Silje Nergaard: Sterke sanger uten generasjonsmotsetninger

---

5

ALBUM

Silje Nergaard

Tomorrow We’ll Figure Out The Rest

Sony

---

Omslaget på det nye albumet til Silje Nergaard er et gammelt fotografi av foreldrene hennes som unge og nyforelskede, hun med trekkspill, han på gitar. Bildet gløder av den spontane gleden i sang og musikk, og å leve i dette øyeblikket. Resten får vente: «Tomorrow We’ll Figure Out The Rest», som det står når platetittelen er lagt over bildet.

Innholdet er inspirert av den amerikanske standardjazzen som ble spilt i barndomshjemmet hennes. «Den store amerikanske sangboka» som den også er blitt kalt. Ingen generasjonsmotsetninger her, tydeligvis. Det var slik hun debuterte på plate også, i 1984 med en singel der standardlåten «My Funny Valentine» var den ene sida, hennes egen «One Of These Mornings» den andre.

Les også: I Was A King – 20 år med en av Norges beste grupper

I de 41 årene som har gått siden debuten har Silje Nergaard gitt ut en lang rekke forskjellige album. Nå går hun tilbake til den gamle jazztradisjonen, men hovedsakelig med flotte melodier hun har laget selv. Albumet begynner smektende romantisk med «You Are The Very Moon». Den første av fem sanger som er arrangert av sju ganger Grammy-vinner Vince Mendoza, og spilt inn med Stavanger Symfoniorkester. Mendozas arrangement av Silje Nergaards «A Thousand True Stories» ble Grammy-nominert i 2008.

Silje Nergaard fikk sin første Spellemannpris, selveste hovedprisen som Årets Spellemann, etter albumet «Nightwatch» i 2003. Da hadde hun vært nominert fire ganger før, uten å nå helt fram. Som vi bemerket den gangen – hun var sannsynligvis for pop for en jazzjury, for jazz for en popjury. En sjangerfri utmerkelse som Årets Spellemann var derfor vel fortjent. Denne gangen blir det vanskelig å trekke jazzen i tvil. Albumet er spilt i inn med et grunnkomp av Helge Lien (piano), Finn Guttormsen (bass) og Jarle Vespestad (trommer).

Les også: Bugge Wesseltoft fra mange sider på nytt album

Gjennom alle de ti sangene er stemmen til Silje Nergaard i upåklagelig god form. Albumet fortsetter med «Lover Man», en av standardjazzens hovedverker og mest kjent med Billie Holiday. Nergaard utfordrer seg selv med dette valget, men lever opp til ambisjonsnivået. Håkon Kornstad kommer inn med en saksofonsolo som understreker den lengselsfulle stemningen.

Mellom noen av sporene får vi høre familiens lydbåndopptak som understreker utgangspunktet for albumet. «Mor og far synger» er et halvt minutt med «Can’t Help Lovin’ Dat Man», før datteren fortsetter i nåtid med sin egen «Perfect Night To Fall In Love». I et annet opptak synger fem år gamle Silje «Du skal få en dag i måra» av Alf Prøysen. Hun stjeler nesten sitt eget show her, men den påfølgende «Dance Me Love» er sterk nok til å holde på interessen, med et ekstra fint orkesterarrangement.

Silje Nergaards mangeårige medhjelper Mike McGurk står bak sangtekstene. En sang med norsk tekst av Kristin A. Sandberg, «Vekket i tide», fjerner seg fra illusjonen av å høre på «the great American songbook», men viser samtidig at det godt går an å nærme seg den samme tradisjonen med norsk lyrikk.

Les også: Sterk dokumentarfilm om Sly & The Family Stone

«Before You Happened To Me» er et mer rytmisk spor, med Georg «Jojje» Wadenius på elgitar. «My Man My Man» har en latinsk rytme, og er en livlig duett med Beate Slettevoll Lech. Sangeren kommer tilbake til balladene i vakre «Brooklyn Rain», igjen med tonefølge av Håkon Kornstad.

Beatles-favoritten «Here, There And Everywhere» glir sømløst inn i dette opplegget. Så snakker femåringen litt med pappa før albumet avsluttes med tittelsangen om å la morgendagen vente: «Let us cling to now/hold our breaths to make the moment last/pin our hopes and dream on chance/dealing us a winning hand». Vi får alle bare klamre oss til håpet. Dette er et album som minner oss om at verden også kan være god.

Silje Nergaard: «Tomorrow We’ll Figure Out The Rest» (Sony Music)