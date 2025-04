The Impossible Green: Griper etter drømmene på ny

---

The Impossible Green

«Quicksilver Daydream»

Westergaard Records

Fra basen i Trondheim har bandet The Impossible Green en god stund blitt regnet blant de fremste og beste garantistene for at det fortsatt er vitalt liv innen den klassiske popmusikken, nærmere bestemt den med islett av rockens eviggrønne puls. Dette inntrykket vil bare forsterkes ytterligere av «Quicksilver Daydream», som først og fremst frir til alle som hegner om sjangeren fra før av.

Fjorårets debutalbum «In Technicolor» endte opp på svært manges årsbestelister. En kombinasjon av tidløs amerikanskinspirert pop, fyldige strøk av americana og samtidig et internasjonalt lydbilde som henter impulser fra de aller største, synes aldri å gå av moten. Legg til en nesten unik følelse av å lytte til et band, og samtidig gjennomslagskraften i vokalen til Mathias Angelhus, og svaret på «hvorfor?» gir seg selv.

The Impossible Greens «Quicksilver Daydream»

The Impossible Greens andrealbum «Quicksilver Daydream» styrer etter de samme historiske merkestolpene som debuten, uten at de havner i den blindt tilbakeskuende og nostalgiske grøfta av den grunn. Om albumene nå kommer tett, har de mange nok år bak seg fra før, til at de framstår som sjeldent samstemte og samspilte. Særlig måten de dyrker harmoniene og de detaljrike lydteppene på i de flotteste sangene på «Quicksilver Daydream», har en imponerende effekt.

The Impossible Green: «Quicksilver Daydream»

Det handler om gjenkjennelse, men samtidig nyskapelse. Om at man føler seg plassert i 1970-talls amerikansk countryrock det ene øyeblikket, slynges man brått til De britiske øyene og popens storhetstid i det neste, for så innse at dette sjangerløftet ikke kunne oppstått på andre steder av tidsaksen enn i dag. Det handler om kvalitet fra ende til ende, fra bunn til topp.

En stomprocker som «I Want Your Money» utgjør allerede under albumets første halvdel et lite brudd, en befriende tyngre sjangervariant i et løp av låter som vender solsiden opp. Den er også et eksempel på de fine gjesteinnsmettene på skiva, med blant annet barytonsaksofon fra nestor Rolf Martin Snustad (Spidergawd med flere).

Som på brorparten av låtene bidrar også Sara Fjeldvær og Johanna Reine-Nilsen på dette kuttet med nydelige koringer, mens særlig Fjeldvær, som ga ut den fine duoplaten «Like Waves» sammen med Angelhus i fjor, gjør at det litt melankolske tittelkuttet blir så harmonimettet at det er en fryd.

I samme som divisjon som tittelkuttet står også «Hotel Continental Blues» fram som en melodiøs perle, fulgt opp av «Sheepless» og senere ut i løpet også «25 Hours» og de tunge, bakenforliggende anslagene i «Blinding Light» Pt. 1 og Pt. 2, som sender tankene til 70-tallets dunkle avkroker uten at man helt greier å sette fingeren på hva de inneholder. Mye handler om det distinkte og samtidig øsende virtuose gitarspillet til Johannes Konstad Brevik, som for eksempel på «Back On The Tiles».

The Impossible Green fra Trondheim

The Impossible Green har hyret Alexander Pettersen, som var med i The South og har spilt med Ida Jenshus og Odd Nordstoga, til å ivareta produksjonen på dette albumet. Han bidrar også med gitar og er et lydvisuelt kraftsentrum i hvordan «Quicksilver Daydream» smyger seg langs pophistoriens mer ru overflater, og særlig slik den utviklet seg i de saueskinnsjakkekledde miljøene i en gitt brytningstid.

Likevel savner man innimellom en enda skarpere klo, en hang til å skape større kontraster, mer tyngde og mer gruff i all skjønnheten, slik debutalbumet hadde da Brynjar Takle Ohr fra El Cuero og Spidergawd produserte. Og ikke minst slik bandet framstår live.

The Impossible Green er ute med albumet «Quicksilver Daydream». (Eirik Havnes)

«Quicksilver Daydream» behøver låter som «Sway & Pursue» og nevnte «I Want Your Money» for at ikke helheten skal bli for pen, for kalkulert. Samtidig er det umulig å ikke erkjenne at albumets kanskje roligste stund, den episke balladen «Julietta», er perfekt produsert og arrangert, og framstår som en låt som matcher det aller beste innen det internasjonale sjiktet The Impossible Green lener seg mot.

«Quicksilver Daydream» er jevnere enn debuten, mer selvsikker, og ikke minst mer original i måten den forvalter en musikkhistorisk oppskrift The Impossible Green på ingen måte er alene om å bruke. Fortsetter de slik er Trøndelag og Norge for øvrig snart noen numre for små for et band som har god grunn til å følge sine internasjonale ambisjoner.