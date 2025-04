Påskens beste lesetips

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Krim og kviss er norske påsketradisjoner. Men psst – det er faktisk lov å lese bøker utover senvåren og sommeren også... Her er ti tips, i tilfeldig rekkefølge:

«Ingen» av Pascal Engman (Gyldendal)

Pascal Engmans sjuende bok med politietterforsker Vanessa Frank i hovedrollen, «Ingen», starter friskt med at en finansfyr blir drept på lukket sexfest. Samtidig skyter en tenåring en mann på kafé, og forsvinner.

I vanlig engmans stil tar det tid før forbindelsen avsløres: Det skal dreie seg om menneskesmugling, barnesoldater, dop og vold, kort sagt en alarmerende skildring av de svenske tilstandene Engman advarer om gjennom hele serien.

«Ingen» er ikke hans aller beste, men den inneholder alt fansen liker – inkludert et nytt kapittel i det evige av-og-på-forholdet mellom Vanessa og eks-spesialsoldat Nicolai Paredes.

Val McDermid: «Bak løgnen»

Mange fikk med seg TV-serien «Karen Pirie» på NRK, der den unge etterforskeren Karen Pirie løste en henlagt sak med bånd til nåtida. «Bak Løgnen» er den skotske krimdronningen Val McDermids sjuende bok med Karen Pirie i hovedrollen.

Det er pandemi og strenge portforbud i Edinburgh. Gatene ligger øde, det meste er stengt. Pirie har egentlig yrkesforbud. Men da det dukker opp et upublisert bokmanus som kanskje er forklaringen på en ung kvinnes forsvinning, klarer hun ikke holde seg. Problemet er bare at manusforfatteren er død… ble han drept?

Pirie tar saken. Parallelt skal det vise seg at pandemien byr på problemer også i kjærlighetslivet hennes, og for de syriske flyktningene hun prøver å hjelpe.

Uketsu: «Rare bilder»

En psykologiprofessor tolker en barnetegning. Jenta som laget den, drepte moren sin. Vil hun drepe igjen? Og hva er sammenhengen mellom tegningene i den mystiske bloggen en student oppdager og det brutale mordet på en kunstlærer?

Den anonyme japanske forfatteren Uketsu legger opp til en spennende sporlek gjennom tekst og bilder i «Rare bilder».

I sosiale medier er boka for lengst blitt et kultfenomen. Dels fordi forfatteren alltid opptrer mystisk maskert. Mest fordi boka er morsomt original. Ikke minst for norske lesere, som får en aldri så liten leksjon i japanske kulturelle særegenheter i bonus.

Eva Fretheim: «Fuglekongen» (Tiden)

Eva Fretheim: «Papirdukkene» og «Fuglekongen»

Rolig og forsiktig er Eva Fretheim i ferd med å bygge seg opp som en av de stødigste norske krimforfatterne. Hun ble nylig tildelt selveste Riverton-prisen for fjorårets bok, «Fuglekongen», som er ute i pocket nå.

I «Fuglekongen» løste politietterforsker Vigdis Malmstrøm mordet på en heller kjip bygdegangster, med mulige bånd til et bankran han aldri ble dømt for.

Også «Papirdukkene» utspiller seg på bygda. Der blir en kvinne funnet brutalt drept i låven hun leide billig for å bruke som atelier. Politietterforsker Malmstrøm tar saken, som viser seg å ha dype røtter kvinnens fortid. Kan svaret finnes i kunsten hennes?

Bernard Minier: «Et øye i natten»

Fransk krims fremste forfatter har med «Et øye i natten» skrevet sin åttende krim i serien om politietterforsker Martin Servaz i Toulouse.

Denne gangen er skrekkfilm gjennomgangstema for Minier: En hyllet horrorfilmskaper lever isolert oppi fjellene. Han liker ikke besøk, men gjør et unntak for en filmstudent. Men allerede på veien dit, begynner underlige ting å skje henne. Blir hun forfulgt?

