Murder Maids

«What You See»

---

Mange kappes om å være Trondheims tøffeste band. Få av dem klarer å komme så nært at de kan bite Murder Maids i knehasene, og det bildet vil ikke endre seg nevneverdig med «What You See», tittellåten på bandets tredje album som kommer til høsten. Dette er klassisk punkrock med komplekser, som en blender som har gått seg fast på gammel Thin Lizzy og nyere Turnstiles, med mye rå og melodiøs gammelpunk i satsen. Vokalist Noah Valentin Foshaugs hoggende formidling av tekster som drypper av giftig humor drar det dyktige laget musikere etter seg, og all verdens råskap kan ikke dekke over at dette er folk som kan spille, som bruker erfaringen fra andre sjangre til å skape substans i lydbildet.

Murder Maids: «What You See»

«What You See» har ofte en hale etter seg med «…Is What You Get», men her er det mere enn det som først møter øyet og øret. Murder Maids lurer deg gjerne inn i en bakevje av nesten progaktig rock ‘n’ roll, også på denne, men så klapper saksa igjen og gitaren til Elias Motzfeldt Fredriksen griper tak for alvor sammen med makker Bendik Melting Rødli. Max Westen Aunes bass låter så skittent som et godt punkdriv skal kreve, med Jon Anders Vengers trommer finner feste som et solid anker i bånn. At Spidergawd-sjef Per Borten har produsert sier seg selv når man hører låten.

TwoMinutesHate velger seg august

TwoMinutesHate er ute med en ny låt, «August 1st» (Justin Bellucci)

---

5

LÅT

TwoMinutesHate

«August 1st»

---

Våren har kommet, og selv om Oslo-bandet TwoMinutesHate hevder at det er august er dette en låt som spretter som en våryr punker nedover Pilestredet. Det er visstnok en frittstående låt på veien mot debutalbumet som kommer senere i år, men la oss håpe at den gir en pekepinn. De har brukt de siste månedene i studio, og på «August 1st» handler det om festen som går over styr, rettere sagt når festen blir evigvarende. Sånn sett er det noentilnærmet en antidoplåt: «Cause the first in line/Ain’t the first to die/They’re too fast to live/And too numb to cry» synger de, selvsagt med lassevis av glimt i øyet, også musikalsk.

TwoMinutesHate: «August 1st»

NOFX ville fortsatt vært stolte om de hadde hørt dette, men denne gangen er det tyngre og fyldigere, nesten så man tenker gammal Maiden, altså iron Maiden, når vokalist og gitarist Sama A. Miserée sammen med hovedgitarist Øystein H. Gravdah lar tidlige britiske metalvibber overrisle den melodiøse punkrocken som er blitt varemerket til TwoMinutesHate fra Oslo. Så halvveis kommer bruddet i låten som gjør at man lurer på om stiften har hoppet over til neste spor. Det er tøft, lekent og forvirrende produsert på aller beste vis av multitalentet Eiliv Sagrusten, med storfint gjestebesøk av Bendik Brænne på saksofon og Haakon-Marius Pettersen (Turbonegro, Montée) på synth. Med andre ord en høstlåt å møte våren med!

Delara er tett på Tobias Rahim

Tobias Rahim og Delara slipper «Tæt på». (Sony)

---

4

LÅT

Tobias Rahm og Delara

«Tæt på»

---

De kom sammen på Spellemannutdelingen, og nå utgir de låt sammen, Delara og danske Tobias Rahim, og det må sies å være en lovende musikalsk match. Dansken leder an her i en litt annen stil enn den afropop-inspirerte stilen han har hentet med seg fra Ghana på de siste utgivelsene. Snarere har han tatt turen over Atlanteren og gir oss en leken og rytmisk låt sterkt inspirert av den meksikanske «trap corridos»-stilen, en urban undergrunnsvariant som låner elementer fra både rap og house, og som har noen skranglete mariachi-elementer som krydder.

Tobias Rahim og Delara: «Tæt på»

Men vokalmessig blir det først virkelig spennende når Delara kommer inn med sine vers, levert slentrende og med en «tongue in cheek»-vibe som bare hun kan når hun slipper seg løs. Sangen er skrevet av begge to, men også Synne Vo har vært med på moroa, som garantert blir en hit nå når varmen kommer og trolig et soundtrack til strandfesten når man kommer så langt.

