Arne Ekeland: «En trassig vilje til å si imot øvrigheten»

Arne Ekeland

«Maskindeler»

Telemark kunstmuseum

NOTODDEN (Dagsavisen): Det er litt av et paradoks: Arne Ekeland (1908–1994) la aldri skjul på at han var kommunist. Han levde gjennom fascistisk okkupasjon og den kalde krigen på 1950- og 60-tallet, da folk som ham var «fritt vilt» i den vestlige verden. Men det at han insisterte på de kommunistiske idealer, var ikke til hinder for at han etter hvert fikk betydelig suksess og store oppdrag fra offentlige og private oppdragsgivere, som Stortinget, Akershus fylkeskommune, Telenor og Hydro.

Kampen mot kapitalismen var et sentralt tema gjennom et langt livs kunstnerskap. Titler som «I revolusjonens forgård» (1940), «Den utenlandske finanskapitalen» (1944) og «Menneskekjøperen» (1963) viser en trassig vilje til å si imot øvrigheten. Det er både morsomt og interessant at de to første titlene, i likhet med brorparten av utstillingens 35 malerier, er eid av en av landets mest råbarkede kapitalister. Hele 19 malerier i utstillingen «Maskindeler» i Telemark kunstmuseum er lånt inn fra Christen Sveaas kunststiftelse. De inkluderer «Gullets verdi og bruksverdi» (1939) som brukes som signaturbilde ved inngangen til utstillingen.

Arne Ekelands store malerier passer som hånd i hanske i Telemark kunstmuseums monumentale utstillingshall på Notodden. Til høyre sees ett av kunstnerens største malerier, «Menneskekjøperen» fra 1963. (Tomasz Wacko / NIA)

Arne Ekeland omtales gjerne som vår største billedkunstner etter Edvard Munch. Men det tok sin tid før han ble offentlig akseptert. Han opplevde riktig nok en viss suksess på 1930-tallet, blant annet med innkjøp til Nasjonalgalleriet i 1934. Men da han deltok i konkurransen om utsmykning av sentralhallen i Oslo rådhus i 1937, nådde hans «Frihetens søstre» ikke opp.

Arne Ekeland var ikke skuggredd: Hans kommunistiske engasjement kommer tydelig frem i maleriet «I revolusjonens forgård» fra krigsåret 1940. (Christen Sveaas kunststiftelse)

«Fabrikken» (udatert, antagelig 1960-tallet) er ett av mange bilder som viser Arne Ekelands formale eksperimentvilje. (Christen Sveaas kunststiftelse)

Gjennombruddet kom med separatutstillingen i Kunstnernes hus i 1940, som åpnet få dager før den tyske invasjonen 9. april. Utstillingen ble en sensasjon, og bildene, mange i stort format, ble heftig diskutert. Ekeland ble genierklært av anmeldere og kolleger, men de kapitalismekritiske motivene skal ha stått i veien for en folkelig popularitet.

Okkupasjonsmakten oppfattet kunsten hans som degenerert, noe som førte til at han trakk seg tilbake og unnlot å vise kunsten. Hans tydelige politiske standpunkt ble mer og mer upopulært i etterkrigstiden. Men hans kunstneriske renommé som en eksperimentell modernist bidro til å holde ham i aktivitet. I 1958 ble han tildelt statens kunstnerlønn.

Gigantmaleriet «Frihetens søstre» henger i Stortingets trappehall. (Stortinget/Peter Mydske)

Det beste eksempelet på den sene, offentlige aksepten er gigantmaleriet «Frihetens søstre II» på 2,9 x 5,3 meter. I dag henger det i Stortinget, men det ble laget allerede i 1958 til konkurransen om utsmykningen av trappehallen. Nok en gang nådde ikke Ekeland opp, men da trerelieffet som vant konkurransen måtte restaureres i 1991 ble hans maleri hengt opp. Stortinget hadde kjøpt det inn i 1987, under Gro Harlem Brundtlands andre regjering. Nils Flakstads trerelieff kom aldri tilbake, og Arne Ekelands maleri er blitt hengende permanent.

«Uten tittel, triptyk» (cirka 1970-71) er ett av Arne Ekelands beste og gladeste bilder. (Kunstdok, Istvan Virag )

Ifølge Stortingets egen beretning fremstiller Ekelands bilde en visjon om menneskets frigjøring gjennom klassekamp. Maleriet er ikke med i Telemark-utstillingen, men det lyse og optimistiske maleriet har flere likhetstrekk med de to store maleriene «Vårbilde» (1941) og «Vårbilde II» (1942–48), som avslutter utstillingen. Det at han kunne male så livsbejaende bilder under krigen sier sitt om en kunstner som satte kunsten foran mye annet. Det kan ha hatt betydning at konen Margot fødte en datter i 1941, etter at de mistet sin to år gamle sønn to år tidligere.

Arne Ekeland var svært produktiv. Da kunstnerens atelier på Eidsvoll brant i 1964 gikk nærmere 1000 tegninger og rundt 300 malerier og skisser tapt. Til tross for denne tragedien gir utstillingen et utmerket bilde av utviklingen i et kunstnerskap som stadig søkte nye utfordringer. I 1972 var han Norges representant ved Venezia-biennalen. Året før fullførte han den livsglade triptyken med borgerrettsaktivisten Angela Davis som en sol i senterbildet.

Utstillingens tittelbilde, Arne Ekelands «Maskindeler i sne» (1971–72), refererer til mennesker som maskindeler i det kapitalistiske system. (Nasjonalmuseet, Jacques Lathion)

Da han kom til Venezia med 15 malerier, var fremtidsoptimismen erstattet av dystopiske skrekkvisjoner skildret i disharmoniske og psykedeliske farger. Titler som «Sort sol», «Katastrofe» og «Patronbelte», som vises i utstillingen, sier sitt. Men bildene var likevel kjennetegnet av en merkverdig malerisk skjønnhet, som sies å være typisk for visjonsmaleren som bodde på Bøn hele livet.

I 1948 var han på en studietur til Moskva, Leningrad og Kiev, men han falt aldri for det idealiserende, sosialrealistiske uttrykket som ble dominerende i Sovjetunionen. Han holdt seg til et tydelig figurativt, modernistisk uttrykk gjennom hele karrieren.

Arne Ekeland. (Eirik Sundvor, Trondheim byarkiv )

Hvem som helst kan bli slått i bakken i møtet med Arne Ekelands monumentale arbeider i Telemark kunstmuseum. Men selv om kapitalismekritikken og den kollektivistiske og politiske livsholdningen går som en rød, tematisk tråd gjennom livsverket, er det andre ting som fremstår som viktigst for meg. Det som imponerer meg mest, er Arne Ekelands evne til å vise mennesket i kampen. Du ser det gjennom hele karrieren, både i et tidlig tendensmaleri som «Fødsel» fra 1934, så vel som i det koloristisk sterke, røde «Appell» fra 1977. For meg er det solidariteten og medmenneskeligheten som jeg tar med meg videre.

