Fargefest på Munchmuseet med Kiyoshi Yamamoto

Farger er en av livets store plussfaktorer. Den grunnleggende erfaringen dukker opp som en befriende tanke idet jeg kommer inn i Kiyoshi Yamamotos installasjon «You Are What You Is» i Munchmuseets tiende etasje. Installasjonen tilbyr en inntagende og smått overveldende opplevelse som setter seg i kroppen på en behagelig måte. I etasjen under gir tyske Kerstin Brätsch en litt mer distansert, men likefullt engasjerende inngang til fargefilosofien.

Kiyoshi Yamamoto har laget en installasjon for ren nytelse. Den fungerer på mange plan, ikke minst fordi det bevegelige tekstilteatret er en invitasjon til lek. Den kroppslige opplevelsen har også en intellektuell side som kommer til syne i møtet mellom det barnlig lekne og den rasjonelle bearbeidingen av en personlig historie. Den japansk-brasilianske kunstneren beskriver prosessen slik:

«– For å starte dette prosjektet måtte jeg se tilbake på barndommen min. På den måten blir det også et verk som kan leses som en biografi. (…) Jeg liker å definere meg selv som en profesjonell immigrant, en person av «farger» og noen som alltid er i bevegelse, som beveger seg gjennom rom, steder, kjønn og farge. Jeg er selve definisjonen av flyt og multikulturalitet. Jeg ble født der, vokste opp her, og vil dø et annet sted. Jeg er hundre prosent ingenting. Jeg er deg og dem,» sier han.

Kiyoshi Yamamoto i Munchmuseets saler

Den høyloftede salen i tiende etasje regnes som et vanskelig rom å stille ut i. Kiyoshi Yamamoto omfavner rommets store høyde med en bevegelig silkegardin i tre etasjer. Med skiftende, farget lys og to nøye utvalgte komposisjoner av brasilianeren Hermeto Pascoal som lydfølge, trekkes silkegardinene frem og tilbake i en sakte dans som bare oppleves behagelig. Sammen med utstillingsarkitekt Ingrid Aspen har Yamamoto laget et sittefjell du kan klatre opp på. Dermed kommer du opp i høyden og får et annet forhold til rommet enn om du bare beveger deg rundt på gulvet. Du kan også gå inn bak gardinen og komme tett på det omskiftelige teatrets intime sider.

Kerstin Brätsch inviterer publikum til å bli en del av utstillingen på Munchmuseet. (Ove Kvavik/Munchmuseet )

Dette forsøket på å beskrive opplevelsen blir uansett fattig. Installasjonen gjør noe med deg, og hva det er kan du bare oppleve selv. Det er summen av alle ting som kommer sammen – farger, lys, tekstil, musikk, bevegelse og romlig opplevelse – som blir til din unike opplevelse.

Barn på Munchmuseet

«You Are What You Is» er en del av Munchmuseets utforsking av «barns rolle som publikum for samtidskunst». Det er lov å ta på og leke med tekstilene, og installasjonen har en opplagt appell til barns intuitive lekenhet. Dette smitter også, forhåpentligvis, over på voksne. Du skal være ganske reservert hvis du ikke blir begeistret for den grunnleggende enkle og tiltalende opplevelsen.

Etter å ha sett Yamamotos installasjon tok jeg turen ned i etasjen under. Der har tyske Kerstin Brätsch vist utstillingen «MƎTAATEM» i tre uker allerede. Hun ble tildelt (den nå nedlagte) Edvard Munch Art Award i 2017. Prisvinnerutstillingen er blitt utsatt på grunn av pandemien, og det har skjedd mye med kunstnerskapet på disse årene.

Tittelens «meta» spiller på refleksjonen over maleriets objektkarakter, mens «atem» kan oversettes med pust. Den komplekse og fargerike installasjonen fyller en hel etasje med malerier på vegg i kombinasjon med store, skulpturelle maleriinstallasjoner ute på gulvet. De er bygget opp av tykke pappkonstruksjoner skåret ut i organiske former, og du kan både ta på og gå opp på noen av dem.

Barn elsker Kiyoshi Yamamotos installasjon på Munchmuseet. (Munchmuseet)

Kerstin Brätsch på Munch

Brätsch sin utstilling er både inkluderende og distansert. Inkluderende fordi fargene og de frie formene trekker publikum til seg, distansert fordi utstillingen følges av en katalog med beskrivelser som intellektualiserer og styrer opplevelsen. Det er like fullt mange fine enkeltverk, og på sitt beste skaper Brätsch fargesymfonier med stor visuell kvalitet. De beste enkeltverkene er usedvanlig flotte, men denne kvaliteten går langt på vei tapt i den store sammenhengen. Jeg tror denne utstillingen ville vunnet på å bli konsentrert og komprimert.

Etter dette var det fristende å ta turen opp i tiende etasje igjen. Allerede ved inngangen til Kyoshi Yamamotos utstilling blir jeg overveldet av den fargesprakende veggen med knyttede bånd i klare og sterke farger. Og da jeg runder hjørnet og kommer inn i den høyloftede salen setter gleden seg i kroppen. Han har laget et kunstnerisk univers som slipper deg inn i en fargeeksplosjon av klare, milde og sterke farger. Det er noe umiddelbart inkluderende ved denne installasjonen som gir meg lyst til å komme tilbake mange ganger.