Monotont og melankolsk om Gunvor Hofmo

---

4

TEATER

«Jeg vil hjem til menneskene»

Kunstnerisk leder, musikalsk ansvarlig og idé: Susanna Wallumrød

Utøvere og medskapere: Susanna Wallumrød, Helga Guren og Stina Stjern

Tekst: Mine Nilay Yalcin, bearbeidet av kunstnerisk team

Komponister: Susanna Wallumrød og Stina Moltu

Kloden Teater

---

Gunvor Hofmo er en av våre mest kjente modernister innen lyrikken. Diktene hennes har i flere tiår vært med i tekstsamlinger for undervisning i norsk på ungdoms- og videregående skole. Nå har Susanna Wallumrøds album med tonesatte Hofmo-tekster, «Jeg vil hjem til menneskene» fra 2011, blitt utgangspunkt for en konsertteaterforestilling myntet på nettopp et ungt publikum i tillegg til voksne. Hofmos tekster og Susannas melodier og vokal er definitivt denne forestillingens styrke, men som helhet blir forestillingen noe monoton og uforløst.

Forestillingen kretser rundt forholdet mellom Gunvor Hofmo (spilt og sunget av Susanna selv) og jødiske Ruth Maier (Helga Guren). Historien om dem er allerede kjent for mange, men denne forestillingen gir en åpen og sårbar fremstilling av særlig Gunvors side av fortellingen. Etter deportasjonen av de norske jødene i 1942 og med det tapet av kjæresten Ruth, ble hun alvorlig syk, med psykoser og paranoide tanker. Det er den Gunvor vi treffer her; hun som lever i spennet mellom to virkeligheter, som et evig blødende sår etter krigens ødeleggelser. En Gunvor som ikke kan dikte lenger, og som strever med å forsone seg med verden slik den er.

Mine Nilay Yalcin om Gunvor Hofmo og Ruth Maier

Forestillingen, hvis sceniske tekst er skrevet av Mine Nilay Yalcin, er bygget som en prosess, der Gunvor går fra nærmest å fornekte at Ruth har blitt deportert, til en gradvis erkjennelse av de faktiske forhold. De tonesatte diktene illustrerer underveis de ulike scenene og følelsene i prosessen på fint vis.

Teaterforestillingen «Jeg vil hjem til menneskene» er basert på Susanna Wallumrøds musikk til dikt av Gunvor Hofmo. (Anne Valeur)

Susanna har gjennom sin mangeårige karriere samarbeidet med en rekke andre dyktige musikere, blant dem Stina Stjern som er med her også. Det er ikke hvem som helst hun har med seg i tillegg: Tekstforfatter Mine Nilay Yalcin er Heddapris-vinner, og Helga Guren er en erfaren musiker og skuespiller som ble kjent for et virkelig stort publikum via sin rolle som Maria den prisbelønte filmen «Elskling». Allikevel får aldri forestillingen det løftet den hadde trengt for virkelig å nå helt inn i hjertene våre.

Selv om Susanna er en rutinert og svært dyktig musiker, sanger og komponist, er hun ikke skuespiller. Det merkes tydelig i scenene hun spiller mot Helga Guren. Det oppstår aldri noen overbevisende kjemi mellom de to kvinnene, og alt det såre og fryktelige som forestillingen vil formidle, får aldri den rette tyngden. Susannas melodier er gjennom det hele vakre og melankolske og får frem ordene i Hofmos tekster på nesten magisk vis. I tillegg til at sangeren selv spiller piano, trakterer Guren både fele, hardingfele og harpe, slik at det musikalske uttrykket varieres noe. Men i en scenefortelling med en viss dramaturgi, blir flere av melodiene for like i både rytmer, klanger og stemninger til at de understreker utviklingen i fortellingen.

«Det er ingen hverdag mer» og «Jeg vil hjem til menneskene»

Dette gjør forestillingen monoton. Ikke før mot slutten kommer et par sanger (med de kjente tekstene «Det er ingen hverdag mer» og «Jeg vil hjem til menneskene»), med mer dramatikk i det musikalske, men dramatikken kommer for sent. I en fortelling om sterk kjærlighet i en verden av ondskap og krig som ender med hovedpersonens mangeårige opphold på psykiatrisk sykehus, hadde det vært nødvendig med noen sterkere virkemidler for få frem hva dette egentlig er for en historie. Dette flyter litt for mildt, melankolsk og uanstrengt av gårde.

Fra teaterforestillingen «Jeg vil hjem til menneskene» med Helga Guren (til venstre) og Susanna Wallumrød. (Anne Valeur)

Mens scenetekst og musikk ikke klarer å skape noen god spenningskurve i forestillingen, er det til gjengjeld lagt mye fint arbeid i bruk av scenerom og lys. Særlig Ane Reiersens lysdesign, som varierer fra sang til sang, er nydelig og iøynefallende. Thale Kvam Olsens scenedekor består av store, hvite forheng som kan heises opp og ned, og som gradvis åpner rommet i løpet av forestillingen. Bak forhengene kommer Ruth frem som en skygge, slik hun gjør det i Gunvors tanker og liv, og rommet er hele tiden i en utvikling og forandring. Det er trist at ikke hele forestillingen har fått det samme dynamiske preget.

Susanna Wallumrød og Gunvor Hofmos forfatterskap

«Jeg vil hjem til menneskene» kan allikevel fungere som et mulig første møte med Hofmos forfatterskap og som en inngang til å forstå andre verdenskrigs grusomheter. Forestillingen varer bare en time og fanger det mest essensielle i den allerede kjente historien om Gunvor Hofmo. Det er også spennende at vi får høre utdrag fra politirapporter og pasientjournaler som angår Hofmos tilstand, og det dokumentariske preget kler denne ellers svært poetiske forestillingen.

Spilles på Kloden Teater dag- og kveldstid frem til og med 12. april. Forestillingen er en samproduksjon mellom Kloden Teater og Den Kulturelle Skolesekken.