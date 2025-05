Undergrunns mørke nattafortellinger

---

4

ALBUM

Undergrunn

«Memoarer»

UG Records

---

Da Marstein kvitterte for tre spellemannpriser nylig, annonserte han samtidig nytt album fra Undergrunn, som vanlig ute akkurat i det våren slår på varmen. «Vel våren har kommet og vi er på timing/Vi tar top 1 album lett», rapper de på åpningskuttet «Forord», en låt som med malmrøster i anslaget understreker hvordan Undergrunn har gjennomgått en utvikling fra det uforbeholdent breiale og vinsprudlende pralende, til å se seg i bakspeilet sju-åtte år ut i spranget. Det er et sett refleksjoner som bidrar til at musikken nødvendigvis må vris i nye retninger.

Undergrunn er likevel fortsatt gjenkjennelige, og alt de nå løfter fram i mer komplekse arrangementer og låter har ligget latent i musikken deres i lang tid nå. Gjengen fra Lille Tøyen og nabolagene rundt er seg også sin framskutte posisjon bevisst. Marstein, Loverboy, Plaza, Pus, Frette og Rikpappa fornekter seg ikke denne gangen heller, selv om tekstene generelt er blitt smartere, dypere og har større brennvidde.

Undegrunn: «Memoarer»

Som de sier på «4TheBoys», den mest åpenbare «bangeren» på «Memoarer», en mørk og seig slugger med en autotunet stemmeintro som Ballinciaga kunne blø for: «Jeg er en fucking trendsetter så det er klart de følger etter/Og det er nok av boybands, men kan de selge billetter?».

Kaksig eller ikke, så tar «Memoarer» noen skritt videre fra EP-en «Norge elsker rap» i retning det ikke fullt så umiddelbare. Bak seg har de i norsk sammenheng noen ufattelig suksessrike singler i tillegg til album som «Egoland». De er som de selv sier blitt forbilder for en hel batalje med nye «boyband» og de kan kvittere for to utsolgte Oslo Spektrum og blant annet Edvard-prisen i rekken av nye plaketter på skryteveggen, om de har noen.

Undergrunn i Pilestredet

Den første singelen fra «Memoarer»-albumet, «Pilestredet», fikk imidlertid en del tyn fra kjernefansen da den kom ut. Den som ventet på en ny «Klikk» fra UG som kunne starte festen, fant i stedet en låt med melankolske understrømmer og folkemusikkdrag fra Ævestaden-felespiller Levina Storåkern.

Men akkurat dette kuttet representerer også utvidelsen i produsentleddet, hvor Rikpappa (Marcos de Medina) og Loverboy (Jon Ranes) suppleres av blant andre Ailo Hælgeland Løkse og trioen Thea Wang, Solveig Wang og Dorothea Økland, ellers er kjent som elektronikabandet Nothing Personal.

Nye takter fra Undergrunn når de slipper memoarlåta «Pilestredet». (Universal)

Albumet som helhet er i tråd med denne utviklingen. Det er stor spennvidde mellom låter som «4The Boys», «OK» og «Maskin», og episke og lodne skildringer som «Nattafortelling», «Skandinarnia» og «Libretto i A», en brokete bukett metallroser med stort sett myke kjerner som representerer det mest tilbakeskuende i «Memoarer». Også ved siden av de åpenbare litterære referansene er tekstene spekket med innfall og mer eller mindre dulgte kildehenvisninger til det være seg bøker, musikk, populærkulturelle ikoner og serier, som «Peaky Blinders».

Her finner vi den avdøde danske dikteren Yahya Hassan, Sophie Elise, kultromanen «Been Down So Long it Looks Like Up to Me», Gabrielles «5 fine frøkner», Kendrick Lamar (gjennom henvisningen til Septembers «Ostavi Trag») og Elon Musk i Plazas dystopiske «Maskin» der han rapper om mekaniske skritt i djevelens andakt: «Vi lot Elon koke/Nå er det vi som skal i suppen/Dette er starten/Starten på slutten».

Tømmer hyllene for Chartreuse

Denne gangen er det færre spor etter Michelin-restauranter, Dom Perignon og andre luksusprodukter, selv om de sånn litt i forbifarten blant annet flekser en «Don Julio 1942». I stedet går de på Café Sara, og bidrar til at etterspørselen etter Chartreuse vil gjøre glisne barhyller enda tommere for munkelikøren. Låten «Nattafortelling» er noe av et nøkkelspor, med noen ekko av Jonas Benyoub i måten fortellingen utfolder seg rent vokalt.

Marstein sanket Spellemannpriser for soloplaten han ga ut i 2024. Her fra Øyafestivalen. (Mode Steinkjer)

Selve historien framstår som en planlagt og kanskje litt halvhjertet helaften, som etter hvert blir en kaosstemt «night out with the boys» som oser av samhørighet, en «oss mot alle»-attityde og et tilbakeblikk i speilet som sier noe om hvorfor det ikke bare er blitt dem, men hvorfor det fortsatt er dem. «Posisjonert oss på den bruneste bar, vi valgte vold i dag og håper vi vinner/Men hvem vet, alt jeg vet er at de gutta der stirrer/Og i kveld tar vi hver kamp vi finner», heter det i Sofia Tjeltas introduserende fortellerstemme.

Undergrunn: «Kun på Tøyen når det Øyafestivalen»

Det ligger også et «oss mot dem»-avtrykk over «Skandinarnia», som ved siden av «Pilestredet» framstår som den mest karpe-inspirerte låten. Dette er en låt som forteller om en annen hverdag enn den de selv opplever, om et Norge på den andre siden av skapdøren fortsatt er delt, som fortsatt hegner om det norske uansett hvor man befinner seg, men som når det passer smykker seg med mangfoldet:

«Vi liker kebab og teppet vårt er persisk/Kun på Tøyen når det Øyafestivalen/Og snakker kun med somaliere i taxien/Tættis på arabisk/Såper fra Marokko/Koner fra Thailand/Og rødvin fra Porto/Høy på Medellin/Og sutrer til bartenderen/Sier «byen ække lenger som jeg kjenner’n»

Samtidig blir en i utgangspunktet lett betraktning som «Libretto i A» snart noe av det mest ambisiøse gruppa har gitt ut rent musikalsk, en drømmende låt som på et vis handler om nye begynnelser, om å løsrive seg. Det er en låt der det synges like mye som det rappes, og hvor det ligger en liten følelse under av at de har hørt på Seigmens versjon av deLillos «Hjernen er alene». Denne låten sammen med de sterkeste ellers i dette feltet vokser seg store, noen langsommere enn andre, men det er i denne sammenhengen å regne som et kvalitetstegn. Det gjør at de svakeste kuttene på den 35 minutter lange skiva lett blir fyllstoff som blekner i sammenhengen.

Det er alltid noe litt merkelig når folk på Undergrunns alder gir ut noe de kaller «Memoarer», enten det er mellom permer eller i musikalsk format. Samtidig skal ikke Undergrunns memoarer tas bokstavelig i retrospektiv forstand. Det er like mye et sett memoarer slik de skapes i øyeblikket, gjennom et generasjonsblikk på egen samtid, på omgivelsene og seg selv.

Og det er et album som på mange vis speiler den uroen som omgir oss, usikkerheten, følelsen av å være en del av den siste festen før alt går til helvete. «Så lite skal til før alt går i stykker og narrativet spinna» heter det, og slik blir «Memoarer» er serie nattafortellinger fra en norsk hverdag, egnet til å holde motet oppe i en kald natt.