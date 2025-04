«Onkel Jens»: Kulturkollisjon i kollektivet

---

4

FILM

«Onkel Jens»

Regi: Brwa Vahabpour.

Norge – 2024

---

Norsk-kurdiske Brwa Vahabpour har tidligere sanket flere internasjonale filmpriser for sine kortfilmer «Gjeteren» (2018) og «Silence» (2020), men det vakte fortsatt en del oppsikt at hans langfilmdebut «Onkel Jens» ble plukket ut til konkurranseprogrammet på en av de største filmfestivalene i USA: South by Southwest i Texas. Etter verdenspremieren der åpnet «Onkel Jens» nylig Kosmorama-festivalen i Trondheim med stor suksess, før filmen nå får ordinær kinopremiere.

«Onkel Jens» finner en bra balanse mellom lun humor og seriøs utforskning av kompliserte temaer. Som hvor lenge man bør tolerere uønskede langbesøk fra slektninger. En regnfull sommernatt på Tøyen får plutselig norsklæreren Akam (Peiman Azizpour) uventet besøk av sin kurdiske onkel Khdr (Hamza Agooshi), som har ankommet helt fra Iran med trillekoffert og et sammenrullet gulvteppe. De har ikke sett hverandre siden Akam var en liten guttunge, men onkelen tar det som en selvfølge at han kan flytte inn «noen dager». Som onkelen understreker «det spiller ingen rolle hva man vil, sånn er kulturen vår».

Peiman Azizpour i «Onkel Jens»

Akam ser ikke noen annen utvei enn å sjenerøst tilby Khdr sengen sin, og prøver å sove på gulvet mens onkelen snorker som en defekt skurtresker. Akam bor i et kollektiv sammen med den passiv-aggressive Blindernstudenten Stian (Magnus B. Bjørlo Lysbakken) og yoga-entusiasten Pernille (Theresa Frostad Eggesbø), som ikke setter særlig pris på uanmeldte besøk. Akam prøver å forklare at det kan oppfattes som frekt å spørre hvor lenge den uinviterte gjesten egentlig har tenkt til å bli boende, og at den forventede kurdiske gjestfriheten forhindrer ham i å bare kaste onkelen på dør. Pernille føler at hvis dette er kulturell greie «da må vi jo nesten respektere det, på en måte». Men de respekterer det motvillig.

Akam (Peiman Azizpour) og hans kurdiske onkel Khdr (Hamza Agooshi) i Brwa Vahabpours film «Onkel Jens». (Norsk Filmdistribusjon)

Siden ingen av dem klarer å uttale navnet til Khdr introduserer han seg bare som «Onkel Jens», for det er jo et vanlig navn i Norge. Han tar stor plass og tar seg veldig godt til rette: søler vann over baderomsgulvet, røyker i stuen, forsyner seg i kjøleskapet, vasker baken med brusflaske, roter med kildesorteringen, kaster oppvaskbørsten i søpla og begynner å kontrollere de fleste aspektene av nevøens liv. Kritiserer hans dårlige forståelse av kurdisk, mangel på kjæreste, at han er så tynn og svak. Akkurat det siste punktet er en legitim kritikk: manuset krever at Akam til tider er såpass passiv, konfliktsky og viljeløs at det grenser mot ren selvsabotasje, og drar ham ned i mye selvforskyldt trøbbel som lett kunne ha vært unngått hvis han hadde et minimum av viljestyrke.

En onkel til besvær

Onkelens nærvær pirker dessuten i et sårt punkt rundt Akams kulturelle identitet, og hvor langt han har beveget seg bort fra sin kurdiske bakgrunn for å passe inn i det norske samfunnet. På jobben som norsklærer irriterer Akam seg litt over at elevene er så preget av sosiale medier at de amerikaniserer språket, mens han i samtaler med onkelen stadig bytter ut kurdiske ord med norske. Kulturkollisjonene kommer hyppigere mens ukene går, og Akams rådville frustrasjon øker i takt med at det blir stadig mer åpenbart at onkelen ikke har noen umiddelbare intensjoner om å reise hjem til Iran igjen. Forsøkene på å dytte onkelen over på Akams mamma i Bergen fungerer heller ikke, for som enslig enke sømmer det seg jo ikke at hun får en fremmed svoger på besøk.

Akam oppdager samtidig at onkelen er en luring som slett ikke har vært ærlig om dette besøket, og bærer på sine hemmeligheter. Det er i alle fall mistenkelig at Khdr-Jens allerede er godt kjent i nærmiljøet, og angivelig har vanket på restauranten til sin kurdiske kompis Hussein (Emir Hakki) i flere måneder før han ringte på døren til Akam.

Fra Brwa Vahabpours film «Onkel Jens». (Norsk Filmdistribusjon)

En bekjent foreslår at Akam tar kontakt med statsbyråkraten Elina (Sarah Francesca Brænne), som har erfaring på dette området. Fremfor å umiddelbart fortelle henne sannheten om onkelen velger Akam isteden å dikte opp en røverhistorie om at han trenger hjelp til et bokprosjekt. Etter at de innleder et romantisk forhold graver Akam seg stadig dypere ned i hvite løgner da han oppdager at Elina jobber med utvisningssaker i Utlendingsdirektoratet, mens han dras mellom å beskytte en onkel han knapt kjenner og aktivt prøver å bli kvitt ham.

Hamza Agooshi som «Onkel Jens» i Brwa Vahabpours film

Det hadde vært lett å portrettere tittelens «Onkel Jens» som en irriterende plageånd, men han er så vinnende og karismatisk spilt av Hamza Agooshi (som også dukket opp i regissørens kortfilm «Gjeteren», i tillegg til NRK-serien «Norsk-ish») at han blir umulig å mislike. I oppstarten kan dette minne litt om den svenske Josef Fares-komedien «Farsan» (2010) og Kaveh Tehranis «Hør her’a!» (2023), men den lune humoren må gradvis vike for det melankolske alvoret mens Brwa Vahabpour bygger opp mysteriet rundt hva onkelen egentlig pønsker på - og hvorfor han har oppsøkt en nevø han knapt kjenner. Det er samtidig her det lave budsjettet på filmen merkes mest, mens ting må forklares muntlig fremfor å vise oss hva som har skjedd i tilbakeblikk.

Brwa Vahabpour er en visuell historieforteller med åpenbart talent, så det føles som et kompromiss at han stadig må beskrive fremfor å faktisk vise oss. Forhåpentligvis blir han tildelt litt større ressurser til sin neste film, som angivelig er en utvidelse av den selvbiografiske kortfilmen «Silence», som tar for seg opplevelsene til regissørens hørselshemmede mor i Iran. Jevnt over fungerer «Onkel Jens» bedre som en sjarmerende komedie enn et mildt drama, der konfliktnivået holdes lavt, baserer seg på lettløste misforståelser og alt ender med et litt underveldende antiklimaks. Det må samtidig sies at dette er en veldig snill og sympatisk film, der absolutt alle vi møter har gode intensjoner og handler i beste mening. Så det er jo noe vi definitivt kan trenge i disse tider.

