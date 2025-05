Jazz og heavy: Får det til å koke igjen

---

5

MUSIKK

Hedvig Mollestad Trio

«Bees in the Bonnet»

Rune Grammofon

---

Gitarist Hedvig Mollestad synes å ha en utømmelig kilde av veldreide gitarriff. Den fortsetter hun å øse av på «Bees in the Bonnet», det åttende albumet i rekka fra Hedvig Mollestad Trio. Det ble feiret med en maktdemonstrasjon av en slippkonsert på Parkteatret i Oslo denne uka, en oppvisning i tett samspill, fra en trio som altså har sju album og et høyt antall konserter bak seg.

I sentrum for konserten sto «Bees in the Bonnet». Mollestads kraftkollektiv spilte seg gjennom hele det ferske albumet før de hentet fram godbiter fra en etter hvert rik katalog, til åpenbar begeistring fra et publikum som til slutt krevde bandet tilbake til ekstranummer, mens tonene fra riffet på «All Flights Cancelled», fra «Ding Dong You’re Dead», fortsatt hang i lufta.

Det er gått fire år siden forrige album, nevnte «Ding Dong You’re Dead», som trioen ble nominert til en Spellemannpris for, i kategorien rock. Samme år hentet hun hjem en Spellemannpris i åpen klasse, for albumet «Tempest Revisited». Året før sikret Mollestad seg samme pris, i samme klasse, for sitt første soloalbum, «Ekhidna», med navn etter et monster i gresk mytologi, halvt kvinne, halvt slange. Det var et storslagent, mektig, monster av et bestillingsverk, opprinnelig skrevet for Vossa Jazz. Påfølgende «Tempest Revisited» var også et bestillingsverk, en hyllest til Parken Kulturhus i Mollestads fødeby Ålesund.

Selv om det er fire år siden forrige album fra trioen, har det ikke vært stille fra gitaristen. Hun har rukket å servere et album i samarbeid med Trondheim Jazzorkester. Og hun har stablet på beina en ny trio, Weejuns, med Ole Mofjell (trommer) og Ståle Storløkken (tangenter), en trio som debuterte i 2023 med en smak av arven etter band som John McLaughlins Mahavishnu Orchestra. I sum viser albumene noe av bredden hos en musiker som har langt mer enn tunge riff å by på.

Nå er hun altså tilbake med Hedvig Mollestad Trio, en viktig bærebjelke i gitaristens musikalske byggverk siden trioen i 2011 debuterte med «Shoot!», et album som forførte både rockere og jazzfolk. «Bees in the Bonnet» kan by på den samme musikalske miksen som vi kjenner fra tidligere album. Det åpner med et gitarriff av det blytunge slaget, av velkjent Mollestad-merke, på «See See Bop». Det er seigt og mektig, med en dunst av tidlig Black Sabbath over seg. Tempoet skrus opp et hakk på «Golden Griffin», et av høydepunktene på et album preget av et enorm driv, med fine «Lamament» som et hvileskjær i det mer ettertenksomme hjørnet, før trioen banker til for full kraft på «Apocalypse Slow». Det låter akk så tøft.

Mollestad viser nok en gang at hun ikke lar seg fange i en musikalsk bås. Hun sprenger sjangergrenser, forener jazzens frihetssøkende improvisasjon, øyeblikkets kraft, med arven fra 70-tallets tungrock og et hint av psykedelia. Godt hjulpet av Ellen Brekken (bass) og Ivar Loe Bjørnstad (trommer), som begge har vært med siden starten. For selv om trioen bærer gitaristens navn, og det er hun som har finslipt disse riffene, er det et kollektiv som møter oss med full tyngde på «Bees in the Bonnet», og fra scenen i Parkteatret, der ikke bare Mollestads heftige solospill over det tette drivet fra Brekken og Bjørnstad, men også Brekkens solospill, får det til å koke hos publikum.

Hedvig Mollestad Trio: Bees In The Bonnet (Rune Grammofon)