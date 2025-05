Nordisk toppmøte i jazz

---

ALBUM

Arve Henriksen, Trygve Seim, Anders Jormin og Markku Ounaskari

«Arcanum»

ECM

---

Arcanum er et ord med latinsk opprinnelse, som beskriver hemmelig, spesialisert kunnskap for de spesielt innvidde. Ikke et ideelt navn på ei plate fra et jazzband hvis de vil nå ut til et bredt publikum. Men ordet høres spennende ut, og det gjør musikken også.

I denne kvintetten møter vi norske Arve Henriksen (trompet) og Trygve Seim (saksofon), med svenske Anders Jormin (bass) og finske Markku Ounaskari (trommer). De har spilt med hverandre i forskjellige konstellasjoner før, alle fire sammen på Sinikka Langelands «The Magical Forest» i 2016. Produsent på ECM er som vanlig Manfred Eicher.

De to førstnevnte er blant de fremste gjengangerne i denne jazzspalten. Trygve Seim senest med fjorårets duoplate «Our Time» med Frode Haltli. Arve Henriksens ferskeste utspill er det store verket «Kvenofoni», framført med Kringkastingsorkesteret, og publisert i NRK-spilleren på kvenfolkets dag 16. mars. «Armond Lapset» på dette nye albumet er basert på en tradisjonell kvensk salme.

De fleste sporene er kreditert kvartetten sammen. Vi må anta at disse er improviserte stykker, også den nydelige «Folkesong», som høres ut som den kunne kommet fra en norsk folkesang. «Lost In Vanløse» formidler en stemning fra en bydel i København, før besunget i Van Morrisons «Vanlose Stairway». Jeg liker å tro at «Pharao» er en hyllest til saksofonlegenden Pharoah Sanders som gikk bort for et par år siden, men skrivemåten er altså litt annerledes. Fint er det uansett. Apropos legender står en kort versjon av Ornette Colemans «What Reason Could I Give» også på programmet.

Improvisasjonene beholder sansen for det stillferdige, lengselsfulle og melodiøse, og blir aldri vanskelige utskeielser for de nevnte «spesielt innvidde». Her er også flere låter som kommer med ferdig komponerte utgangspunkt. Albumet begynner med Trygve Seims «Nokitpyrt», nesten «Triptykon» baklengs, som et nikk til Jan Garbarek, Arild Andersen og Edward Vesalas norsk-finske impro-album fra 1971. Anders Jormins «Elegy» er skrevet på den første dagen av invasjonen i Ukraina. Som album høres «Arcanum» ut som 50 minutter fornuft i den fryktelige forvirringen rundt oss.

Spiller på Oslo Jazzfestival 15. august.

