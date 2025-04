Oslo Nye: – Vi lever, og skal fortsette å leve

– Vi gjenoppstår som et mindre teater. Men på ingen måte et dårligere teater. Kanskje er vi enda mer på hugget. Nå er det eksistensielt. Ikke noe kødd, sier Runar Hodne til Dagsavisen.

Han er kunstnerisk leder ved Oslo Nye Teater, i det som har vært et av de vanskeligste årene i teaterets historie.

Oslo Nye eies 100 prosent av Oslo kommune. Den 30. september 2024 ble det klart at kommunen ville redusere sitt tilskudd til teateret fra 90 til 53 millioner.

Tross heftige protester med mange kjente skuespillere i front, vedtok kommunepolitikerne kuttet på rundt 37 millioner den 11. desember.

Kuttet har ført til en nedbemanning med 17 årsverk. Det betyr færre forestillinger. Dessuten er dukketeateret i Trikkestallen på Torshov lagt ned.

Les også: Nå er siste bæsj falt på Trikkestallen (+)

– Vi var allerede i gang med nedbemanning da vedtaket om kutt kom. Totalt blir vi 30 færre ansatte enn da jeg startet 1. januar 2023. Konsekvensen er at vi planlegger halvparten så mange forestillinger i 2026 som i 2023. Det blir mindre aktivitet. Men ikke lavere kvalitet, sier Hodne.

Les også: Fin urpremiere på National: «plutselig kan hele scenen eksplodere i en badescene eller dans» (+)

Stengt pga. rør

Nå som dukketeaterscenen på Trikkestallen er nedlagt, vil Oslo Nye holde hus to steder: Hovedscenen i Rosenkrantzgate, og Centralteatret i Akersgata.

Bortsett fra en «liten» detalj: Etter påske stenger Hovedscenen. Den åpner ikke igjen før uti august.

– Rørfornyelse. Oslo Nye fyller hundre år i 2029. Bygget er like gammelt. Rørene også. Oslo kommune eier bygget. De varslet om at vi må stenge slik at de kan rehabilitere røropplegget, forklarer Hodne.

Arbeidet kommer til å ta flere år. Altså vil det ikke kunne spilles teater på Oslo Nyes hovedscene på senvåren og sommeren i flere sesonger. Hvor mange år, er fortsatt uklart.

– Vi er jo glade for at vi slipper å stenge huset i en lang periode. Vi vil fortsatt ha aktivitet i høysesongen, fra august til mars/april.

– Det er klart det skaper visse utfordringer. Vi bruker scenen til prøver også, for forestillingene vi skal sette opp utover høsten. Så det blir mange skohorn-løsninger framover, med prøver her og der. Vi er vant å jobbe rundt utfordringer, så det skal nok gå greit. Men optimal er stengningen ikke, sier Hodne.

Vi må stenge slik at de kan rehabilitere. — Runar Hodne, teatersjef ved Oslo Nye

Musikaler i Oslo

De tretti årsverkene som nå er kuttet, er tatt fra hele organisasjonen, både på og bak scenen.

– Det har vært noen spesielle måneder, men nå håper jeg vi er gjennom den vanskeligste delen. Det er en lettelse. Folk har vært utrolig løsningsorienterte. De har gått rett fra avskjedsfeiringer og drøftingsmøter til å gi alt i prøver på nye stykker, sier Hodne.

– Alle har gått på frivillige ordninger. Noen har blitt omplassert og fått nye oppgaver. Men ingen avdelinger er lagt ned. Vi må ivareta alle fagfunksjoner vi har.

Nå er det eksistensielt. Ikke noe kødd. — Runar Hodne, teatersjef Oslo Nye

Likevel: Med færre folk, blir det vanskeligere med de aller største produksjonene. Noen musikaler krever for eksempel svært mange mennesker i arbeid.

– Akkurat de stykkene kan andre teatre ta seg av. Men vi har fremdeles et ekstremt sterkt ensemble med folk som virkelig kan synge. Så vi skal fortsatt sette opp musikaler, vi blir bare nødt til å velge stykker som ikke krever et så stort maskineri rundt, sier Hodne.

«Pinocchio» på Oslo Nye

Første store nye forestilling har premiere i august: «Pinocchio» forteller den klassiske historien om en dukke som vil bli menneske.

– I vår versjon forstår han at det ikke er så lurt. Han vender tilbake til naturen, så vi får et slags økologisk fokus også. Jeg ville lage en skikkelig signaturforestilling, med skuespillere og dukker. Oslo Nye Teater er og skal være et sted for barn og unge. Våre venner fra Trikkestallen kan dukketeater. Dessuten er vi gode på musikk. «Pinocchio» er laget med nyskrevet musikk av artisten Annie.

Prøvene på «Pinocchio», med Runar Hodne (t.v.) som regissør, er godt i gang. Etter påske må hovedscenen holde stengt helt til august, så kommunen får begynt å fikse rørene ved Hovedscenen i Rosenkrantz' gate. (Lars Opstad for Oslo Nye/Oslo Nye Teater)

Stykket er et samarbeid med Festspillene i Bergen. Først spilles det vestpå, så på Oslo Nyes Hovedscene når første runde rørfornyelse er ferdig i slutten av august.

– «Pinocchio» blir et slags statement. Noe teatralsk og rikt etter en periode med nye slanking. Noe vi kan være stolte over, og glade i, sier Hodne.

Les også: Gunvor Hofmo ville «hjem til menneskene». Se terningkast på nytt stykke med Susanna Wallumrød-musikk her (+)

«Blue/Orange» og «Rocky Horror Show»

9. april var det dessuten premiere på «Blue/Orange» på Centralteatret. Det er Terese Mungai-Foyns debut som regissør, kort tid før hun uteksamineres fra regilinja på KHIO.

– Terese er en ny og potent stemme i norsk teater. Stykket er tjue år gammelt, men så relevant også i dag. Det tar for seg strukturell rasisme, idet to hvite leger diskuterer en svart manns diagnoser og psykiske helse, sier Hodne.

Til høsten kommer rockemusikalen «Rocky Horror Show» på Centralteatret.

– Det føles nesten rart, men også underlig viktig, å lage en så glam og skeiv og veldig amerikansk forestilling akkurat nå, når det sitter en stupid skamløs statsleder i USA og gjør livet vanskelig for nettopp skeive. Det kommer til å bli en fest av en forestilling, lover Hodne.

Takk for støtten

Aller mest vil han takke for tålmodigheten. Og minne om at Oslo Nye Teater fortsatt finnes, om enn i slanket versjon.

På programmet på Oslo Nye Teater framover står «Pinocchio», «Blue/Orange» og «Rocky Horror Show». (Gerd Elin Stava Sandve)

– Vi er byens teater. Et lokalt prosjekt, som speiler byens befolkning. Mangfoldet. Vi nekter å bli en skygge av oss selv. Tvert om skal vi utfordre og inspirere, nå som før. Vi har opplevd en enorm støtte fra publikum, politikere, og teatermiljøet. Det vil jeg takke for. Siden kuttet 11. desember har vi brukt mye tid og energi på nedbemanning. Men nå er vi tilbake. Oslo Nye lever, og skal fortsette å leve, sier teatersjef Runar Hodne.

Les også: Flere intervjuer om og anmeldelser av teater, musikaler og andre forestillinger i Dagsavisen