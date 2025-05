«Fønix»: Fugler som ikke synger

---

5

OPERA

«Fønix»

Konsept, libretto og regi: Lisa Lie

Musikk: Stian Westerhus

Dirigent: César Cañon

Med Kenneth Homstad, Kjersti Aas Stenby, Lisa Lie, Oddgeir Thune, Ivar Furre Aam, Íris Björk Gunnarsdóttir, Bernt Ola Volungholen, Stian Westerhus

Operakoret og musikere fra Operaorkestret

Operaen, Scene 2

---

Operakompaniene i landets tre største byer har samarbeidet om å bestille tre nye sceniske musikkverk. Denne uken flyttet Trondheims bidrag, «Fønix», inn på Den Norske Opera & Ballett. Bak står scenekunstner og regissør Lisa Lie og musiker Stian Westerhus. Begge er også på scenen.

I egyptisk mytologi er fugl Fønix en fabel om gjenfødelse. En dag brenner morgenrøden fugl Fønix til aske, og opp av asken flyr en ny, ung fugl. På scene 2 har Lie og Westerhus laget et rituale i fire deler der en ny frivillig person blir begravet og gjenoppstår hver kveld, og der hver ny forestilling vil ta opp i seg elementer fra personens livshistorie. På generalprøven jeg så onsdag, ble Katja K. Bergstrøm lagt i jorden og hentet tilbake. Rundt henne utgjorde fem skuespillere og to sangere et slags forhekset begravelsesbyrå. Skuespillerne hadde dobbeltroller som fugler og mennesker og imponerte både tekstlig og fysisk. Rundt dem igjen spilte Maja Nilsens scenografi på fuglereir, bikuber, honning og fruktbarhet.

Lisa Lie (i midten) har skrevet og regissert den nye operaen «Fønix». (Erik Berg)

Men hva som eventuelt kommer fra Bergstrøms tilværelse og hva som kommer fra Lisa Lies utømmelige kilde av figurer og fortellinger, er vanskelig å vite. Lies scenetekst kan skifte på et splittsekund fra det inderlige til det patosfylte til at skuespiller Kjersti Aas Stenby (svane, Albedo og Svanhild) kommenterer sin egen tillagte sørlandsdialekt. Når Fønix dukker opp, heter han Reidar. Det er overstrømmende og morsomt. Sceneteksten blir materie. Du kan zoome ut og følge den som en koreografi, men du vet aldri når formaninger som «Ikke spis i dødsriket!» drar deg inn igjen.

Fra Lisa Lies opera «Fønix». (Erik Berg)

I denne ordflommen er den maskerte og tause figuren Månen / Fru Berta Holle (Ivar Furre Aam) et pusterom og min personlige favoritt. Hun tøfler rundt med sopelime, tomt blikk og månen på en pinne. Berta får som alle andre gjennomgå, men svarer aldri. Mot slutten vokser hun til et dansende tusenben som tar med seg aktører over til den andre siden. Berta kunne båret et scenerom alene.

Den maskerte og tause figuren Månen / Fru Berta Holle (Ivar Furre Aam) er anmelderens favoritt i operaen «Fønix». (Erik Berg)

Umiddelbart er det kort vei fra Lies flerstemte scenetekster til musikk. Operakoret glir inn i sammenhengen med funne objekter fra den klassiske musikkhistorien der tekster fra katolsk og ortodoks begravelsesliturgi kobler seg til Fønix-fabelen. Vi i publikum får også synge med på en religiøs folketone. Den fjerde veggen av virtuositet i klassisk musikk får aldri vokse seg solid.

Fra Lisa Lies opera «Fønix». (Erik Berg)

Men hvordan låter dagens opera, fuglesang eller sørgespill? Solistene Íris B. Gunnarsdóttir og Bernt Ola Volungholen har fått enkle og organiske melodilinjer av Westerhus og fargelegger dem nydelig. Jeg skulle gjerne hørt mer av alle tre. I programmet heter de to solistene «De ansatte utenfor». Det fanger musikkens rolle i denne forestillingen ganske presist. Musikken i «Fønix» er litt utenfor, litt under, litt rundt, og ja, ofte utført av ansatte.

Den akkompagnerer ritualet, men musikken får aldri være ritualet. Den blir fragmentarisk og litt forsiktig. Kanskje skjer det fordi sceneteksten allerede gjør ting musikken kunne gjort. Men både Fønix-fabelen og Lisa Lies tekstmaterie hadde tålt mer musikk, og mer musikk der teksten ikke alltid får siste ord.

Fra Lisa Lies opera «Fønix». (Erik Berg)

I institusjonene som har bestilt og finansiert de tre nye verkene, er to vokalsolister, et kor og et kammerorkester like selvfølgelig som å puste. Ingenting av det inngår i hvordan Westerhus og Lie vanligvis lager musikk og scenekunst. Stian Westerhus er normalt et orkester i seg selv. Jeg håpet lenge at det orkesteret på et tidspunkt ville folde seg ut, enten i egen person eller oversatt til andre utøvere eller elektronikk – og gjerne med avbrytelser fra skuespillere. Men det kom sjelden. Et sted tidlig i forløpet, etter at et lysende rombeformet emblem var trillet inn på scenen, åpnet musikken seg på en måte som pekte mot noe større.

Den avsluttende bevegelsen ut i byrommet fungerte supert. Publikum ble ledet over scenen, gjennom en portal og ut på gaten, der Operakoret stod. Katja Bergström gikk ombord i en robåt og forsvant utover mot Hovedøya. Institusjonen åpnet seg mot byen sin, og en mengde turister og Oslofolk ute i vårkvelden stoppet opp og ble minnet om hva operabygget rommer. Publikum fortsatte derfra til Operastranda. I ritualets siste renselse i fjorden var vi overlatt til oss selv.

Oddgeir Thune i Lisa Lies opera «Fønix» på Operaens Scene 2. (Erik Berg)

Men selv om musikken kunne fått og tatt mer plass i Fønix, skal scene 2 i et operahus med respekt for seg selv nettopp legge til rette for forestillinger som denne. På generalprøven var salen full av folk som frekventerer samtidsscenekunst, utstillingsåpninger og konserter. Jeg ser dem sjelden i Operaen. Nye uttrykk og arbeidsformer oppstår gjennom praksis, og det gir veldig mening at nye produksjoner får spille i flere byer. Trepartssamarbeidet (som de faktisk kaller det, på lønnsforhandlings-lingo) mellom operaene i Oslo, Bergen og Trondheim har stort potensiale.

Anmeldelsen er skrevet på grunnlag av generalprøven. Spilles 2. - 5. mai på Operaen. Skal senere settes opp i Trondheim og Bergen.