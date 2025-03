Sabrina Carpenter i Unity Arena: Glitter, sex og glamour

---

Søndag 30. mars inntok den internasjonale popstjernen Sabrina Carpenter Unity Arena på europaturneen «Short n’ Sweet». Til tross for at konsertbillettene ble revet bort bare minutter etter at de kom på markedet, har Dagsavisen klart å kapre et sete helt bakerst i lokalet for å oppleve popsensasjonen med egne øyne.

Utenfor arenaen har fans satt opp leir i det gråtriste regnværet siden formiddagen, i håp om å få se idolet sitt på nært hold. Det er nesten Biebertendenser i Oslo i dag. For ikke å snakke om den smekkfulle bussturen fra sentrum til Fornebu – her skal alle fram først! Først på, så av, og så videre.

Inne på arenaen er det derimot langt fra grått, trist og kaldt. I kjent fangirl-stil har de fleste kledd seg for å matche Carpenter selv, det vil si med korte skjørt, støvler, glitter, paljetter, sukkersøte pastellfarger og leppestift-avtrykk. Publikum er også, kanskje ikke så overraskende, veldig homogent: hovedsakelig unge jenter, av og til med foreldre i hånd.

Sabrina Carpenter i Unity Arena

Konserten introduseres av en retro videosnutt med en lattermild Carpenter, fortsatt i badekaret. Skjermen rulles omsider opp, og avslører scenen, som kan ligne et hus med to etasjer. Ikledd et hvitt håndkle, og ikke så mye mer, kommer Carpenter løpende inn på scenen med den ikoniske blonde gardinluggen og et lurt smil om munnen. Bak håndkleet kan hun avsløre en mørkeblå glitterbody, nettingstrømpebukser og høyhælte sko.

Stemningen er allerede i taket når 25-åringen åpner med hitlåten «Taste», en sang som henvender seg til ekskjærestens nye kjærlighet. Her hinter Carpenter til at hun alltid vil være til stede i eksen, gjennom den emosjonelle og fysiske påvirkningen hun har hatt på ham.

I musikkvideoen til sangen drar hun for øvrig dette enda lenger, når den nye jenta hallusinerer at hun kysser Carpenter mens hun kysser kjæresten sin – som referanse til teksten «you’ll just have to taste me when he’s kissing you».

Britain Brit Awards 2025 Show Sabrina Carpenter fikk mye kritikk for hennes seksuelle opptreden på Brit Awards 2025. (Scott A Garfitt/AP)

Spiller på sex

Spenningen virker smittende i Unity Arena i kveld, så mye at man får lyst til å skrike «iiik» innimellom sangene selv. Når Carpenter drar i gang de mest kjente sangene, er publikum til å få frysninger av.

«Short n’ Sweet» er Carpenters femte konsertturné, i forbindelse med hennes sjette album av samme navn, som var hennes virkelig store gjennombrudd som artist. Flesteparten av sangene hun framfører kommer derfor fra dette albumet.

Krydret innimellom «Short n’ Sweet»- sangene er likevel også en håndfull klassikere fra 2022-albumet «emails i can’t send», som har en noe roligere og mer uskyldig tone. Det skal likevel sies at 2022-singelen «Nonsense» gikk viralt på TikTok for sine improviserte seksuelt antydende outroer. Kanskje var det her Carpenter oppdaget verdien i å finne fram sitt seksuelle selv på scenen.

Omtrent halvveis inn i konserten står låten «Bed Chem» for tur, også kjent for sin sensuelle koreografi. Carpenter ligger nå utbredt på en himmelseng under neonrød belysning, omringet av myke tepper og hjerteformede pynteputer. Det kan minne om en våt drøm når Sabrina og danserne beveger seg rundt i senga.

«I bet we’d have really good bed chem(istry)», avslutter Carpenter, før gardinen lukkes for, og en rød-opplyst sexscene til slutt utspilles foran publikum. Ettersom de eneste som klarte å få tak i billetter til opptredenen var dedikerte fans, kommer ikke dette som et sjokk. Man har tross alt sett hele konserten på sosiale medier allerede.

