Anmeldelse: Magien på Vestfossen

VESTFOSSEN (Dagsavisen): «Jeg drømmer om …» sier vi gjerne når det er noe vi lengter etter. Filmmediet er spesielt velegnet til å spille på og nøre opp under underbevisste tanker og følelser. Billedkunst og film har gjensidig påvirket hverandre i hundre år. I utstillingen «Rolling, Action ... Paint!» møter malerier av 19 billedkunstnere filmatiske fortolkninger av kunsten og kunstnerskapene. Filmene spenner fra rent biografiske og malertekniske fortellinger til fri fabulering rundt kunsten.

Når film møter billedkunst kan det oppstå en type magi som er større enn summen av de to enkeltelementene. Utstillingstittelen fikk meg til å tenke på «roadmovies», en sjanger som gjerne spinner narrativer rundt drømmen om det ukjente som finnes rundt neste sving. Tanken forsterkes ytterligere av katalogomslaget, som prydes av et maleri av en motorveibro. I innledningen til filmen som følger britiske Jen Orpins malerier, får du spørsmålet «Have you met my father?» «Faren» er en motorveibro som avviker fra standarden. Den overraskende innledningen spinner drømmer som utvider lesningen av de veldig konkrete broene i Orpins detaljerte malerier.

Kristian Evju er én av to norske kunstnere i hovedutstillingen. Maleriet «The Project II» er basert på kunstig intelligens. (Benjamin Deacon)

Fantasien har ingen grenser når vi drømmer, og maleriene i den internasjonalt anlagte hovedutstillingen presenterer deg for miljøer og hendelser av det overveldende slaget så vel som helt enkle fortellinger. Det siste ser du i sørkoreanske Bek Hyunjins fascinerende film, som følger en løper gjennom et blandet landskap. Den stillferdige filmen står i stor kontrast til kunstnerens kaotiske gigantmaleri, som han har arbeidet frem under vårens opphold i gjesteatelieret på Vestfossen. Maleriet er overveldende, men på en helt annen måte enn interiørene og figurene du finner i Quilla Constances verk. Pseudonymet tilhører jamaikansk-britiske Jennifer Allen, og både interiørene og den filmatiske fremstilling er utagerende overdådig, knyttet til kjønnsidentitet og overklassens overskridende overgrep.

Overdådige interiører preger også norske Kristian Evjus monokrome malerier. Motivene fra Freuds Wien ble nylig vist i Galleri Semmingsen. De har et helt annet stemningsleie enn Quilla Constances. Et interessant grep ligger i det at Evju har brukt kunstig intelligens (KI) til å skape de klassisk orienterte motivene. Han legger ikke skjul på svakhetene i forelegget. Om noen år vil vi kunne datere maleriene til 2024 nettopp fordi de gjengir feilene KI genererer når dataprogrammet lager bilder. Utviklingen skjer raskt, og i dag ville KI (antagelig) ikke presentert et bilde av et menneske der føttene vender én vei mens overkroppen og hodet vender motsatt vei.

Rose Wylie er en av de mest kjente kunstnerne i Vestfossens hovedutstilling. Maleriet «Factory Pin-Up (film notes)» fra 2014 er inspirert av Ben Rivers film «Sack Barrow» fra 2011. Begge vises i utstillingen. (Soonhak Kwon)

Drømmer kan også være mareritt. Det blir vi minnet om i sideutstillingen «The World According to Roger Ballen». Sørafrikaneren presenterer utenforskap og slumbeboere med en innlevelse som kan sette et støkk i noen og enhver. Men det er grunn til å ta inn over seg de sterke fotografiene, som tidligere er blitt presentert i (det nå nedlagte) Oslo-galleriet Willas contemporary. Den andre sideutstillingen med Hans Heyerdahl (1857–1913) hviler på innlån blant annet fra Drammens museum. Den viser at klassikeren «Champagnepiken» ikke er så lystig som tittelen antyder.

Emma Talbot: «Tangled Beings» (2024). (Emma Talbot)

Dette spennet mellom det overdådige, det stillfarne og det foruroligende gir grunnlag for en ettertenksom opplevelse på Vestfossen kunstlaboratorium. Årets hovedutstilling «Rolling, Action ... Paint!» er en internasjonal miks med 19 kunstnere (pluss tre på video) fra en vifte av land og etnisiteter, inkludert internasjonale (små-) stjerner som Darren Almond og 91 år gamle Rose Wylie.

Hovedutstillingen er kuratert av Paul Carey-Kent og Jari Lager, basert i London, Köln og Seoul. Begge har jobbet med Vestfossen kunstlaboratorium før, og det at de er invitert tilbake bekreftes av en interessant gruppe kunstnere. Men utvalget er utvilsomt påvirket av kuratorenes geografiske plassering. Kun to av kunstnerne, Kristian Evju og Ørnulf Opdahl, er norske.

Quilla Constance presenterer overdådige interiører, som her i «Transcend» (2023). (Jo Moon Price)

Begge forsvarer deltagelsen med sin kunstneriske kvalitet, men det er interessant at Opdahl, som bor og arbeider på Godøy utenfor Ålesund, er den eneste kunstneren med en avvikende geografisk plassering. Resten har en tilknytning til kuratorenes bosteder. Det inkluderer også Evju, som bor og arbeider i London.

Roger Ballens «Twirling Wires» (2001) er ett av mange sterke fotografier i sideutstillingen «The World According to Roger Ballen». (Roger Ballen)

I en ideell verden er nasjonalitet uinteressant. Men for en som meg, som mener at mange norske kunstnere er gode nok til å fortjene en større plass på den internasjonale kunstscenen, er utvalget forutsigbart. Det får meg til å undres: Når kunstlaboratoriet inviterer to utenlandske kuratorer til å lage en internasjonal utstilling – noe Vestfossen er veldig flinke til, hvorfor gir de dem ikke muligheten til (eller oppdraget med) å sette seg inn i og velge et større knippe norske kunstnere?

Ingen nevnt, men det finnes mange norske kunstnere som jobber med både film og maleri. Flere av dem vil gjort en minst like god figur som dem som er valgt ut. Det samme feiltrinnet er blitt gjort før, blant annet på Nasjonalmuseet. Det får meg til å lure på om norske kunstinstitusjoner har et mindreverdighetskompleks på norsk kunsts vegne?