Jazzsirkuset er i byen, større og sterkere

Paal Nilssen-Love Circus with The Ex Guitars

«Turn Thy Loose»

PNL

Paal Nilssen-Love, et kraftsentrum på den norske jazzscenen, har stablet på beina noen ganske så imponerende musikalske lag opp gjennom årene. «Turn Thy Loose» er andre album fra et av dem, Paal Nilssen-Love Circus, et lag som i sin tid ble satt sammen for Oslo World, men siden har holdt det gående, som omreisende i frittgående, feststemt og grenseløs jazz.

Bandlederen har med seg et sterkt lag av musikere, som i tillegg til ham selv bak trommene teller Thomas Johansson (trompet), Signe Emmeluth (altsaksofon), Juliana Venter (stemme), Kalle Moberg (trekkspill) og Christian Meaas Svendsen (bass). Alle velkjente navn fra den norske jazzscenen. Gitarist Oddrun Lilja, som var med på sirkusets albumdebut «Pairs of Three» er ute. I stedet har Nilssen-Love hentet inn de tre gitaristene Terrie Hessels, Andy Moor og Arnold de Boer fra nederlandske The Ex, som tilfører en real dose rå energi, som på «I Should Be So Lucky», der de serverer en cover av det skotske punkbandet Stretchheads versjon av Kylie Minogues pophit fra åttitallet.

Sjekk også låtene «Pussy Pussy Cha-Cha» og «Calls: Let They Free!», to påler av energisk kraft i dette musikalske sirkuset. Ikke minst sistnevnte, som er en oppvisning i eksplosivt samspill, fra et band som piskes framover av ustoppelig Nilssen-Love, godt hjulpet av Meaas Svendsen, mens det hele løftes av Juliana Venter, med en imponerende kraft og bredde i stemmen.

Det er viltert, fengende, fritt og grenseoppløsende, med en dunst av kompromissløs punk i et øyeblikk og brasilianske rytmer i det neste. Det er også plass til det mer lavmælte, som meditative «Hummingbird», som også var med på debuten fra 2022, i likhet med feststemte «Bota Fogo». Bandlederen har ifølge presseskrivet sluppet musikerne løs på låtmaterialet med beskjed om at hvem som helst kan spille hva som helst fra hvilken som helst låt, når som helst. Det er betegnende for Nilssen-Loves åpne holdning til musikken. Og det fungerer. Det er uforutsigbart og fengende, fra et kollektiv som dessuten bør oppleves live. Fredag 21. mars er første mulighet, når de inntar den nasjonale jazzscenen Victoria i Oslo.

