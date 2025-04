Amadou Bagayoko fra duoen Amadou & Mariam er død

Gitaristen og sangeren Amadou Bagayoko døde i hjemlandet Mali etter å ha slitt med sykdom en god stund. Det melder blant andre franske Le Monde. Han utgjorde den ene halvdelen av den blinde duoen Amadou & Mariam, og oppnådde en internasjonal suksess som er få andre vestafrikanske artister forunt.

Om en måned, 8. mai 2025, skulle duoen etter planen spille på Cosmopolite i Oslo, hvor de har spilt en rekke ganger tidligere og senest i 2023. To dager senere var det meningen at de skulle opptre på Trondheim Jazzfestival.

Amadou & Mariam på en av sine mange konserter på Cosmopolite, i 2005 som toppnavn på Oslo World-festivalen. Amadou døde 4. april 2025. (Arne Ove Bergo/Dagsavisen)

Det senere ekteparet Amadou Bagayoko og Mariam Doumbia møttes på et blindeinstitutt for unge i Malis hovedstad Bamako da de var henholdsvis 21 og 18 år gamle, og har siden turnert som en duo som blander den vestafrikanske musikken og bluesen med vestlig pop. Opp gjennom karrieren har de solgt millioner av plater og blitt det man kan kalle norgesvenner.

I 2009 ble de spesielt invitert til å opptre på Nobelkonserten til ære for fredsprisvinner Barack Obama. Da framførte de hiten «Welcome to Mali» og deltok på det øvrige programmet rundt Nobelkonserten. Blant andre betydelige oppdrag lagde den Grammy-nominerte duoen den offisielle sangen for fotball-VM I Tyskland i 2006, og opptrådte på avslutningsseremonien for sommer-OL i Paris i fjor sommer.

Amadou & Mariam opptrer på Nobelkonserten i Oslo i forbindelse med fredsprisen til Barack Obama. (Lise Åserud/NTB)

Ifølge familien døde Amadou Bagayoko fredag 4. april etter å ha følt seg syk en god stund. Duoens franske manager Yannick Tardy sier til flere medier at han skal ha snakket med Mariam over telefon, som forteller at Amadou ble sendt til sykehus på grunn av utmattelse, og døde der senere samme ettermiddag fredag 4. april. Malis kulturminister Mamou Daffe har bekreftet dødsfallet, og sier han reagerer med forferdelse på nyheten.

Amadou & Mariam slo seg opp som en musikalsk kraft over hele Vest-Afrika gjennom konserter og spredningen av musikkassetter på 1980- og 90-tallet, før de flyttet til Paris og slapp sitt femte album «Dimanche a Bamako» i 2005, da med verdensstjernen Manu Chao som produsent. Fra å være lokale stjerner og et kultfenomen blant musikkinteresserte i Europa og USA, ble Amadou & Mariam for popstjerner å regne over hele verden, med intensiv turnering i Europa og USA i tillegg til det afrikanske kontinentet. De utstrålte et samhold og en vennlighet som smittet over på alle som så dem og hørte dem.

Amadou Bagayoko og Mariam Doumbia var i fokus på filmfestivalen i Cannes i 2017. (LOIC VENANCE/AFP)

I Norge har de besøkt Oslo en rekke ganger, blant annet i regi av Oslo World-festivalen, men de har også opptrådt blant annet på Slottsfjell-festivalen som et ledd i hvordan de hele tiden har utviklet seg musikalsk i retning blant annet smittende afropop.

Etter over 40 år som ambassadører for dansbar vestafrikansk musikk med etter hvert elektroniske innslag av disco og hip hop, har duoen som ble først kjent for de unike vokalharmoniene og Amadous gitarspill status blant de aller største popstjernene fra det afrikanske kontinentet. Den har de blant annet brukt til å snakke om fred og viktigheten av samhold i et hardt prøvet kontinent, der hjemlandet Mali ikke er noe unntak. Da de ga ut det franskspråklige albumet «Folila» i 2012 sammen med en rekke av datidens nye franske artister, ble ikke minst låten «Africa Mon Afrique» en stor hit, som en kjærlighetshyllest til et kontinent men også med et tydelig politisk og framtidsrettet budskap.

De har en rekke plateutgivelser bak seg, og i fjor slapp de samleplaten «La Vie Est Belle», som også inneholdt et lite knippe nye låter med blant andre Manu Chao på laget og produsenters om Blur- og Gorillaz-frontmann Damon Albarn. På bakgrunn afro-pop-bølgen som har skapt stor interesse for afrikansk pop åpnet samleplaten døren til nye lyttere og publikummere for Amadou & Mariam, som idet Amadou dør hadde planlagt en lang Europa-turné med start i mai.