Uhyggen stiger, ikke minst da personer knyttet til filmskaperens kultfilm – en film som aldri ble vist – blir funnet drept på de skrekkeligste måter. Plutselig er verken Servaz eller kollegaene hans trygge.

Agustina Bazterrica: «Kjøtt snakker ikke»

Dette er ingen krim. Men grotesk bloddryppende detaljer er her flust av, for i «Kjøtt snakker ikke» slaktes og flås menneskekropper. Så spises kjøttet(!)

I argentinske Bazterricas dystopi har en type pest gjort kjøttet av alle dyr og fugler giftig for mennesker. Dyr er nå utryddet. Men ikke folks kjøtthunger…

Statskontrollert kannibalisme er blitt løsningen, både for ernæringens skyld og som et tiltak mot overbefolkning. Originalt og tankevekkende. Og ganske ekkelt – på den underlig medrivende måten.

Elizabeth Strout: «Fortell meg alt»

Alle elsker Elizabeth. Kanskje fordi hun så tydelig elsker folk. Hun er ikke akkurat kjent som krimforfatter, men «Fortell meg alt» byr faktisk på et slags mordmysterium. For hvem drepte Gloria? Var det virkelig sønnen?

For anledningen samler Strout alle de elskede karakterene sine. I sentrum står den aldrende advokaten Bob Burgess fra «The Burgess Boys», men også Isabelle fra debuten «Amy og Isabelle», Lucy Barton med eksmann William, samt den aldrende Olive Kitteridge, er med.

Strout har aldri fryktet de Store Temaene i menneskenes liv: Kjærlighet. Sorg. Familie. Vennskap. Aldring. Ensomhet. «Fortell meg alt» er intet unntak.

Viggo Valle: «Kor ska’ vi reis?»

En epoke er over: Påsken 2025 blir den første siden 1987 uten radioprogrammet «Påskelabyrinten» med Viggo Valle som programleder. NRK byr riktig nok på en erstatter, men med endringer i hvordan labyrinten skal legges opp.

Dermed er gleden stor over at selveste «Kor ska’ vi reis?»-generalen Valle byr på en geografiquiz-bok som heter nettopp det.

Den er ifølge forlaget en samling av hans ti beste påskelabyrinten av den typen trofaste radiolyttere vil kjenne igjen – faktaopplysninger blandet med ordspill, som sammen fører fram til et sted i inn- eller utland.

Naomi Klein: «Dobbeltgjenger»

Det kanskje største og virkelig skrekkelige mysteriet nå for tida, er ikke oppdiktet, men ekte. Nemlig dette: Hva feiler det amerikanerne som stemte fram Trump? Hva slags verden lever folk i for å se hans løsninger som de beste? Amerikanske Naomi Kleins svar på spørsmålene er grundige og innsiktsfulle.

«Dobbeltgjenger» tar utgangspunkt i at Klein ofte blir forvekslet med navnesøster Naomi Wolf. Før hadde de lignende syn på noen saker, men Wolf er blitt mer og mer radikalisert, til hun – en jødisk kvinne – nå tilhører den ytre, jødehatende, kvinnefiendtlige høyresida.

Klein viser hvordan konspirasjoner skaper fellesskapet mange amerikanere savner. Og – enda viktigere – peker på en vei ut.

Solvej Balle: «Om utregning av romfang 1»

En fascinerende gåte ligger til grunn for danske Solvej Balles romanserie «Om utregning av romfang»: Hvorfor ble Tara Selter sittende fast i 18. november? Og hvordan skal hun klare å komme seg løs fra datoen hun opplever igjen og igjen, hver gang hun våkner om morgenen?

Ikke krim, med andre ord, men en spennende invitasjon til å tenke over tid, rom og sted. Hva man bruker livet til.

Nå har også den engelskspråklige verdenen oppdaget Balle. Første bind er finalist til den høythengende Bookerprisen, som deles ut i mai. Her hjemme foreligger fem av totalt sju planlagt bind i serien. Flaks, for det er lett å bli hekta.

