Cezinando: Kaospilot i frigir

---

5

ALBUM

Cezinando

«Sinekyre 3»

Def Jam Recordings Norway

---

Cezinando har valgt seg april, og kicksparker våren med albumet «Sinekyre 3». Det er fortsatt rap. Det er også pop og det er elektronika, men det er egentlig alt annet. Kort fortalt er det et produkt av en viltvoksende kreativitet som Kristoffer Cezinando Karlsen har kokt opp sammen med produsent og topplokkåpner Ole Torjus Hofvind. «Denne plata er hottere enn på en komfyr», som han selv rapper, og vi gir han rett. Dette er det mest fascinerende og kaos-poengterende vi har hørt på lenge.

For to år siden ga Cezinando ut albumet «Sprengkulde», og siterte lyriker Gunvor Hofmo på diktfrasen «Jeg er et menneske kastet ut i grenselandet». Han er fortsatt i svevet, og det er ikke grunt vann å spore noe sted. Med «Sinekyre 3» framstår han i enda større grad som en enigmatisk kameleon, en kunstner som stadig dekonstruerer sitt eget fundament og samler splintene både i tekstbrokkene og i den musikalske produksjonen. Det er ikke nødvendigvis lett å høre på, men belønningen er stor når man knekker koden.

Les anmeldelse av nye låter: Ea Othilde er klar og Beharie slipper taket

Personlig og privat Cezinando

Tekstmessig er «Sinekyre 3» personlig og privat, pakket inn i smarte vekkerklokke-setninger og abrupte lydfinesser, med innslag av autotunede avatarer og en form for selvkommentering man knapt hører selv innen den mest breiale rappen. Som på «Spor 6», et av de kuttene på platen som setter seg best, som handler om både hvordan han oppfatter seg selv og hvordan andre alltid har en mening om han. Det ligger mye selvironi i en setning som «Jeg sverger på moren min. Neste morrapuler jeg hører snakke sweet om Cezinando blir slått helseløs».

Cezinando: «Sinekyre 3» (Def Jam)

Utover nikket til Chief Keef i denne låten, er det som om innimellom kyler ut et Karpe-ekko på det viset at det ligger noe langt der inne, noe som minner om metaforiske dønninger fra «Omar Sheriff», men som er så blenderkjørt fra Cezinandos side at man knapt hører opphavet. «Sinekyre 3»s lydbilde er skapt av en kontrollert kaospilot i frigir, lekende lett og hammertung på en og samme tid, industrielt og splintrende, med knallharde elektroniske mitraljøsesalver og lekende bruk av impulser.

Les også: Kort og rått fra Azealia Banks i Oslo

«Sinekyre 3» og «Cezinando: The Movie»

Vokalsprangene rekker fra det mumlende og freestylende, til setninger og enlinjere som leveres med en finesse som viser stålkontroll over eget uttrykk. Som i «Cezinando: The Movie», som er «Som en sekspakning med sju i». Eller som i «Spor 11», hvor en lett fordreid stemme som forteller en litt oppklippet historie hvordan «Vi dro på byen med en lommetyv. Han spanderte drinker hele kvelden». Det er et dirrende filmatisk innblikk i noe drømmende og foruroligende, som et vagt minne man ikke er i stand til å huske annet enn detaljer fra.

Cezinando slik har framstår i forbindelse med «Sinekyre 3». (Sebastian Rozanski)

Både denne låten og andre er som opprevne postkort, som om Arne Nordheim skulle gått løs på dem med «cut up»- og «layer upon layer»-teknikkene sine, og gjenfortalt en brå oppvåkning fra en undergrunnsfest som gikk av skaftet: «Der mitt hjerte pleide å være er det en snøball/Mye sminke, lange vintre, tette dødsfall/Skallfasetter i gull på tidens tannrad/Bib gourmand og krystaller ifra Bagdad», som det heter i «Hot Flash Photopgraphy».

Les også: Anmeldelse nye låter: Yngvil har håndbagasje og Ida Maria vil ha mer

Cezinando, Jonas V og Isah på «Sinekyre 3»

Andre låter er mer kontante, og inviterer eller sirkler inn innovatører som i likhet med Cezinando stadig strekker sjangerstrikken. I «??» ligger stemmen til SA_G under som for å illustrere at det kommer dyktige folk bak han, eller som i «Edvard Grieg (Remix)», en ny versjon av bergensrapperen Jonas Vs låt hvor vi får Cezinando, Jonas V, Isah og VNKO på ett brett.

Cezinando på Øyafestivalen 2024. Det er som en annen verden når man hører «Sinekyre 3». (Mode Steinkjer)

Det ligger selvsagt en dobbeltbunnet ironi i tittelen «Sinekyre 3». Tallet referer til to foregående utgivelser, EP-en «Samtidig» og albumet «Sprengkulde», mens Sinekyre er betegnelsen på som regel en embetsmann som har en høyt lønnet stilling uten å gjøre det døyt for det. Kanskje er det mange som tror Cezinadno er «prez» uten at han trenger å svette så mye for det, men da har de ikke hørt denne utgivelsen.

«Sinekyre 3» er det mest ambisiøse og sammensatte musikkverket du kan høre på akkurat nå, åpenbart et resultat av beinhard jobbing, men også av en musikalsk teft for fornyelse han er alene om på dette nivået.