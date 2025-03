Queen får den prestisjetung svensk musikkpris

Queens gitarist Brian May og trommeslager Roger Taylor kommer til Sverige for å motta prisen 27. mai, melder nyhetsbyrået TT.

– Da jeg forsto hvor svært prestisjefylt denne prisen er, innså jeg at jeg må ta meg sammen og kle meg opp, sier May og trekker på smilebåndet.

Den høythengende, svenske musikkprisen deles ut av Kungliga Musikaliska Akademien, etter å ha blitt innstiftet i 1989 på initiativ fra ABBA-manager Stig «Stikkan» Anderson.

77 år gamle Brian May minnes hvordan Queen og den svenske supergruppa kjempet om å legge beslag på listetoppene på 70-tallet.

– Vi pleide å støte på dem titt og ofte på den tiden, og spesielt Anni-Frid (Lyngstad) pleide å komme på konsertene våre. Folk tror nok at vi var rivaler, men vi hadde et godt forhold selv om vi beveget oss i forskjellige sjangere. Jeg har så stor respekt for musikken deres, sier May.

Det er over 50 år siden Queen ble dannet, og neste år er det 35 år siden sanger og frontfigur Freddie Mercury døde av aids. Likevel får bandet stadig nye lyttere. Det skjer også i strømmeepoken vi er inne i, ikke minst takket være filmen «Bohemian Rhapsody» om bandets historie.

May sier han er sikker på at Mercury, som elsket gallaer og store fester, hadde satt pris på å reise til prisutdelingen i Stockholm i mai.

– Det hadde han absolutt gjort. Uten tvil. Men han med oss i tankene, sier May.

Den amerikanske musikeren Herbert Jeffrey Hancock (84) regnes som en av de største jazzpianistene og -komponistene. Han har vært innom en rekke musikksjangre, blant annet tradjazz, funk, rock og soul. I alle sjangrene har han trukket inn jazzelementer.

