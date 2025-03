Miami Beach-kino viste «No Other Land» – ordfører truer med utkastelse

Han beskriver den Oscar-vinnende dokumentaren om konflikten mellom palestinere og israelere som antisemittisk og for å «normalisere hat», melder AP.

Allerede før premieren forrige fredag tok ordfører Steven Meiner kontakt med kinosjefen for å fraråde visning. Kinoen, som er en uavhengig, såkalt art house-kino, ligger i byens tidligere rådhus, en historisk bygning som eies av byen.

– Miami Beach har en av de høyeste konsentrasjonen av jødiske innbyggere i USA. Filmen «No Other Land» er et ensidig propagandaangrep på det jødiske folk som ikke er i samsvar med verdiene til byen og innbyggerne våre, skrev Meiner i et brev til kinosjef Vivian Marthell ved O Cinema.

Skal stemme

Neste visninger av «No Other Land» er ifølge kinoens hjemmeside 19. og 20. mars. Omtrent samtidig skal bystyret i Miami Beach stemme over Meiners forslag til vedtak om å avslutte leieavtalen med kinoen og stoppe den resterende utbetalingen av tidligere bevilget økonomisk støtte.

Kinosjef Marthell gikk først med på å droppe å vise «No Other Land», før hun i samråd med kinoens styre og ansatte ombestemte seg.

– Det var avgjørende å vise denne anerkjente filmen, sier Marthell og kaller beslutningen om å vise «No Other Land» for «en bekreftelse på en grunnleggende tro på at alle stemmer fortjener å bli hørt».

– Svært farlig

To palestinske og to israelske filmskapere står bak «No Other Land», som har to norske produsenter. Israelske Yuval Abraham skriver i en epost til nyhetsbyrået at det ordfører Meiner gjør, «er svært farlig».

– Når ordføreren bruker ordet antisemittisme for å kneble palestinere og israelere som stolt motsetter seg okkupasjon og apartheid sammen, og som kjemper for rettferdighet og likeverd, tømmer han det for mening.

De norske produsentene, Bård Kjøge Rønning og Fabien Greenberg i Antipode Films, avstår fra å kommentere saken, sier Rønning til NTB.

Kontroversiell

«No Other Land» har vunnet rekordmange priser ved filmfestivaler rundt i verden, og går for tiden på norske kinoer, der den hittil er sett av 12.274. Samtidig har den også skapt kontrovers fra første stund:

Da den hadde verdenspremiere og vant to priser under fjorårets filmfestival i Berlin, sto det på byens offisielle hjemmeside at den «viste antisemittiske tendenser». Abraham og palestinske Basel Adra fikk drapstrusler etter sin takketale.

Filmen skildrer deres vennskap, samtidig som den dokumenterer det israelske militærets ødeleggelser av palestinske landsbyer på Vestbredden – blant dem Adras hjemsted i Masafer Yatta.

Etter Oscar-seieren gikk Israels kulturminister Miki Zohar ut og kalte filmen for «ærekrenkelse mot Israel» på X. Samtidig er den palestinskledede boikotten, kjent som BDS-bevegelsen, negativ til «No Other Land», ifølge The Guardian, fordi den ikke går langt nok i fordømmelsen av Israel.

