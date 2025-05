Siste sommer med bestemor

---

Det finsksvenske nasjonalikonet Tove Jansson skapte ikke bare Mummitrollene, men skrev på eldre dager også flere romaner for voksne. Delvis selvbiografiske «Sommerboken» ble publisert i 1972, og sirkler rundt den isolerte skjærgårdsøya der hun tilbragte sommermånedene i over 25 år.

Jansson hadde en liten sommerstuga uten innlagt vann eller strøm på Klovharun i Borgå, der boken ble skrevet og familien samlet seg. Rett etter andre verdenskrig bygde Tove selv det lille huset sammen med lillebroren Lars, og hun beskrev arbeidet som den lykkeligste tiden i hennes liv. «Sommerboken» var til dels Tove Janssons vemodige avskjed til sin mamma Signe Hammarsten-Jansson, som selv var en feiret illustratør av barnebøker frem til hun døde sommeren 1970. Tapet av moren påvirket Tove dypt, og farget alt hun skrev senere i et melankolsk skjær, «Sommerboken» kanskje mer enn noe annet.

Basert på Tove Janssons niese Sophia

Det handler om en seks år gammel jentes siste sommer sammen med sin bestemor. Førstnevnte formet etter Tove Janssons niese Sophia, mens sistnevnte var basert på forfatterens avdøde mamma. Det var sikkert en utfordring å drøyt femti år senere filmatisere denne samlingen med personlige betraktninger, privat sorgbearbeiding og underfundige episoder, som i bokform ikke hadde en rød tråd eller engang noen klar historie.

Fremfor å strømlinje «Sommerboken» om til en strammere fortelling beholder isteden regissør Charlie McDowell formen til romanen: en episodisk sommerskildring om å sette pris på de små tingene i livet, gi slipp på dem man er glad i og finne roen en liten stund.

Dad (Anders Danielson Lie). (SF Norge)

Den største styrken her er det vakre filmfotoet av Sturla Brandth Grøvlen («De uskyldige», «Krigsseileren»), som er en av flere nordmenn vi finner foran og bak kamera. Produsentene inkluderer Dyveke Bjørkly Graver («Armand»), Magnus Thomassen («Titina») og Andrea Berentsen Ottmar («Verdens verste menneske», «Syk Pike»), mens vår alles Anders Danielsen Lie spiller rollen som Sophias deprimerte pappa. Formet etter Tove Janssons lillebror Lars, som mistet kona Nita i en alder av 38 år og plutselig var eneforsørger for datteren Sophia.

Glenn Close som bestemoren i «Sommerboken»

Nå har Sophia (Emily Matthews) og pappa tatt turen til bestemors (Glenn Close) beskjedne skjærgårdsstue, som er så isolert at man kun kan komme seg dit i motorbåt. Her skal de tilbringe noen late sommeruker alene mens pappa jobber på et bokprosjekt, og gjemmer seg bort etter å ha mistet kona. Vi blir aldri fortalt hvordan hun mistet livet, men tapet har skapt en stor kløft mellom far og datter. Sophia forteller bestemoren i et mørkt øyeblikk at det føles som om pappa «ikke lengre er glad i meg etter at hun døde».

Bestemor er dårlig til beins, går ustødig med hjelp av en stor kjepp, har løstenner og den ujevne pusten hennes er som bølgeskvulp når hun sover. Hun lærer Sophia å sette pris på roen, lytte til naturens lyder og leve i øyeblikket. Gjør sitt beste for å aktivere barnebarnet mens faren trekker seg lengre unna. De stuper fra svaberg i skumringstimen. Lytter til gamle grammofonplater, spiller kort og spikker barkbåter. På kveldene lager de en sommerbok sammen, full av ferieminner som vil bety mest i ettertid.

Sophia (Emily Matthews). (SF Norge)

Mens Sophia bare så vidt har begynt sitt liv, nærmer bestemor seg slutten. Det er ting hun ikke kan gjøre lenger, og minnene glir fra henne. Å bli gammel er slett ikke for pyser, og livet er kort som en sommer. Bestemor får stygge hostekuler og blir gradvis mer redusert, men vil forsikre seg om at alt går bra med barnebarnet og sønnen før hun endelig slipper taket.

Selv om Tove Jansson ikke skrev «Sommerboken» for barn, kunne man lett ha gjort dette til en barnefilm. Isteden har dette blitt noe mer ettertenksomt, vemodig og varsom. Den typen skjørt drama som kunne ha blitt skapt tidlig på syttitallet, rundt den tiden romanen utspiller seg. Som av design føles litt uferdig, vag og svevende; som fokuserer på de små tingene mens den egentlig dreier seg om de store. Jeg må innrømme at filmen minnet meg veldig om de tidligere sommerferiene sammen med min egen bestemor, som på sitt vis levde og døde alene på sin egen øy.

Anders Danielsen Lie i «Sommerboken»

Den nedstrippede rollelisten gir større spillerom for skuespillerne, og Glenn Close tar som vanlig stor plass. Hun har lent seg mer i retning burlesk overspill på eldre dager, og er for anledningen sminket opp til å se et drøyt tiår eldre ut enn sine 77 år. Utstyrt med en skandinavisk aksent jeg nøler med å beskrive som stødig, mens barnebarnet Sophia av litt uklare årsaker snakker posh overklasse-britisk. Heldigvis er ikke Close i utagerende «Hillbilly Elegy»-modus denne gangen (selv om hun deltar i en uventet nakenscene mens bestemor nyter litt alenetid), og leverer en dempet prestasjon full av forholdsvis subtile nyanser.

Det samme gjør Anders Danielsen Lie, som står sentralt i et par av filmens mest gripende øyeblikk. Med sine stadige innklippsbilder av bølgeskvulp, tang og tare, siv som svaier i vinden, vanndråper på vinduskarmer og glør fra en pipe som sakte sluknes på en veranda (alt akkompagnert av Hania Ranis melankolske pianomusikk) har «Sommerboken» den typen detaljfokusert fascinasjon for hverdagslig naturskjønnhet man ellers kunne finne i en Miyazaki-tegnefilm.

Jeg tok meg stadig i å tenke at dette kunne ha fungert perfekt som en håndlaget animasjonsfilm i japansk stil, der det stillferdige fortellertempoet hadde trukket oss nærmere inn i atmosfæren fremfor å holde oss litt på utsiden. Til gjengjeld klarer virkelig «Sommerboken» å gjenskape tidskoloritten fra starten av syttitallet og skjærgårdmiljøet Tove Jansson skildret i boken. Sophia Jansson skriver for øvrig på selvbiografien «Tre Öar», som skal publiseres i august. Forsidefotografiet er av seks år gamle Sophia og hennes pappa Lars på Klovharun-øya like etter morens død, og kunne ha kommet rett ut av en scene i «Sommerboken».