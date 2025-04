En mørk aften med Michael Krohn

---

I senere år har Michael Krohn ofte gått tilbake til sin innholdsrike sangbok med forskjellige nyinnspillinger, noen ganger alene i studio, andre ganger i mer sosiale sammensetninger. Av og til låter sangene nesten som før, men ofte helt annerledes.

«Michael Krohn som crooner» skrev jeg om det flotte albumet «Søvnløse netter» i 2018, der han framførte flere andre gamle sanger, og noen av de samme som her, med rutinerte musikere som Bugge Wesseltoft og Geir Sundstøl. Det er som «crooner» vi møter ham igjen nå. Sart og følsom, veldig langt fra punkrocken han kom fra. De som hoppet opp og ned har blitt så alvorlige nå, som han sang i «Idiot Rock» for 42 år siden.

Dette nye albumet har 12 spor fra to konserter Michael Krohn gjorde med pianisten Geir Bratland, som ellers spiller i Dimmu Borgir og har vært med i flere andre metalband. Den første av disse kveldene var på Røverstaden i 2019. Det samme lokalet som til å begynne med het Club 7 og senere Sardine’s. Det var her jeg hadde min kanskje største Raga Rockers-opplevelse med slippkonserten for «Forbudte følelser» i 1988.

Michael Krohn og Raga Rockers

For en stund siden fikk vi vite at Michael Krohn av helsemessige grunner ikke kan synge på konserter med Raga Rockers lenger. Nå kommer visst gruppa snart tilbake på scenen likevel, med Krohn på gitar og Ivar Eidem (Matchstick Sun) som vokalist. Stemmen høres ikke vesentlig svekket ut i opptakene vi får servert her, men forsterker det følsomme uttrykket i sangene.

«Soaré Noir» heter albumet. Soaré er en fransk betegnelse på et aftentreff med kunstneriske innslag. Noir er bare mørkt. Michael Krohn kommer på scenen til entusiastisk applaus. – Ta det rolig, dere har ikke hørt meg ennå, sier han. Han skal bare få på seg solbrillene, så er han klar. – Hvis deres synes dette er trist skal vi bare videre nedover, forklarer han etter å ha sunget «Skutt». «Livet blir så meningsløst når ungdommen er over», begynner «Normal industri». Dette er ikke lett underholdning.

Den formidable kraften i Raga Rockers som gruppe kan noen ganger ha dekket over andre egenskaper i sangene til Michael Krohn. Her viser han dem fram fra nye sider. Også noen av dem han spilte inn i andre sammenhenger. «Folk med penger» kom opprinnelig ut med gruppa Easy Riders, og fikk ikke den oppmerksomheten den fortjente. I denne versjonen er sarkasmen tydeligere. Penger er ikke alt, selv om det er bedre enn ingenting. Jeg er ikke sikker på at folk med penger sovner så trygt og godt hver kveld. Et høydepunkt på albumet, der Geir Bratland nærmest slår over i boogie woogie i sluttspillet. Pianisten står i det hele tatt for mye mer enn bare et alminnelig tonefølge til Krohn selv.

Michael Krohns koronakonserter

Røverstaden-settet slutter med «Trist at det skulle ende slik» fra 1983. Trist er framførelsen langt ifra, selv om teksten er nådeløs i beskrivelsen av hvordan det gikk med de unge gutta da de ble gamle. Michael selv var 24 da han kom med denne.

Over til Sentralen i 2020, for en av dette spillestedets mange koronakonserter, for tom sal, men direkte overført på internettet. Duoen mangler kontakten med publikum, men får til gjengjeld klarere lyd. De begynner med enda et høydepunkt, Raga-nummeret som heter «Høydepunkt», som er enda en betraktning om tomheten på toppen, og enda en sang som tar godt vare på denne nye sjansen den har fått.

Her får vi også høre Raga-favoritten «Hun er fri», og til slutt «Jeg vil bli som Jesus», som går helt tilbake til 1980, som et av glansnumrene til gruppa Kjøtt. Men mellom disse kommer «En ny dag truer», en av de nyeste sangene, fra soloalbumet «Unwanted» fra 2017. Enda en av disse sangene hans som er altfor lite kjent, men som her skinner ekstra sterkt i sin miserable skjønnhet.

Siden det er Spellemannprisen igjen rett over påske er det verdt å minne om en av de største skandalene av alle: At verken Michael Krohn eller Raga Rockers noen ganger har blitt tildelt denne harpa. Men hvem vet? Kanskje «Soaré Noir» vinner viseklassen neste år?