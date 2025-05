Et forsvar for nytelsen

En tidlig vårdag på 2000-tallet knuser jeg en blomstervase på kjøkkengulvet. Jeg er ti år gammel, opprørsk og rasende. Det syder og koker inni meg; jeg knytter nevene og skriker så høyt at veggene rister.

– Hva er det som skjer? roper mamma, forferdet.

Jeg ser på henne med desperasjon i blikket og roper av full hals: JEG HAR IKKE HATT NOE GODT LIV!

Kjærligheten min til bordets gleder – til nytelsen og skjønnheten – begynner nettopp her, i et desperat forsøk på å slippe unna tilværelsens mørke hull, og den knusende likegyldigheten som tar knekken på så mange.

Mamma pleide å spøke med at hun stadig lette etter gløden i øynene mine, uten å finne den. Jeg var konstant i minus, alltid på vei videre, uten evne til å lande. Hodet mitt var til enhver tid overstimulert, men jeg var gjennomgående uinspirert.

Jeg var kort sagt et barn av min tid: Med alle muligheter foran meg, ute av stand til å glede meg over dem.

Det sies at vårt kaotiske indre er et resultat av selvoptimaliseringens tidsalder. Vi suges inn i et fanatisk hamsterhjul der verdier måles i prestasjoner. Og det får også konsekvenser for de store livsvalgene.

Kanskje ender historien om den unge, sinte, jenta rundt et bord, til slutt, skriver Johanna Holt Kleive. (Ina Roland)

En vinkjenner jeg møtte i Bordeaux sa det godt: Det var ikke kjærligheten til faget som fikk ham til å studere vin. Det var en ydmykelse. Han var 15 år gammel og jobbet på et luksushotell i Genève. En kveld ble han ertet av en rik russer: «Hva vil du anbefale oss – en Chambolle fra ‘83 eller ‘65?» Den unge gutten hadde aldri smakt en så eksklusiv vin. Russeren lo hånlig.

Den natten begynte min venn å lese om vin. Han var totalt ydmyket, men fremfor alt rasende. Han bestemte seg der og da: Han skulle bli best. Han skulle bli den beste vinkjenneren i verden!

Henrik Ibsen og kjærligheten

Det var med andre ord ikke kjærligheten, men selvhatet, som drev min venn. Og sannheten er at det er selvhatet som driver de fleste av oss, skjønt vi ikke tør innrømme det. Vi lever i en tid preget av et kollektivt mindreverdighetskompleks. Og trangen til å hevde oss bringer ofte frem det verste i oss.

Det er derfor jeg digger Henrik Ibsen – og mener han er mer aktuell enn noen gang. Ingen kjenner menneskets innerste vesen som han. Han gravde i dypet, og fant ikke annet enn smålige, ærgjerrige drifter.

For å minne meg selv på dikterens innsikter, kjøpte jeg like gjerne en stor jævla statue av ham for alle sparepengene mine på videregående. Jeg satt og skrev, vel vitende om at Ibsen sto over meg, i glitrende marmor, med et gjennomborende blikk som holdt dommedag over meg.

Skien kirke Henrik Ibsen, her på sokkel i Skien. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Ibsen skildrer mennesker som gjør såkalt bot på kjærligheten, og det menneskelige fellesskapet. Enten det dreier seg om kunstnerkallet eller prestegjerningen, har skikkelsene til felles at de ofrer andre mennesker på prestasjonsalteret. Ibsens oppdagelse ligger nettopp i selvbedraget, dette at en person kan lyve uten å vite det selv. De Ibsenske personene er ondskapsfulle fordi de er tankeløse. De skjønner ikke selv at de skader andre mennesker – og sitt eget prosjekt, og dermed rent faktisk kaster egen lykke på bålet.

– Hjelp meg, så jeg kan leve livet om igjen, sier kunstneren Rubek i «Når vi døde vågner». Han innser at han har levd en livsløgn, og forsøker å klamre seg til det siste halmstrå. Det er som Ibsen ser tilbake på sitt liv med anger: Når vi døde vågner, innser vi at vi aldri har levet.

