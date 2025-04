Mangfoldig musikk for fred

---

JAZZ

Daniel Herskedal

«Movements Of Air»

Editions

---

Når Spellemannprisene deles ut rett over påske er Daniel Herskedal nominert til årets internasjonale suksess for albumet «Call For Winter II», i konkurranse med blant andre Girl In Red og fiolinisten Vilde Frang. Han har tidligere fått prisen i åpen klasse for den første «Call For Winter». Han nådde også ut til et nytt publikum da han slo seg sammen med Emilie Nicolas på fine «Out Of The Fog» i 2022.

Herskedal har med sitt nye «Movements Of Air» gitt ut ti album på det britiske selskapet Editions – fem av dem med trioen som er tilbake her. Tubaisten spiller igjen med Helge Andreas Norbakken (perkusjon) og Eyolf Dale (piano). Det er bare en måned siden sistnevnte fikk lovord i denne spalten med sin egen trio og albumet «When Shadows Dance».

Begrepet lydlandskaper er sjelden mer dekkende enn hos Daniel Herskedal. Platene hans har ofte hatt natur og klima som tema. Men titlene på mange av låtene signaliserer han at han vil mer enn bare å lage stemningsfull atmosfærisk musikk. Det ligger et større alvor bak. Denne gangen med dyp bekymring for verdenssituasjonen, og et ønske om å tenne håp.

Albumet begynner lyst og ledig med «The Olive Branch», med olivengrenen som fredssymbolet vi blant annet kjenner fra FN-flagget. «Peace Crossing River» og «The White Flag» er andre komposisjoner som sender de samme fromme signalene. Et av sporene heter «Civilian Casualties», og høres ut som en inntrengende sørgesang for utallige uskyldige ofre for krig.

Med den mangfoldige, uttrykksfulle lyden av hovedpersonens tuba i front er dette sterke, melodiøse og klangfulle meditasjoner over tilværelsen. Mest jazz er trioen i «Mountains Of Companions» og «Change» der Dale slår seg løs ved tangentene, Norbakken spiller ekstra fleksibelt på trommer, mens Herskedal holder bassgrooven gående på tuba.

Albumet kommer 25. april, men tre spor er allerede ute på strømmetjenestene. Og siden prismet på plateomslaget gir meg assosiasjoner til Pink Floyd tar jeg sjansen på å anbefale Daniel Herskedal for dem som setter pris på den gruppas tidlige utforskende instrumentalmusikk, inspirert av store og små bevegelser mellom himmel og jord.

Daniel Herskedal: Movements Of Air (Editions)

Les også: Derfor har Elon Musk så mange barn

Les også: Ekspert Kalle Moene: Dette må du vite om Donald Trumps tollsatser

Les også: Myndin Nerdrum: Sårbarhet i klassisk innpakning (+)