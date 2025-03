Kathrine Nedrejord: En ubehagelig stemme

---

Kathrine Nedrejord

«Sameproblemet»

Kathrine Nedrejord er både klartenkt og analytisk og eitrende sinna i sin nye roman, til opplysning og fornøyelse. «Sameproblemet» viser at det er mulig å blande sakprosa og skjønnlitteratur på en effektfull måte. Fortellerstemmen tilhører journalisten Marie Engmo, som bor i Paris med sin franske ektemann Clément og barnet Anna. Sånn sett ligner hun forfatteren Kathrine Nedrejord som også bor og arbeider i Paris. Begge er av samisk slekt. Nedrejord har gjort seg bemerket som en habil og uredd forfatter og dramatiker. Hun ble nominert til Nordisk Råds Litteraturpris for romanen «Forbryter og straff» i 2023. «Sameproblemet» er hennes femte roman.

I bokas rammefortelling er den skrivende opptatt med å finne en form på en fortelling om minoriteten samer i Norge. Ingen forløsende form dukker opp. For leseren derimot, stiger spenningen når fortelleren plutselig må reise fra ektemann og barn i Paris og hjem til den lille samiske bygda Markannjarga i Finnmark, til bestemoren, Ahkkus, begravelse. Der konfronteres hun med barndom og oppvekst som same på et et lite tettsted nord i Norge. For en gang ville hun bare vekk. Det var en frigjørende opplevelse å komme til Frankrike, der hun «aldri var same bare skandinav».

Kathrine Nedrejord: «Sameproblemet»

Det er nesten umulig ikke å tenke på Simone de Beauvoir og hennes verk om «den andre», den epokegjørende «Det annet kjønn», mens man leser Kathrine Nedrejord. For også hennes roman handler om «den andre», om samen som aldri blir fullt på høyde med nordmannen, aldri like god, aldri like utviklet. Sånn sett kan «Sameproblemet» også karakteriseres som et filosofisk- eksistensielt verk. Men til forskjell fra de Beauvoir har forfatteren klart å kle sitt opprørende sinne i skjønnlitterære gevanter. Her er det sinne og glede, kjærlighet og sorg, dialoger med underliggend spenning, gamle kjærlighetshistorier, gammelt nag og ny forsoning.

Deler av romanen, særlig den første delen kan oppleves litt lang og tværende. Temperaturen i romanen øker når fortelleren lander i Lakselv og etter mange års fravær konfronteres med familie, gamle venner, tradisjoner og barndom, tanter, onkler, fettere og kusiner. Spesielt historiene om bestemoren Ahkkus liv er både rørende og opprørende lesning. Denne anmelderen har knapt noen gang lest en mer øyeåpnende og krass beretning om samenes liv i Norge.

Kathrine Nedrejord Hvorfor er det så provoserende at mitt språk og min kultur finnes, spør Kathrine Nedrejord i «Sameproblemet». (Fartein Rudjord/Oktober)

Imponerende med Kathrine Nedrejords roman er den sterke viljen til å sette presise ord og uttrykk på «sameproblemet». Hun skriver om bestemoren som ble offer for fornorskingen. «Hun ble alfabetisert på norsk og analfabet på samisk». Fornorskingen som var en del av assimileringspolitikken til den norske stat, var ødeleggende for samisk kultur. Samene klarte likevel å holde på tradisjoner, på levesett, klesstil og sine egne fortellinger. Som Nedrejord skriver så klart og fint. «at litteraturen din ikke finnes i bøker betyr ikke at den ikke fins». De muntlige fortellingene har overlevd.

Sterkest inntrykk gjør fortellerens evige og daglig kamp for å bevare verdigheten i møte med hån og forakt. Hele tiden lytter hun etter de underliggende tonene i samtalene. Så fint og skarpt ordlegger hun bestemorens møte med skolen som lita jente: «Ahkku gledet seg til å bli skole-elev, istedet ble hun same». Det var ikke uvanlig at ordet fjellfinne ble brukt, eller finnjævel, ord som var enda mer foraktfulle enn same. Slike treffende og ofte drepende karakteristikker står tett i denne uhyre velformulerte romanen. Bare det å kle seg i kofte var nok til å bli utsatt for hån og ondskapsfulle bemerkninger.

Kathrine Nedrejord inviterer leseren rett inn i samisk kultur, rett inn til spisebordet der det snakkes høylytt og fritt. Inn i kjøkkenet der det bakes og syltes og joikes, og inn i stua til «syningen» av den døde bestemora. Romanen er tydelig og skarp i kantene. Hvorfor er det så provoserende at mitt språk og min kultur finnes, spør hun. Norge er ikke homogent, skriver hun. Vi finnes, og vi er annerledes. Slik slipper hun løs sine litterære krefter og gir oss et velrettet svingslag.