Setningen gjorde et uutslettelig inntrykk på meg. Jeg så meg selv i speilet. Det måtte finnes noe mer, sa jeg til meg selv. Noe jeg ennå ikke hadde fått tak på, men som likevel lokket en søkende, ung kvinne. Jeg tenkte: Livet må være noe mer enn dette.

Johanna Holt Kleive og Frankrike

Så jeg dro til Frankrike, som så mange før meg. Jeg bar på en forestilling om at her fantes andre måter å leve på; skjulte innsikter, ledetråder, hemmeligheter å oppdage.

Og klisjeen stemte. I Frankrike fant jeg en lidenskapelig energi som har gjennomstrømmet kulturen siden tidenes morgen: en tro på menneskets evne til å tenke og føle, en tro på språket, på samtalen, på dialogens muligheter. Jeg fant det jeg hadde lengtet etter, uten å være klar over det: det menneskelige fellesskapet.

Ketil Bjørnstad har et sted bemerket at nordmenn reiser til sydligere strøk for å tine sine frosne hjerter. Jeg tror han har rett. Den varmen vi lengter etter, handler ikke nødvendigvis om grader celcius.

Som Bjørnstad uttrykker det: «Vi lengter etter en livsform, en måte å være sammen på; vi søker en hverdagsintensitet som kan berike livene våre, fornye sansene, åpne tankene. Det er ikke bare lengselen etter vinglasset og sollyset – det er lengselen etter å bli grepet, å kunne føle, tenke, være til stede i eget liv».

Eyvind Hellstrøm skriver også vakkert om livet i Frankrike: «Aromaen fra nybakt brød og kaffe, den første duften av timianstekt lam på vei til markedet. Den rene blodlukten når man nærmer seg slakterens hvite lammekoteletter, som venter på smør, hvitløk og salvie». Dette er Frankrikes innerste vesen, mener Hellstrøm: prinsippet om nytelse. Travail et joie – først arbeid, så glede.

NTB Pluss Kultur & Underholdning Eivind Hellstrøm har alltid hyllet det franske kjøkkenet. Her fra da han drev franskinspirerte Bagatelle. (Charlotte Bjørndalseter/NTB)

Men også Frankrike er truet av selvoptimaliseringens krefter. Markedene erstattes av supermarkeder, bistroene viker for laptop-vennlige kafeer, og joggere tar over bybildet. Teknologien gir oss mye, men presser oss også inn i former vi ikke selv har valgt. Vi suges inn i denne fanatiske fremdriften. Men det er ikke sunt å nøye seg med dette; da siger en iskald tomhet inn i sinnet. Som en kjent kunstner har sagt det: Et menneske er mer komplisert enn som så; og mye rikere også. Hver enkelt av oss er noe i seg selv, og får ikke også dette livsmuligheter, blir vi det som kalles fremmedgjort, umenneskeliggjort.

Johanna Holt Kleive: - Vi er alle religiøse ved bordet

Suget etter dramatikken

I Frankrike henger vi på jazzklubber og drikker armagnac i sene nattetimer. Vi spaserer i brosteinsgatene, røyker camel blue ved kafèbordene og kjenner på et fryktelig sug etter dramatikk. Her røyker innbyggerne sigaretter fordi de er triste og søker trøst. Eller de klamrer seg til sigaretten fordi de nyter sin sorg. «I fucking love to be angry», slår en franskmann fast. Å klage er en del av landets katarsis. Den kritiske muskelen er Frankrikes ryggrad, og diskusjonskulturen får trimme seg ved kafébordene og i barene.

Den kritiske, inkluderende diskusjonen er til stede overalt og skaper stor takhøyde. Ofte er det nettopp her, i møte med en fremmed eller bekjent over et glass vin eller to, vi føler oss berettiget til å ta oss tid; vi diskuterer ideer og idealer; en påminnelse om at vi ikke er de eneste som sitter alene med tankene våre og lurer på hvordan livet ble så forvirrende, så vanskelig å orientere seg etter, så umulig å få grep om.

