Kent i Stockholm: Et kraftfullt comeback

---

5

KONSERT

KENT

3Arena, Stockholm

---

STOCKHOLM (Dagsavisen): Når Kent inviterer til reunion, så gjør de det skikkelig. I løpet av ei uke spilles konsertrekka «En gång till» for seks utsolgte hus i 3Arena i Stockholm (tidligere Tele2Arena).

Det er gått åtte år siden den svenske supergruppa pakket sammen instrumentene for siste gang, blant annet med konsert i Oslo Spektrum. Kent hadde da holdt det gående siden 90-tallet, og de er ansett som Sveriges største band i 20-årsperioden fram til de ga seg på slutten av 2016. Denne gangen nøyer de seg (i hvert fall foreløpig) med disse seks konsertene i Stockholm, og de har altså solgt 240.000 billetter til denne gigantiske gjensynsfesten.

Mange av de som er i salen har både hørt og sett Kent mye tidligere. Publikum er der for å høre kjente sanger en gang til. Derfor passet det bra at gruppa på forhånd kunne berolige fansen med at det bare ble kjente toner å høre: «Det kommer ikke noe nytt materiale, fortalte de fansen på hjemmesiden sin».

Og slik ble det. Med en enorm og storslått storskjerm som bakgrunn drar de i gang sin lange rekke med hits. De starter med «Stenbrott», og i starten kjører de flere av de eldste låtene.

Les også: Dans til musikken: Sterk film om Sly & The Family Stone

Nordmenn til Stockholm for å se Kent

Publikum er i alle aldre, men det er en overvekt av de som var unge på 90-tallet og inn på tidlig 2000-tall. Og det er heller ikke få nordmenn som har tatt turen til den svenske hovedestaden for en siste fest med Kent.

Og for de som har glemt hvor store Kent var: Albumet deres «Vapen & Ammunition» toppet de svenske hitlistene i 95 uker – eller nesten to år sammenhengende. De solgte nærmere 3 millioner plater, og i hjemlandet har de fem nummer-én-singler, elleve nummer-én-album og har vunnet 23 Grammispriser.

Etter en knapp time går bandet av for et klesskifte. De kommer på igjen iført sølv og glitter, og drar i gang noe av det virkelig tunge skytset. På rekke og rad kommer «Musik non stop», «Kärleken väntar», «Ingenting» og «Dom andra». Da tar det full fyr i 3 Arena.

Den mørke «La Belle Epoque» treffer tidsånden og sitter virkelig som et skudd. Og det samme gjør «Fôrlåtelsen», som er siste låt før ekstranumrene.

Stemningen tok helt av under Kents konsert i 3Arena i Stockholm. (Tore Ryssdalsnes)

Bandet er fortsatt ikke blant de mest kommunikative, så den formidable storskjermen spiller en viktig rolle under konserten. Vokalist Joakim «Jocke» Berg snakker med publikum fire ganger under hele konserten. Ellers lar de musikken stå for underholdningen – i et mektig samspill med skjermen. Det starter med spøkelser, fortsetter med hester, ansikter og kraftfulle lyseffekter i mange farger. Skjermen underbygger musikken på en intelligent og effektiv måte.

Les anmeldelse av nye låter: Synne Vo finner kjærligheten og Føkkefjord finner flyten

Kent med «Sverige» og «Mannen i den hvite hatten»

Som første ekstranummer får vi den nydelige balladen «Sverige» i et hav av mobillys. Deretter «999» som ledsages av rennende magma på storskjermen fra scene til tak, før bandet går av en gang til etter å ha spilt «747». Alle i salen vet at det ikke er helt slutt likevel. For det gjenstår et siste høydepunkt. Og det kommer.

Som alltid avslutter Kent med den over 6 minutter lange «Mannen i den hvite hatten». Denne er like kraftfull og vakker som alltid, og nesten alene verdt inngangsbilletten. Når den er over vet vi at det er slutt for i kveld, og kanskje også slutt for alltid.

Kent har vist at de fortsatt duger. De er proffe, samspilte og ser ut som de trives på scenen også noen år etter at de ga seg. Det eneste man kan finne som et minus med gjensynsfesten er at den blir ganske enveis – vi i salen er betraktere, vi deltar aldri. Selv om Kent har katalogen full av allsangvennlig musikk, så legger de ikke en eneste gang opp til allsang eller toveiskommunikasjon med salen.

De lar oss bare kose oss med musikken og showet. Det holder i massevis. Det var en proff, mektig og storslått comebackforestilling.

Les også: Heilung tuter med ulvene i Oslo Spektrum

---

Kents comeback

Den svenske supergruppa Kent gjør comeback med seks utsolgte konserter i 3 Arena i Stockholm.

Kent var Sveriges største rockeband fra midten av 90-tallet og fram til de la opp på slutten av 2016.

Kent ble etablert i Eskilstuna i 1990.

Sammensetningen er som før, ledet av frontfigur Joakim «Jocke» Berg på gitar og vokal.

Hver av de seks konsertene hadde bortimot 40.000 publikummere i salen.

Denne omtalen er basert på konserten tirsdag 25. mars.

---