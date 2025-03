20 år med en av Norges fineste grupper

---

I Was A King

«Best Wishes – A Shortcut To I Was A King»

Å høre igjen et utvalg av noen av de beste sangene til I Was A King en utsøkt fornøyelse. Dette er melodisk, harmonisk og entusiastisk gitarpop på sitt mest oppløftende. Albumene til I Was A King har forandret seg fra gang til gang, men har ofte hatt et utforskende forhold til pop og rock. Sangene tar gjerne underfundige sidesprang, men alltid med den utsøkte popteften som er upåvirket av tidene som skifter rundt dem.

På den nye samleplata får vi servert 15 sanger på 37 minutter. Aldri et kjedelig øyeblikk. De kunne ha laget et helt annet samlealbum med 15 andre låter, og fått det til å være nesten like fint. Hør for eksempel 57 sekunder lange «California» fra debutalbumet, som ikke er med her, og bli forundret over hvor kort og godt det går an å uttrykke seg. Noen ville si at de kanskje sløste bort en god idé, men å avslutte sangen så plutselig signaliserte samtidig et overlegent overskudd.

Frode Strømstad startet I Was A King i 2005. Den nye samlingen er oppkalt etter den uimotståelige «Best Wishes» fra EPen «Losing Something Good For Something Better» fra 2007, som hadde ti sanger på 17 minutter. Innspilt av Strømstad med Emil Nikolaisen (den gangen i Serena Maneesh) i et kjellerstudio på Youngstorget.

Da det første hele albumet kom ut i 2009 var Anne Lise Frøkedal blitt med i gruppa. Plata ble spilt inn i New York, Daniel Smith fra det uforlignelige Danielson Famile og Gary Olson fra Ladybug Transistor var produsenter. På en av sangene spilte Sufjan Stevens tangenter.

I Was A King har alltid omgitt seg med andre flinke og likesinnede folk. Til sammen er 21 musikere med på denne oppsummeringen av karrieren. De ble godt kjent med de likesinnede Norman Blake fra skotske Teenage Fanclub og den engelske kulthelten Robyn Hitchcock, som var medprodusenter på «You Love It Here» i 2012. Blake var allerede blitt hyllet av gruppa i sangen «Norman Bleik». Det nye albumets undertittel «A Shortcut To I Was A King» er en snarvei fra «A Shortcut To Teenage Fanclub», som skottene har brukt som tittel på sitt samlealbum.

Samarbeidet med Hitchcock gikk så langt at han spilte inn sin «Goodnight Oslo» oversatt til nynorsk av Anne Lise Frøkedal. Blake kom tilbake for «Slow Century» i 2019, og har også spilt inn et album med Strømstad og amerikanske Joe Pernice som har ligget på vent i noen år.

Anne Lise Frøkedal med Frank "Tønes" Tønnesen, som har sterke forbindelser til I Was A King. (Vidar Landa)

Det er nesten forunderlig at I Was A King har gitt ut plater med så jevne mellomrom i årenes løp. Frode Strømstad og Anne Lise Frøkedal har nemlig vært med på litt hvert i tillegg. Fellesnevneren her er Tønes, som virkelig høres ut som noe helt annet enn I Was A King. Men Frode Strømstad har produsert mange av platene hans, og Anne Lise Frøkedal har vært flittig medspiller både på plater og konserter med Tønes. Senest da de opptrådte for to fulle hus på Josefine Viseklubb i Oslo denne uka.

Strømstad og Frank «Tønes» Tønnesen var også duoen Skjelvekommode sammen. Han spiller i enda et av Strømstads band, Colored Lights, som har gitt ut et selvtitulert album med melodiøs gitarpop. Akkurat nå er Strømstad i studio for å lage et julealbum med Tønes. Husk hvor du leste det først.

Frode Strømstad er dessuten med i gruppa The No Ones, sammen med Peter Buck fra R.E.M., deres mangeårige turnémusiker Scott McCaughey og I Was A Kings tidligere trommeslager Arne Kjelsrud Mathisen. Han har også drevet platepresseri i Egersund, og er bookingansvarlig i Egersund Visefestival. Anne Lise Frøkedal har gitt ut en rekke flotte plater med Frøkedal og Familien, og enda flere andre band enn det er plass til å nevne her.

The No Ones, med Peter Buck, Arne Kjelsrud Mathisen, Scott McCaughey og Frode Strømstad. (Yep Roc)

Den ferskeste sangen på samlealbumet er fjorårets singel «Favourite Colours», som fortsetter i deres fineste stil. Det er meningen å bruke dette 20-årsjubileet som opptakt til et helt nytt album med I Was A King, som kommer ut senere i år. Vi håper de går for 20 år til.

I Was A King spiller på Blå i Oslo lørdag 5. april.

I Was A King: Best Wishes - A Short Cut To I Was A King (Hype City)