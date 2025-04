De Press med nytt album: Fortsatt gnistrende godt

---

Høyresidens foreslår igjen å utarbeide en offisiell «kanon» over norske kulturskatter. Diskusjonen er utmattende før den har begynt. Men skulle vi gjort det måtte Inger Hagerups dikt «Aust-Vågøy. Mars 1941», også kjent som «De brente våre gårder», være med. Det handler om nazistenes brutale gjengjeldelser mot lokalbefolkningen etter det norsk-britiske Svolværraidet. Teksten er like aktuell i verden i dag. I fjor ble den tonesatt og gitt ut av polske Andrej Nebb og hans gruppe De Press. Som kunne fått være med i en kulturell kanon selv, for å vise den gode påvirkningen innvandringen har hatt på norsk kultur. For ikke å snakke om at gruppa fortsatt låter «helt kanon».

Andrej Nebb er en legende i norsk rock. De Press var sentrale i den store omveltingen som feide over landet i begynnelsen av 80-årene. Samtidig utfordret den polske fagforeningen Solidarność det gamle Sovjetsamveldet. Debutalbumet «Block To Block» var ikke bare et produkt av den nye spenningen i rocken, men også geopolitiske forhold tidlig på 80-tallet, den kalde krigen med øst mot vest, og Andrzej Paweł Dziubeks tilværelse som politisk flyktning.

Russlands overfall på Ukraina har preget Andrej Nebb, som middelbart begynte å legge ut konkrete protestsanger på nettet i 2022. «Ukraina ni edla Putina», «Ukraina er ikke for Putin» var budskapet i den første, to minutter med energisk punkrock, der vi kunne trekke trådene tilbake til da vi først ble kjent med Andrej Nebb. To uker etter kom «Ruski Karabel». En hyllest til vaktene på grenseposten på den lille øya Zmiinyi, som ba et russisk krigsskip dra til helvete.

«De brente våre gårder» blir hovedverket på det nye albumet til De Press. Det låter brutalt, engasjert, ukuelig. Sangen som heter «Narvik» er på engelsk, men er også en hyllest til kampen mot fascismen. Hos De Press henger fortia og nåtid alltid sammen. «Det blir lov» høres ut som den er skrevet i det pandemien slapp taket, men den kan også være en lovsang til friheten, i ei tid med sterke autoritære strømninger. Et tema som alltid har vært sentralt i sangene til Andrej Nebb, i hele uttrykket hans.

Andrej Nebb med dagens De Press, Jonas Kjærnsrød, Simen Stensland og Adrian du Monceau. (Harald Medbøe)

I 2025-utgaven av De Press har Andrej Nebb med seg Adrian du Monceau (gitar), Jonas Kjærnsrød (trommer) og Simen Nyutstumo Stensland (bass). Sistnevnte har produsert albumet, med høy, klar og tung lyd. Her er huggende gitarriff, buldrende bass og trommer, en stil som kler innholdet i sangene. Da Nebb flyktet fra Polen i 1970 var Black Sabbath og Led Zeppelin den nye lyden av frihet. Nå byr han og bandet på en fengende kombinasjon av heavyrock og folkesang, som er svært effektiv.

En rekke av disse sangene er på polsk. Jeg kan ikke forklare innholdet. Men sånn har det alltid vært med De Press. Det er ikke alt vi skjønner, men holdningene er ikke til å misforstå. Nebb forklarer selv at inspirasjonen kommer fra Tatrafjellene mellom Polen og Slovakia, like ved Zakopane. Her kjempet opprørere ledet av legenden Janosik, som tok fra de rike og ga til de fattige til han ble tatt og henrettet. Albumtittelen «Harnaś już nie żyje (Leader is Dead)» spiller vel på dette. De Press er heldigvis høyst levende, og fortsatt noe av de beste vi har.