Henny Lia lover bedring

Henny Lia, eller Henny Haukeland Liadal, lover at ting skal bli bedre (Diamond Club)

---

5

LÅT

Henny Lia

«Gonna Get Better»

---

Hva smalt så høyt? Jo, en i denne sammenhengen debuterende artist fra Haugesund, bosatt i Bergen, som med singelen «Gonna Get Better» leverer en sødmefull, gyngende og bramfri rockeballade som virkelig river i sansene. Henny Haukeland Liadal heter hun egentlig, og har gitt ut musikk før, men «Gonna Get Better» er den første låten hun leverer under artistnavnet Henny Lia. Temaet er som tittelen tilsier at alt kommer til å bli bedre, selv på de dårligste dagene, og den betryggelsen kan nok noen hver behøve. Tenk en kraftfull versjon av Sigrids «Burning Bridges», med spor av americana og med en vokal som er både skjør og eksplosiv på samme tid.

Henny Lia, eller Henny Haukeland Liadal, lover at ting skal bli bedre

Liadal er en av flere artister om dagen som hevder seg etter endt termin på LIMPI i Lillehammer, men trolig begynte lærdommen lenge før hun var innom der. Henny Lia er som mange sikkert har skjønt datter av Johnny Liadal, også kjent som Johnny Hazard, som med Im Nebel, som senere ble The Colors Turned Red, satte Haugesund på Norgeskartet i kjølvannet av punkrocken, og som ble et av landets mest slående band innen den alternative popen. Henny Lia står støtt på egne bein, ikke fullt så alternativ, men med mer enn nok egenart til at denne «debuten» vil sette spor etter seg.

Tobias Sten fra Stord albumdebuterer

Countrytalentet Tobias Sten er klar med debutalbumet. (Marius Sørgjerd)

---

4

LÅT

Tobias Sten

«Ka visste eg»

---

Tobias Sten er kanskje det største håpet vi har innen norsk country akkurat nå. 21-åringen fra Stord har på kort tid blitt et slående plakatansikt innen sjangeren, med hits som både er og føles personlige, blant dem «Heim te ståvo» og den nære familierelasjon-sangen «Før han for». For noen uker siden kom dessuten en litt underlig, men fin versjon av «Hvem kan seile foruten vind» sammen med Lille Caesar, to stemmer som virkelig fyller ut hverandre. Den låten er ikke med når Sten nå utgir debutalbumet, rett og slett selvtitulert som «Tobias Sten». Låten «Ka visste eg» er såkalt fokuslåt idet det dels Nashville-innspilte albumet slippes.

Tobias Sten: «Ka visste eg»

Det er ikke lenge siden EP-en «Tjue år» kom, og nå går det fort. Kanskje litt for fort, men samtidig sier det noe om at vi her har å gjøre med en låtskriver som sitter på en uuttømmelig åre kvalitetssanger. «Ka eg visste» er en i utgangspunktet god låt med en tekst som har den samme råheten vi kjenner fra noen av hans tidligere låter, men selve tematikken om den vonbrotne kjærligheten føles litt påklistret. Han er best når han synger med hjertet utenpå den rutete skjorta, og når han legger eget hode på blokka. Kanskje gjør han det her også, men styrken ligger først og fremst i formidlingen, i inderligheten og i stemmen som i sine beste øyeblikk går utenpå alt og alle. Hør på EP-en, og gjerne på «Ka visste eg» og et par andre, for det finnes gull innimellom låter som føles litt for ordinære til at albumet virkelig holder det EP-ens beste låter lovet, blant dem tittelkuttet.

Lila finner stemmen

Lila, eller Lila Elveseter Abrahamsen, er ute med «Maniac». (Sony)

---

4

LÅT

Lila

«Maniac»

---

Det er ingen tvil om at Lila er i ferd med å finne en stemme som bærer langt. Akkurat begrepet «langt» er ellers et lite paradoks idet 22-årige Lila Elveseter Abrahamsen har vært artist mer enn halve livet. Hun fikk platekontrakt allerede som 12-åring, etter at hun før det hadde delt en coverversjon av Demi Lovatos «Give Your Heart A Break» på YouTube som ble delt på Ellen Degeneres show i USA for millioner. Siden har det vært noen singler, ikke minst Donkeyboy-skrevne og -relaterte «Don’t Let Go». Men det er med «Maniac» det begynner å ligne på noe som er henne selv, og med det en karriere.

Lila: Maniac

Live Rabo «Rabo» Lund-Roland er med på låtskriversiden sammen med Kristian Fanavoll Tvedt som også har produsert. Dermed er vi i Bergen, og «Maniac» er en låt som først og fremst løfter fram Lilas sterke stemme, den som hele tiden har ligget som premiss for musikken. Dette er en rolig og nedpå kraftballade, med Tvedts piano som følge. Det er fortsatt «stort», låten er ikke veldig originalt, men den mangefasetterte vokalen bærer den inn mot noe vi gjerne vil høre mye mer av.