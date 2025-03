Skriver koselig krim med katt og cupcakes

– I en kosekrim er helten en kvinne. Hun skal ikke være politietterforsker, men ha en jobb der hun kommer borti mange folk, samtidig som hun er så fleksibel at hun kan lukke sjappa og gå og etterforske. Bokhandler passer perfekt, forklarer Arsky.

Kosekrim: kvinne, katt og bakst

I det engelskspråklige området er kosekrim en stor sjanger. I Norge er den mye mindre.

– Det er noen faste ting som skal være med. Kvinnelig helt må til, samt et kjæledyr. Jeg er allergisk for alle dyr, så jeg måtte lære meg masse om hvordan katter oppfører seg, og ellers dikte i vilden sky. Luna er en klok katt, og en god menneskekjenner, sier Arsky.

Mat er en annen viktig ingrediens i kosekrim.

– Noen kosekrimbøker foregår i en kafé. I «Mord i bokhandelen» er Engels nabo et deilig cupcake-bakeri av den typen jeg skulle ønske fantes på ekte her i Halden. Man skal tilby litt kos for alle sansene. Feelgood med et mord.

Gunn Helene Arsky har skrevet kosekrimmen «Mord i bokhandelen», om 37-årige Engel, som løser mord og mysterier i Halden. (Privat foto)

«Mord i bokhandelen»

For åtte år siden var det lite som tydet på at Gunn Helene Arsky skulle bli krimforfatter. Da jobba hun i Bama.

– Jeg har bakgrunn som ernæringsfysiolog, og har jobba veldig mange år med ernæring og kommunikasjon om mat og helse i ernæringsbransjen. Har vært frilansjournalist i ukeblad og skrevet et tjuetalls fagbøker. Men for sju og et halvt år siden slutta jeg i jobben, og gikk fra millionlønn til frilanslivet, sier hun.

– Mannen min er en del eldre enn meg, og kunne gå av med AFP. Spørsmålet var om han skulle gå i 14 år og vente på at jeg også kunne gå av med pensjon, eller om vi skulle prioritere om, slik at vi kunne være mer sammen. Skulle vi gjøre det, kunne vi ikke bo i Oslo. Der trengtes to inntekter for å holde hus. Så vi solgte huset og flytta til Halden, der vi ikke kjente noen.

Gunn Helene Arsky, krimforfatter i Halden

Hvorfor akkurat Halden? Hvorfor ikke, er Arskys svar.

– Både mannen min og jeg er ordentlige ordensmennesker, så vi satte oss ned og laget excel-ark over fordeler og ulemper. Alt fra venstrekjøring i England til mulighet for overføring av AFP-penger. Aller først landa vi på Danmark, men så kom vi til at vi ville bo nærere min mor i Bærum, og våre voksne barn. Så da ble det Norge. Jeg er på ingen måte født med ski under beina, så da ble vi klimaflyktninger til Østfold, sier hun.

Halden I «Mord i bokhandelen» arver hovedpersonen Engel en bokhandel i Halden sentrum. Som forfatter Gunn Helene Arsky flytter hun fra Oslo til Østfold. (Paul Kleiven/NTB)

– Ikke hadde vi hund å gå tur med, og ikke hadde vi skolebarn. Så vi måtte gjøre andre ting for å få venner. Jeg er yogalærer, så vi innredet yogastudio i huset. Dessuten laget vi plass til at jeg kunne holde matkurs. Selv om jeg er ernæringsfysiolog, er jeg veldig glad i å bake. Mannen spiller musikk og driver med kunst og kultur. Alt dette krever plass. I Halden fikk vi det. Nå er vi godt integrert med mange venner, sier hun.

Livsstilsendringen gjorde også at det ble mulig å sette av tid til å skrive. Arsky har gått på skrivekurs, og gitt ut to feelgoodbøker på eget forlag før «Mord i bokhandelen».

Engel & Luna

Manus til bok nummer to i serien om Engel & Luna er allerede ferdig, og bok nummer tre er allerede halvskrevet. Planen er at bok to kommer i høst, og bok tre neste vår.

– Vår heltinne Engel ble skilt for et par år siden. Hun er krypto-kryssord-forfatter, altså den som lager kryssord som er enda vanskeligere enn vanlige kryssord. Hun er med andre ord vant til å tenke i gåter og løse utfordringer.

Gunn Helene Arsky har skrevet kosekrimmen «Mord i bokhandelen». (Lina Hindrum for Cappelen Damm)

I tillegg til katten Luna, har Engel dessuten søsteren sin med på laget. Hun jobber med datasikkerhet, og plages såpass med sosial angst at hun ikke går ut av leiligheten sin i Oslo med mindre hun absolutt må. Både søsteren og andre gode venner kommer godt med når Engel et godt stykke uti boka anklages for mord.

– Hvor skal man som forfatter droppe et lik? Siden jeg ville at dette skulle være en kosekrim uten triggere, ble det ekstra viktig å presentere Engel og miljøet rundt henne godt først, før mordmysteriet. Det starter koselig. Engel arver en bokhandel, flytter til Halden, blir kjent med naboen, og leter etter en spesielt verdifull bok som søsteren har arva. Da politiet plutselig står på døra en dag og sier at hun har drept tante Minna, blir hun nødt å renvaske seg. Uten at jeg skal røpe for mye, kan jeg si at det også er lagt ut hemmelige koder i teksten, sånn at leseren kan utfordre seg selv ved å prøve å løse mysteriet, sier Gunn Helene Arsky.

Fredag deltar hun på Krimfestivalen i Oslo, på arrangementet kalt «Fredagspils» fredag ettermiddag. Torsdag 27. mars blir det lanseringsfest i Halden, med cupcakes, høytlesing og bokbad.

