Trygve Fiske Sextet

The Flowers. The Dance. The Rumble and the Stumble

Slaraffensongs

Det nye albumet til Trygve Fiske Sextet er egentlig fire år gammelt, men den som venter på noe godt … «The Flowers. The Dance. The Rumble and the Stumble» ble til som et bestillingsverk for Jazzfest i Trondheim og Festspillene i Kristiansund i 2020/21, under pandemiske forhold. Musikken er laget uten restriksjoner, men spillegleden høres smittsom ut.

Med sin kvartett Waldemar 4 har Trygve Waldemar Fiske før gitt ut to album som bandleder. «The Buoy And The Sea» endte på Dagsavisens liste over de beste fra 2020. «Nok en gang akustisk jazz av ypperste merke» ifølge anmelder Espen Løkeland-Stai. I sekstetten sin spiller Trygve Fiske kontrabass sammen med den svenske veteranen Per «Texas» Johansson (saksofon), Erik Kimestad Pedersen (trompet), Morten Qvenild (synther), Oscar Grønberg (piano) og Hans Hulbækmo (trommer). Et rutinert lag, som leker seg med jazzens mange muligheter.

Albumet begynner med godt organisert samspill, men «Five Against You» fyrer seg fort opp med friere spill. Er det resten av bandet mot bassisten? Det høres i alle fall ut som en heftig diskurs mot slutten. Det lange tittelsporet på albumet starter også lavmælt og kontrollert, med stemningsfulle elektroniske klanger, men går over i flere faser før den ender med en heit bebop-aktig jam. Hele tiden er det mye som skjer. Den spennende tittelen «Grovarbeid og finkultur» viser fram de to blåserne i bandet i godt slag. «Til Karianne» inneholder bandledernes eneste bass-solo, men bare i ett minutt før hele bandet groover videre.

I tillegg til egne band spiller Trygve Fiske også i Hanna Paulsberg Consept, med Solveig Slettahjells kvartett, og han har nettopp vært på europtaurne med Oslo Jazzensemble i amerikanske Maria Schneiders lovpriste verk «Data Lords». Ensemblet får «outstanding support throughout from the supple double bass of Trygve Waldemar Fiske» står det i en rapport fra Barbican i London, skrevet av britisk musikkjournalistikks grand old man Richard Williams. Jeg måtte slå opp «supple», det betyr visst «elegant» og «fleksibel». Det kan også passe godt som en karakteristikk av musikken til Trygve Fiske Sextet.

Albumet kommer 21. mars. Trygve Fiske Sextet spiller på Nasjonal Jazzscene i Oslo 20. mars.