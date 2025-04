---

Alle med sans for jazzrock ispedd en god dose sjelfull funk, har all grunn til å sjekke ut bandet EH3, for her får du solide doser av det. «Close to Nothing» er andre album fra trioen til gitarist Erland Helbø, etter debuten «Improve Reality» i 2020.

Trioen er den samme som på debuten, med seg har gitarist, låtskriver og bandleder Helbø bassist Frode Berg og trommeslager Erik Smith. Det hele krydres med gjesteopptredener fra Knut Løchsen (keyboard og synth) på tre låter og Brynjulf Blix (hammond) på en låt. Det er en solid og bred erfaring denne gjengen kan skilte med, Berg kjenner vi for eksempel både fra mer lavmælt poetisk pianotriojazz i Helge Lien Trio og som bassist i Oslo-Filharmonien, og her altså som leverandør av fete basslinjer i groovekompaniet til gitarist Helbø.

Og du verden som det groover av denne gjengen, sjekk bare den funky tittellåten, et musikalsk godstog av funk. Med EH3 får vi breiale riff med en dunst av 70-tall i et øyeblikk og funky fusion i det neste, i en dynamisk reise der det åpnes store rom for de ulike musikerne, og det serveres solide doser gnistrende og virtuost solospill i alle ledd, ikke minst fra bandlederen selv.

I norsk sammenheng skiller bandet seg fra mange andre i det boblende kokepunktet der jazzen møter rocken. De lener seg mer mot et klassisk jazzrock/fusion-uttrykk med inspirasjon fra blant andre toneangivende amerikanske gitarister som Mike Stern og Scott Henderson, og hans band Tribal Tech. Her hjemme er plateselskapet Losen en stødig leverandør av musikk i dette landskapet, neste uke slipper plateselskapet for øvrig nytt album fra bandet til pianist Jan Gunnar Hoff, som tidligere har hatt et svært vellykket samarbeid med nevnte Mike Stern.

Det er høyt nivå over det EH3 serverer med «Close to Nothing». Trioen debuterte på et tidspunkt da pandemien spente bein for det meste av konsertvirksomheten. Den tida er heldigvis over og nå er det all grunn til å se opp for bandets groovy og funky jazzrock på en scene nær deg.

