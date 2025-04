De norske jazzprisene er delt ut

Saksofonisten Hegdal beskrives som en ledende musiker, komponist, bandleder og igangsetter i norsk og internasjonalt jazzliv – og som en sterk inspirator for andre. Siden han gikk jazzlinjen på NTNU har han ifølge prisbegrunnelsen kjørt på med «et unevnelig antall prosjekter og band»:

Han var kunstnerisk leder for Trondheim Jazzorkester i 15 år, har startet band som Dingobats, Trio Alpaca, Alpaca Ensemble og Team Hegdal, og spilt med internasjonale så vel som norske stjerner – i tillegg til å undervise der han selv startet jazzkarrieren.

Pris til Guiderk

Jazzprisene, utformet i resirkulert plast, ble delt ut under et arrangement lørdag kveld. Det skjedde på Oslo-scenen Cosmopolite, grunnlagt av Miloud Guiderk. Han ble priset som årets Jazzambassadør for sin mangeårige innsats med å hente inn artister fra mange kontinenter for et bredt konsertpublikum

Norsk jazzforums hederspris gikk til Jan Ole Otnæs, sentral i norsk jazzliv i snart en mannsalder. Han har ifølge begrunnelsen satt spor etter seg som jazzbyråkrat, idealist og som nettverksbygger.

Musikernes pris gikk til Torstein Ellingsen, som er trommeslager, booker, produsent, pedagog, skribent og ifølge begrunnelsen «en kollektiv kollega som ofte skaffer spilleoppdrag for andre».

Jazzaktivist

Bassisten og komponisten Sigurd Hole ble priset som årets Jazzaktivist. Han tar inn sin naturaktivisme med inn som del av sitt kunstneriske uttrykk, tar avstand fra å bruke sosiale medier og lager klimavennlige turneer. Han har jobbet med naturlyder, økologi og naturtap så vel som med meditative morgenkonserter.

– Musikk kan ikke redde verden alene, men kanskje kan musikk lære oss noe om å lytte til, og å bli oppmerksom på, våre omgivelser på en litt annen måte? Jeg håper og tror at det er tilfelle, har Hole tidligere uttalt.

Shannon Mowday med Jazzprisen for Årets verk, for "Colourful Houses" med Bergen Big Band. (Peder Ebbesen)





Frivillige også priset

«Colourful Houses» av saksofonist og komponist Shannon Mowday ble kåret til Årets verk. Dermed sørget hun for et av de få kvinnelige innslagene på prismottakersiden, passende nok for et nyutnevnt likestillings- og inkluderingsombud i Komponistforeningen. På «Colourful Houses» har hun med Bergen Big Band.

Årets jazzklubb ble Skiensjazzdraget, Storbandprisen gikk til Bodø Big Band, mens Frivillighetsprisen gikk til Berit Mæland og nylig avdøde Geir Mostad, for innsatsen som frivillige ved en rekke jazzfestivaler – deriblant Moldejazz.

Ungjazzprisen ble delt ut til sommerkurset i JazzImpro, mens nettstedet SaltPeanuts fikk prisen Jazzformidleren.

---

Norsk Jazzforums priser:

* Buddy-prisen: Eirik Hegdal (med 75.000 kr fra Norsk jazzforum).

* Norsk jazzforums hederspris: Jan Ole Otnæs

* Årets verk: «Colourful Houses» av Shannon Mowday med Bergen Big Band (med 10.000 kr fra Norsk jazzforum)

* Jazzaktivisten: Sigurd Hole (med 10 000 kr fra Norsk jazzforum)

* Musikernes pris: Torstein Ellingsen (med 10.000 kr fra Musikkens Studieforbund)

* Jazzambassadøren: Miloud Guiderk (med 10.000 kr fra Norsk jazzforum)

* Årets klubb: Skiensjazzdraget (med 50.000 kr fra Norsk jazzforum)

* Storbandprisen: Bodø Big Band (med 25.000 fra Norsk jazzforum)

* Frivillighetsprisen: Berit Mæland og Geir Mostad (med 10.000 kr fra Norsk musikkråd)

* Ungjazzprisen: Sommerkurset i JazzImpro (med 20.000 kr fra Kavlifondet)

* Jazzformidleren: Nettstedet SaltPeanuts

---





(©NTB)