Hele rommet blir ganske enkelt mer levende i det øyeblikket jeg begynner å dele av seg selv. Og motsatt. Gjennom å lytte til hverandres historier og perspektiver, kultiverer vi empati, og forstår mer av verden rundt oss. Vi åpner oss merkbart, og blir mer sårbare; rommene blir mindre kjølige, uten å være mindre konfronterende. Vi lager ganske enkelt en parentes av mening i et ellers kaldt og brutalt univers.

Spaltist Johanna Holt Kleive jakter fortsatt på det gode liv. (Andrea Hustad)

Frankrike vil for alltid ha en plass i mitt hjerte. Skjønt jeg også er glad for å være tilbake i Norge. Problemene er tross alt de samme overalt. Det er opp til oss å stå imot det umenneskelige presset. Johanna, hun som dro, ønsket å nøste opp i livet sitt. Og i Frankrike ble jeg minnet på at det finnes skjønnhet – og at jeg var bra nok som jeg var, uten verken roller eller posisjoner å oppfylle. Det holdt ganske enkelt å delta.

Mens jeg skriver dette, tenker jeg tilbake på 20-årene, som i stor grad var preget av dette selvhatet. Jeg har skrevet mange skarpe artikler som manglet varme. Jeg var kanskje for ung – for ærgjerrig – til å skjønne at ord er farlige, og at de kan knuse et annet menneskes selvbilde. Vi bærer alle våre sorger, og møter dem på ulike måter. Dette er noe jeg har lært gjennom årenes løp: Å anerkjenne andres humanitet. Hvert eneste menneske er berørt av tilværelsens vold på ulike måter, og bærer våre byrder så godt vi kan.

Vinkjenneren i Bordeaux

Trolig er det selvhatet som stadig gjør at vi sårer andre – og dermed også står med en armlengdes avstand til det menneskelige fellesskapet. Vi ønsker å hevde oss selv, fordi vi mener verden har knust oss under sine såler, fordi foreldrene våre ikke levde opp til forventningene vi hadde av dem, eller fordi vi aldri fikk anerkjennelse av dem vi søkte den fra. Men gir sårene våre rett å være likegyldig til vårt eget liv, bare fordi vi er så forbannet sinte på alle andre?

Ingen kan leve på selvhevdelse alene. For å virkelig leve, må vi kjenne en dypere sammenheng, en oppriktig interesse, et kall, eller et ønske om å gi seg hen til noe større. Min franske venn, nå en av de beste vinkjennerne i Bordeaux, innså også at metoden hans ikke fungerte. Nå vil han heller dele sin entusiasme, og åpne rommene for andre, for når mennesker har det godt, gir de også mer av seg selv.

Rockemusiker, mat- og vinentusiast Johanna Holt Kleive skriver om mat og restaurantbransje i Dagsavisen. (Johanna Holt Kleive )

Kanskje ender historien om den unge, sinte, jenta rundt et bord, til slutt. Sammen med maten, vinen, menneskene, og samtalen som premiss for forsoning med livet.

Etter to glass flyter samtalen fritt. Den tar oss steder. Setter oss i kontakt med poeter og guder. Og noen ganger, helt plutselig, som en mørk sky som glir foran solen, er tvilen tilbake. Rullegardinen trekkes ned foran øynene. Det blir mørkt. Bekmørkt. Johanna sitter mutt, innestengt i seg selv. Min kamp for å bli en annen – en lykkeligere, mer forsonet Johanna – gikk nok en gang tapt. Men det er naturlig.

Johanna Holt Kleive, 6 år. (Privat)

Det perfekte finnes ikke. Det ligger alltid foran oss, et sted. Det er dét som gjør det verdt å søke, å leve, å bevege seg videre.

Denne våren slår jeg et slag for å roe ned det harde prestasjonsjaget. La oss heller nærme oss det menneskelige fellesskapet. Ingenting gir større livsfølelse enn å møte et annet menneske, med vissheten om at vi kan løfte hverandre gjensidig, og tenne en gnist i hverandres blikk.

