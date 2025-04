«Siste kapittel» på NRK: Fortsatt dødelig sjarmerende

---

«Siste kapittel – sesong 2»

(«Moonflower Murders»)

Regi: Rebecca Gatward

6 episoder à 45 minutter

NRK TV

Den første sesongen av «Siste kapittel» («Magpie Murders»), som var NRKs påskekrim i 2022, ble et høydepunkt for alle som liker klassisk «hvem gjorde det»-krim i tradisjonen til Agatha Christie. Basert på Anthony Horowitz bøker om forlagsredaktøren Susan Ryeland, er serien en internasjonal hit takket være et stilsikkert grep om to parallelle historier fra hver sin tidsalder, og med et ensemble skuespillere som sjarmerte seerne i senk.

Det gjelder i særdeleshet hovedpersonene Susan Ryeland, spilt av Mike Leigh-kjenningen Lesley Manville, og Atticus Pünd, nydelig og tidløst framstilt av Timothy McMullen. Nå er det umake radarparet tilbake i en ny seksepisoders sesong to.

«Moonflower Murders» på NRK

«Siste kapittel» føyer seg inn i en krimtrend hvor den som oftest kvinnelige helten ikke nødvendigvis er en tradisjonell etterforsker. Serien spekulerer heller ikke den rå volden som også har preget britisk krim de senere årene i kjølvannet av den såkalte «nordic noir»-bølgen. Ikke dermed sagt at det ikke er blodig død, svik og annen fordervelse på ferde. Også «Siste kapittel» sesong to, kalt «Moonflower Murders», inneholder nok av drama for Susan Ryeland.

Moonflower Murders - Season 2 Klassisk påskekrim blir det når Leslie Manville er tilbake som Susan Ryeland i andre sesong av «Siste kapittel» på NRK, basert på Anthony Horowitz bøker. (Jonathan Hession/Eleventh Hour/Sony Pictures Television/Jonathan Hession/Eleventh Hour/Sony Pictures Television)

Siden sist har hun flyttet til Kreta hvor hun driver et lite hotell sammen med kjæresten Andreas (Alexandros Logothetis), men drømmen om et rolig liv på en pittoresk gresk øy stemmer ikke helt overens med virkeligheten. Det er ikke måte på hvor mye som kan gå galt på et lite hotell, særlig på kjøkkenet. Alt dette sliter også på forholdet mellom henne og Andreas. Susan savner forlagsverdenen, og hun savner England. Seerne som forventer grønn engelsk landsbygd, snerte sportsbiler og blodstenkte mysterier med stiv overleppe, behøver selvsagt ikke bekymre seg.

Fra Kreta til Atticus Pünd

Redningen kommer i form av et middelaldrende ektepar som oppsøker Susan på Kreta. De driver også et hotell, et heller eksklusivt et hjemme i England, og for åtte år siden var det åsted for et brutalt drap på bryllupsdagen til datteren Lisa (Rosalie Craig). Nå har Lisa forsvunnet, og foreldrene er overbevist om at det har sammenheng med en krimroman skrevet av avdøde Alan Conway, som Ryeland var redaktør for.

I første sesong var det et manglende siste kapittel i Conways bokserie om den fiktive privatdetektiven Atticus Pünd som inneholdt nøkkelen til en mordgåte, men som han ikke rakk å levere før han døde under mystiske omstendigheter. Nå handler det om en av Conways tidligere bøker som han skrev på bakgrunn av hotellmordet, som fikk stor oppmerksomhet i mediene da det skjedde.

Alan Conway og 50-tallet

Den sleipe og blæreoppblåste Alan Conway besøkte selvfølgelig hotellet i sin research, og selvsagt er det store likhet mellom virkelige personer og hans fiktive rollegalleri i boken med handlingen lagt til 1950-tallet. Lisa oppdaget trolig en detalj som satte henne på sporet etter hvem morderen egentlig var, og med det vissheten om at den som ble dømt den gang egentlig er uskyldig.

Moonflower Murders - Season 2 Susan Ryeland og Atticus Pünd i «Siste kapittel», oppfølgeren til «Magpie Murders», på NRK denne påsken. (Jonathan Hession/Eleventh Hour/Sony Pictures Television/Jonathan Hession/Eleventh Hour/Sony Pictures Television)

Susan kan ikke si nei til oppdraget om å finne Lisa før det er for sent, og et klekkelig honorar kommer dessuten godt med i hotelldriften. Hun drar hjem til England, leser i boken og begynner å nøste i både nåtid og fortid med fantasien Atticus Pünd som samtalepartner. Serien vinner på måten en mordgåte i tradisjonen til Miss Marple og Poirot, nærmest i kombinasjon speilet gjennom henholdsvis Susan og Atticus, sistnevnte satt inn i en herlig 50-tallsramme.

Hitchcock-skuespiller og inspektør Locke

Brorparten av de øvrige skuespillerne har ulike roller i begge de to tidsløpene og mysteriene, men også her speiler karakterer og typer speiler hverandre. Sentralt i 50-tallets historie står den fallerte men fortsatt glamorøse Hollywood-stjernen og Hitchcock-skuespilleren Melissa James (også Rosalie Craig), mens Daniel May er fortsatt er en favorittkarakter for mange i dobbeltrollen som den lokale politiinspektøren Locke og Chubb.

Andre birolleinnehavere som virkelig løfter serien er Pippa Bennett-Warner, som nå har trippet elegant inn som Atticus Pünds assistent Madelaine Cain, og Mark Gatiss som spiller den ulykksalige Frank Parris og filmprodusenten Oscar Berlin. Anthony Horowitz’ eget manus er smart og sofistikert, med en og annen skruball akkurat idet man tror alt er forutsigbart. Men seriens fremste appell er likevel skuespillerne, miljøet, landskapet og tidskoloritten, som er skarp ivaretatt av den rutinerte serie- og krimregissøren Rebecca Gatward.