Scenen blir møtt av et hylende publikum, men om man ser godt etter kan man kanskje skimte noen forskrekkede miner fra mødre og fedre som ble dratt med på kveldens konsert.

Have you ever tried this one?

Showet tar en plutselig vending med et antrekksskifte og en jazzet versjon av «Feather», med mye leven og dans på scenen. To-tre gladlåter senere blir lokalet i stedet omgjort til et hav av lys, og publikum synger flere gamle kjenninger i kor.

Carpenter er ikke redd for å innrømme at hun drikker alkohol, og chugger på et tidspunkt hele ølen på publikums forespørsel. Det er ikke så vanskelig å forstå at en tidligere Disney-barnestjerne bryter fullstendig med det uskyldige imaget – det har jo tross alt skjedd før. Sabrina Carpenter ble et kjent navn for mange allerede i 2014, da hun fikk rollen som Maya i Disney-serien «Girl Meets World». Allerede på denne tiden slapp hun musikk.

Det var først etter at Carpenter byttet plateselskap til Universal Music Groups Island Records i 2021, at hun utga sitt femte album i 2022 med hitsinglene «Nonsense» og «Feather», og til slutt «Short n’ Sweet» i 2024, som vant to Grammy Awards: Best Pop Vocal Album og Best Pop Solo Performance for sommerlåten «Espresso».

Carpenter tilbrakte store deler av 2024 som oppvarming for popikonet Taylor Swift, som tilfeldigvis også har vært Carpenters store idol gjennom oppveksten. Swift skal også ha inspirert henne til «Short n’ Sweet»-turneen, med måten hun holder på publikums oppmerksomhet. Og det er ingen tvil om at Carpenter har lært seg å holde på den.

Carpenter og låten «Juno»

Nærmere slutten av konserten spiller Carpenter låten «Juno», som handler om at hun er så tiltrukket av mannen hun synger til at hun kanskje vil la ham gjøre henne gravid – en referanse til coming-of-age-filmen med samme navn fra 2007.

Wanna try out some freaky positions? Have you ever tried this one?

Etterfulgt av det antydende spørsmålet, imiterer popartisten en helt egen sex-stilling til hver by hun besøker. Og riktignok jubler 25 000 nordmenn i kor for Carpenter når hun i kveld legger seg ned på den hjerteformede plattformen med et bein opp i været.

Da hun under en opptreden i Paris viste fram «Eiffeltårnet» ved hjelp av to dansere på scenen, ble hun møtt av en klagestorm på internett. Flere kritiserte opptredenen for å være pervers, og viste særlig til den unge fanskaren hun har sanket inn den siste tiden. Likevel er det vel nettopp det seksuelle ved opptredenene som har skapt navnet Sabrina Carpenter i media det seneste året.

APTOPIX 67th Annual Grammy Awards Sabrina Carpenter vant to Grammy Awards i 2024. (Chris Pizzello/AP)

Går ut med et smell

«Please, please, please» tas vel imot av publikum, og det kommer ikke som en overraskelse når konserten avrundes med den største hiten av dem alle – «Espresso», som i dag har over to milliarder avspillinger på Spotify. Da den ble sluppet i april 2024, lå sangen på toppen av listene i 20 land, som nummer tre på Billboard Hot 100, og som nummer én på Billboard Global 200. Sangen spilte hun for første gang på Coachella-festivalen, og den påfølgende sommeren ble den av mange betraktet som sommerens poplåt.

Med en rykende varm kaffekopp i hånda forsikrer Carpenter seg om at publikum fremdeles er våkne, før hun drar i gang stemningen en siste gang. Carpenter sikrer seg en brakende innspurt og stor applaus fra publikum med avslutningslåten, før en humoristisk avslutningsvideo spiller henne ut av Oslo.

Sabrina Carpenters dådyrøyne og musikk som spiller på sex er kanskje ikke for alle og enhver. Selv har hun sagt at hun ikke oppfordrer folk til å komme på konsertene hvis de ikke kan håndtere en jente som er trygg på sin egen seksualitet. Heldigvis kan Dagsavisen håndtere det, og det virker som at de fleste andre her gjorde det også.