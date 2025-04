Nye «Bergerac» korker flaska på NRK

---

4

TV-SERIE

«Bergerac»

6 episoder a 45 minutter

NRK TV, fra 10. april

---









Det både kjøres og etterforskes med ganske god promille i «Bergerac», som er en gjenskapelse av den enormt populære britiske kriminalserien fra BBC, som på NRK i Norge ble sendt fra 1982 til 1991. Den klassiske krimmen hadde den senere «Mord og mysterier» («Midsomer Murders»)-hovedpersonen John Nettles i hovedrollen som den smilende, barske og lett værbitte politietterforskeren Jim Bergerac.

I skinnjakke og en burgunderrød 1947 Triumph Roadster romsterte Bergerac rundt på kanaløya blant feterte rikinger og skatteflyktninger. Nå er serien hentet fram fra glemselen og irske Damien Molony overtatt rollen. Det er med andre ord ikke noen «unge Bergerac»-variant vi får, men en oppliving av originalserien hvor også det øvrige rollegalleriet skimtes så vidt bak en oppusset fasade med tunge britiske skuespillere i de bærende rollene.

Den nye «Bergerac» har kanskje tatt innover seg at det må være måte på hvor mange som kan myrdes på en liten øy, så handlingen denne gangen er ikke avsluttende fra episode til episode, men strekker seg over alle de seks kapitlene som nå slippes. En ny utgave av «Bergerac» har uansett stort potensial når det gjelder å oppgradere originalens underliggende humor, rollefigurer som nærmer seg karikaturen og handlingsforløp som utnytter potensialet som ligger både i denne øyas spesielle befolkning, luksusen og landskapet.

Bergerac S1 Damien Molony har overtatt rollen som den legendariske politimannen Jim Bergerac i NRKs nye «Bergerac»-serie som er lagt til øya Jersey. (Colin Hutton/UKTV/NRK)

Men serien er blitt overraskende trygg og dreier seg mest om Bergeracs sammenraste privatliv, mens handlingen lider litt av at stadige forgreininger og avsporinger smøres tynt utover seks episoder i håp om at den skal bære helt hjem.

Bergerac oppklarer mord på Jersey

Jim Bergerac er et vrak, og det samme er den karakteristiske bilen hans. I dagens versjon er han ikke en skilt playboy-aktig type med et frynsete rykte, men enkemann og sterkt traumatisert av konas død seks måneder tilbake. Han er blitt permittert fra jobben på grunn av tung drikking, neglisjerer tenåringsdatteren Kim (Chloé Sweetlove) og er i stadig konflikt med svigermoren Charlie Hungerford, Kims mormor.

Det vil altså si at originalseriens sleipe og bøllete Hungerford, spilt av Terence Alexander, nå er blitt en kvinnelig utgave av den steinrike og skeptiske Bergerac-nemesisen fra 80-tallet. Hun spilles av veteranen Zoë Wanamaker, og er mest opptatt av å overta ansvaret for barnebarnet på grunn av Bergeracs drikking.

Men mord blir det uansett. Den lugubre rikingen Arthur Wakefield (Philip Glenister), sønnen Julien (Timothy Renouf) og hans assistent Margaret (Pippa Haywood) er i operaen da Arthurs svigerdatter blir brutalt drept hjemme hos dem.

Bergerac får en sjanse

Selv til Jersey å være er dette et såpass høyprofilert mord at det er verdt å tørke opp for. Bergerac melder seg til tjeneste og korker flaska. Men det er lettere sagt enn gjort, også fordi hans arge konkurrent i politistaben, Barney Crozier (Robert Gilbert), gjør sitt for å få kollegaen til å framstå som udugelig. Bergeracs overordnede går motvillig med på å gi han en sjanse, men på den betingelsen at han jevnlig møter hos en psykiater.

Bergerac S1 Damien Molony som Jim Bergerac i den nye «Bergerac»-serien som vises på NRK i påsken. Her med Robert Gilbert som kollegaen Barney. (Colin Hutton/UKTV/NRK)

Jim Bergerac biter tennene sammen og klamrer seg til instinktet, som er en smule rustent. Han blir nærmest patologisk opptatt av to mistenkte. Den ene er Arthur Wakefield selv, en regelrett lyssky drittsekk av en industrimagnat som er blant øyas rikeste. Philip Glenister (fra blant annet «Life On Mars») er som skapt for rollen som en mann som kunne fått melk til å surne bare ved å åpne kjøleskapet.

Jim Bergerac spilles av Damien Molony

Like opphengt blir Bergerac i en John Blakely (Stephen Wight), som nylig er sluppet fri etter mange år bak murene. Blakely har et rulleblad som blant annet innebærer å kidnappe svært unge jenter, og det var Bergerac som sørget for å han ble tatt etter en særdeles stygg sak. Når Bergerac blir å bli innpåsliten i forbindelse med etterforskningen av det ferske mordet, begynner Blakely å planlegge hevn på egen hånd.

Damien Molony har tidligere spilt i serier som «Being Human» og «Ripper Street», begge produsert av BBC. Nå tar han over et flaggskip av en serie, og er god som en plaget og selvdestruktiv alenefar som blir i overkant dedikert til jobben.

Den største utfordringen er at handlingen, eller rette sagt de parallelle handlingene, aldri helt finner den balansen den burde hatt, og at de øvrige karakterene – med unntak av Arthur Wakefield – blir litt for ordinære til at virkelig bidrar til å løfte «Bergerac» som serie opp over den gjennomsnittlige britiske krimmen.

Det er som om serieskaperne enten har hatt litt for stor respekt for originalen, eller de har tenkt at de skal gjøre alle til lags, men i selve hovedpersonen har de gjenskapt en skikkelse som bærer på så mye gammelt slagg og så mye frustrasjon og tungsinn at det aldri blir kjedelig.